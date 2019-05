T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SIENDO ALCALDE DEJÓ A VICTORENSES SIN AGUA Y AUN ASÍ, “QUIERE QUE VOTEN POR ÉL”…!

CON MARCADO cinismo el ex Presidente Municipal de Victoria ALEJANDRO