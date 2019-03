T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SI PEÑA NIETO, ENTREGÓ PEMEX AL EXTRANJERO Y “ESTO ES UN DAÑO A LA NACIÓN, ¿PORQUE NO SE OBRA CONTRA ÉL?.

ALGO QUE hasta el momento no tiene explicación concreta para los mexicanos, es que, si el nuevo Gobierno de la República, sabe que, el ex Presidente de México ENRIQUE PEÑA NIETO, “entregó PEMEX al extranjero”, como ellos mismos lo aducen y señalan, “esto por ser un daño a la nación”, es causa fundamental para que, la actual Administración de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, actúe penalmente contra quien “ha traicionado a la patria”, pero no lo han hecho, dedicándose solo a denunciar en medios, esta mala acción de quien ha dejado al país en la vil bancarrota financiera.

ESO, NO es lo sensato, porque si Peña Nieto, consumó agravios de enorme magnitud económica, social y política al pueblo mexicano, deberá ser objeto de la acción penal, pero de esto “nadie, ni el propio Presidente de la República, habla del tema”, lo que nos lleva a pensar que, con todo y lo que haya hecho el ex mandatario, en perjuicio de la sociedad nacional, “no se le tocará legalmente “ni con el pétalo de una rosa”. Y eso por obviedad, conlleva a la complicidad.

Y SI EL NUEVO Gobierno de la República, tiene la firme intención de actuar contra quien haya incurrido en actos de corrupción, impunidad y “tradición a la patria”, al cobijo del poder público, tiene la ineludible obligación de proceder a enjuiciar a él o los responsables, pero repito, “no se ha hecho nada en el marco de justicia” contra quien “ha dejado un país en llamas”, cuya cuestión es muy lamentable, porque su mal actuar, mantiene a los mexicanos, en condiciones complicadísimas.

POR EJEMPLO, “si el alto costo de las gasolinas, no se puede frenar”, es por la aplicación del IEPS (Impuesto Especial a Productos y Servicios), lo que todo mundo sabemos, impuesto que, naturalmente, instrumentó el antecesor de AMLO y erradicarlo, provocaría “un grave detonante financiero”, porque se caería la economía de nuestro país y por este motivo, este impuesto indebido (por haber sido inventado), no puede ser eliminado y por tal motivo, “se le sigue cargando a los mexicanos” cuando ejercemos la compra de las gasolinas.

RECORDEMOS que Petróleos Mexicanos, en el pretérito, aportaba el 40 % del presupuesto del país, eso es del dominio público, pero tras ser privatizado PEMEX por Enrique Peña, mediante las mal llamadas “Reformas Estructurales” a los extranjeros, éste, para cubrir el 28 % faltante, obró por la aplicación del IEPS, cuya decisión fue un acto criminal contra el pueblo de México y por esta razón, “lo que se debe hacer no se ha hecho” (denunciarlo) y llamarlo legalmente ante la FGR, antes PGR y eso, repito, no se ha llevado a cabo, porque, no hay información oficial, sobre si EPN, ha sido o no requerido penalmente.

Y ESTO POR TANTO, nos lleva a pensar que de por medio “pueda haber complicidades”, eso es lo probable, a cuyo tema el Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, con todo respeto, debe dar una explicación clara. Eso es lo justo. Pues si gobernantes pasados como PEÑA NIETO, se fueron “ultra mega millonarios”, por haber tenido el poder político en sus manos y “traicionar a la patria”, privatizando Pemex y haber realizado otros negocios de gran magnitud económica, abusando el poder en sus manos, éste debe ser enjuiciado. Y no porque “se pretenda consumar una cacería de brujas” o que ésta acción penal sea “una venganza política”, sino por las acciones ilegales consumadas por el funcionario público, eso sería lo obvio y lo sensato.

SIN EMBARGO, se comprende y se acepta la decisión de AMLO, “de no erradicar el IEPS”, porque esto traería funestas consecuencias económicas a México. Y se confía que bajará la gasolina cuando se logre la construcción de una refinería mexicana, para cuya cuestión no hay una fecha, aunque ya está en marcha “La de dos bocas” allá en Tabasco. Pero esta promesa, dista mucho de la realidad, porque “del dicho al hecho hay mucho trecho”.

Y MIENTRAS TANTO, seguiremos dependiendo de gobierno norteamericano, porque México hoy en día, importa el 90% de la gasolina que se consume en el país, esto los mimos diputados de MORENA lo admiten y por esta razón, creo distará mucho de que México vaya teniendo el cambio radical importante prometido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, de quien diremos, “no es el causante del desastre en que se encuentra México”, pero si el responsable de actuar legalmente, contra los autores de la desgracia nacional por la que, las familias mexicanas, venimos atravesando.

PUES entiéndase que ACUSAR en conferencias, redes y en medios en general de que PEÑA NIETO, “fracasó con sus Reformas Estructurales” y que, “se hizo dueño” de alrededor de 4 PLATAFORMAS Petroleras DE PERFORCION, que valen una millonada, “eso no cuenta”, porque eso, lo saben hasta en los más recónditos lugares de la geografía nacional. Y por ende, me parece una incongruencia que, el nuevo Gobierno de México, “SIGA PASANDO POR ALTO” la legal Acción Penal contra Peña Nieto. Empero, de consumarse este proceder jurídico contra el ex Presidente, AMLO, comulgaría con el ejemplo de “poner en su lugar” a un ex Presidente mercenario, irresponsable y criminal, porque hoy millones de familias “viven en mega pobreza extrema”. Y eso por tanto, es a mi juicio inconcebible e imperdonable, pero además inhumano.

LÓPEZ OBRADOR, desde que era candidato a Presidente, aseguraba “voz en cuello” que, “Morena era la esperanza de México o de los mexicanos”. También planteó que, “de ganar bajaría el precio de las gasolinas”, porque él sabía cómo hacerlo, e incluso prometió “fortalecer el campo mexicano”, porque estaba muy abandonado y los aportadores de granos que son los agricultores y campesinos, “tendrían su respaldo llegando al Gobierno”, pero hoy vemos con tristeza todo lo contrario en el panorama agropecuario o agro alimentario, al grado de que hasta los campesinos, “están ultra molestos” con el mandatario mexicano, porque simplemente, “no les ha cumplido, lo que les prometió”.

POR ESTA RAZÓN, creo y considero que, el Ejecutivo Federal, por las posiciones adversas que ha adoptado, de no cumplirle a los mexicanos y seguir teniendo en condiciones financieras infra-humanas a las familias el campo y de seguir contándose con gasolinas caras y, “caros productos de la canasta básica”, me parece importante que, obre por recomponer su actuación como Presidente de la República. Y actúe, en derecho y llame ante las autoridades correspondientes a quienes “les importó más el beneficio propio que el colectivo” y por ello, les diré finalmente que, el pueblo de México, así como creyó en AMLO, también la sociedad espera que él, obre contra “los traidores a la patria” o responsables de que el país, esté en el más claro de los abandonos ¿usted qué opina?.

Por hoy es todo y hasta mañana.

