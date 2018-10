T E C L A Z O S

(Resumen político semanal)

Por Guadalupe E. González

“SI PEÑA NIETO NO OBRÓ CONTRA EGIDIO, ¿AMLO LO PERDONARÁ?

X.-EXPLOTÓ “BETICO” HABLÓ CANDENTE CONTRA EGIDIO TORRE.

X.-ARRECIAN LIBERTAD DEL EX GOBERNADOR GEÑO HERNÁNDEZ.

X.-¿HABRÁ O NO AUSTERIDAD EN EL NUEVO GOBIERNO FEDERAL?.

X.-¿PORQUE EL PRELADO NORBERTO CARRERA SE VA JUNTO A PEÑA?.

SI EL EX GOBERNADOR de Tamaulipas EGIDIO TORRE CANTÚ, no fue demandado por el actual Gobierno de Enrique Peña Nieto, porque son del mismo partido y “los prisitas siempre se tapan con la frazada de la corrupción”, téngase la certeza que, a partir del primero de diciembre, veremos si el nuevo Gobierno Federal de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, entrará con “la espada desenvainada” para actuar contra aquellos ex gobernadores bandidos que se fueron al extremo, “robándose los millonarios recursos” que la Federación les envío a los Estados para el desarrollo de obras y de toda una gama de beneficios, los que, por obviedad no entregaron y tampoco justificaron” y esto, claro, está plasmado en los archivos de la (Auditoria Superior de la Federación), por lo que la acción penal contra Torre Cantú se supone está destinada y asegure usted que “el gobierno anti corrupción, como lo auto nombra el Presidente electo, “no perdonará a esta clase de potenciales delincuentes con charola”. Pero eso, habremos de verlo.

MUCHOS en México y Tamaulipas, no ven como una realidad este interesante panorama político, porque EGIDIO TORRE, ha sobrevivido a la acción legal en su contra y, “se ha salvado de la cárcel”, porque el Gobierno Federal que ya se va, lo ha protegido en grado superlativo, cuyo tema “ha generado críticas candentes contra el Presidente Enrique Peña”, todo porque éste y su gabinete, “se han hecho de la vista gorda”, al no obrar contra los delincuentes ex gobernadores y líderes sindicales nacionales, como el caso concreto de CARLOS ROMERO DESCHAMPS, quiénes con el dinero público, “hicieron lo que les dio su regalad gana”. Y están convertidos en archi-millonarios.

PERO CREO QUE HOY, con Andrés Manuel López Obrador, las cosas serán diferentes, aunque de eso, se tiene la duda, porque “AMLO puede convertirse en más de lo mismo” y quede como “un mitómano”, pero esperemos que esto no sea así, porque él, ha dado su palabra al pueblo de México de que, “no meterá las manos por los delincuentes gubernamentales”, cuyo actuar, en mi punto de vista “no sería una cacería de brujas”, sino más bien “aplicar la ley a quién la violaron” al se apropiarse del dinero del pueblo y eso no es actuar en plan vengativo.

CON ENRIQUE PEÑA, quien por cierto “está dejando un país en llamas” por el millonario endeudamiento que heredará a ANDRÉS MANUEL, los políticos que debieron ser genuinos servidores públicos y se convirtieron en ladrones del sistema, han tenido el evidente proteccionismo, del que ya se va, porque la Auditoria Superior de la Federación (ASF), a pesar de tener todos los elementos probatorios de corrupción en sus manos, (por los millonarios recursos no justificados) “no han movido un solo dedo” para actuar y aplicarles la ley a los ladrones, cuyos bandoleros políticos, así como ex líderes sindicales, ex funcionarios y ex gobernadores, “se han ido bien forrados del dinero ajeno”, es decir de los recursos de los pueblos que gobernaron y “nadie les ha hecho nada”, (Caso Egidio) porque repito y reitero, “están protegidos por el emblema de la corrupción, pero se espera y confía que “en el nuevo Gobierno de la República, “no se comulgue con las malas doctrinas de la corrupción y la impunidad”, en cuyos interesantes temas “veremos si AMLO cumple su palabra o bien, solo habló contra esos malos esquemas de gobierno, para ganar adeptos y votos y lograr ser el Presidente de México.

Y CONSECUENTEMENTE, ver si Egidio Torre Cantú de Tamaulipas y otros ex gobernadores como Rodrigo Medina de la Cruz de Nuevo León, Reynoso Femant de Aguascalientes, Roberto Borge de Quintana Roo, Rosario Robles de SEDESOL Federal y Carlos Romero Deschamps del STPRM, “continúan de protegidos” o “serían enviados a la cárcel”, de cuyos procederes, dependerá si el pueblo seguirá o no confiando en ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR.

PORQUE RECUÉRDESE que, el hoy Presidente mexicano en campaña dijo muchas cosas que el pueblo no olvida y como “DEL DICHO AL HECHO HAY MUCHO TRECHO”, habremos de ver cual será el proceder del futuro mandatario mexicano.

HA PROPÓSITO DE CORRUPCIÓN, “GEÑO ESTÁ A PUNTO DE SALIR LIBRE”.

Y YA QUE hablamos de corrupción, se viene arreciando la libertad del también bandido ex gobernador de Tamaulipas EUGENIO HERNÁNDEZ FLORES, quien tiene ya un año y días de estar internado en el CEDES de Victoria, por tener en su contra varios delitos que todo mundo conoce, además de ser reclamado por la justicia norteamericana, por estar allá pendiente por el presunto delito de “lavado de dinero y otros”, a los que de ser llevado al vecino país, Hernández Flores, tendrá que responder.

SIN EMBARGO, vemos con que facilidad y agilidad se ha venido manejando “el amparo” promovido por la defensa del ex mandatario tamaulipeco, del que dicen saldrá libre antes de que termine su mandato el Presidente Enrique Peña Nieto, cuyo tema, naturalmente, “vendría a ponerle el cascabel al gato”, porque esto confirmaría la nefasta forma de actuar parta protegerse a potenciales delincuentes como al que se hace referencia en todo el estado, detalle que indignaría más aun al contexto ciudadano tamaulipeco y a todo México, porque dejar en libertar “Al Geño”, sería otra falta de respeto más para el pueblo que esta agraviado, por los malos procederes del Gobierno Federal que ya se va.

PERO en fin veremos qué sucederá con este interesante tema “DEL GEÑO HERNÁNDEZ”.

“HABRÁ AUSTERIDAD O ESTO, SOLO FUE UNA FALACIA”.

OTRO de los temas que han venido llamando poderosamente la atención, es saber “si realmente habrá o no austeridad en el nuevo Gobierno de la República”. Preguntamos esto, porque simplemente los Diputados Federales que la mayoría en el Senado y en el Congreso son de MORENA, los de San Lázaro, por lo pronto “de un plumazo”, se han aprobado “208 mil pesos para cada uno de los 501 ángelitos” que ya cobran su fabuloso salario, dietas, y toda la gama de prestaciones que se tenían asignados los ex diputados del PRI, a los que AMLO, en todas sus campañas venia criticando de manera candente y, “si sus correligionarios hacen lo mismo”, pues “veremos qué dirá López Orador”.

PUES ESTO, va en contra del PROGRAMA DE AUSTERIDAD, qué pomposamente, ha venido pregonando el Presidente electo de México ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, el que todo mundo cree habrá de cumplir con lo que prometió a lo mexicanos, pero de no hacerlo, ya se estará opinando diferente en este señor que, todo mundo cree y confía que, “SERA LA ESPERANZA DE MÉXICO”. Ojalá, dice la gente.

“EL CARDENAL NORBERETO CARRERA, TAMBIÉN EMPRENDE EL VUELO”

OTRO que también “emprenderá el vuelo” a quien sabe dónde, es nada menos que el cardenal primado de México NORBERTO CARRERA RIVERA, a quien recientemente le atacaron a punta de bala a sus escoltas y le mataron uno en su lujosa mansión allá en la capital el país, esto habla que, “por algo se obró contra el prelado católico”, desprendiéndose de esto dos cosas: La primera es que, “tal vez lo querían robar los delincuentes” comunes o vaya usted a saber si es porque aluden que. “este ha sido protector de los pederastas”.

EL TEMA se antoja interesante, porque de la iglesia se dicen muchas cosas, pero nada probado, pero ahora que están saliendo a la luz pública padres o curas religiosos “violadores de niños”, esto habla de que, la grey católica, está protegida por el demonio que, “los hace consumar esta clase de felonías contra menores”, esto será cierto o no, pero al menos eso es lo que lamentablemente, se ha venido diciendo de los clérigos.

“BETICO, NO SE ANDUVO POR LAS RAMAS, HABLÓ CLARO Y FUERTE”.

Y QUE FINALMENTE, explotó y “no se anduvo por las ramas”, para denunciar y señalar en plan candente y sin cortapisas de que EGIDIO TORRE, PALOMA GUILLEN de Tampico y YAHLEEL ABDALA, “quieren acabar con el PRI-Tamaulipas”, fue nada menos que el priista reynosense ex alcalde HUMBERTO “BETICO” VALDES RICHAUD, quien renunció, con carácter de irrevocable al Movimiento Territorial del PRI. (MT), porque se le tenía abandonada, no había apoyo y de plano la dirigencia nacional el PRI, nunca tuvo a bien ponerle atención a este organismo, que ha sido uno de los grandes pilares del Revolucionario Institucional.

Y LO PEOR, aseguró BETICO es que Egidio, Paloma y Yahleel, son los que ahora tendrán “bajo su poder y dominio al PRI”, para Egidio, seguir haciendo lo que les da su gana y obviamente, aprovechándose de la dirigencia para, “continuar amasando fortuna” como la ejercida con Sergio Guajardo Maldonado, que ganó una buena lana junto a Torre Cantú, por la asignación de candidaturas a Presidentes Municipales y Diputados Federales, (la mayoría perdedores) en la reciente, pasada elección, de cuyo tema dimos amplia cuenta de manera oportuna aquí en “Teclazos”.

PARA CONCLUIR, les comento que, la denuncia y posición, pero sobre todo la gran valentía de “Betico” Valdés Richaud, para denunciar a EGIDIO, PALOMA Y YAHLEEL, viene a derrumbar más aun al ex invencible, hoy alicaído Partido Revolucionario Institucional. Pues ayer priistas de renombre, han coincidido en que, “BETICO, HA HABLADO A PLATA LIMPIA”. Poniendo “las cartas sobre la mesa”, de lo que no hay la menor duda, dijeron entrevistados de Tampico, Madero, Altamira, Victoria, Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros, los que dijeron en plan tajante que, “ven con malos ojos” como EGIDIO SIGUE HUNDIENDO AL PRI- Tamaulipas.

Por hoy es todo.

Tengan excelente fin de semana. Nos veremos en la próxima

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

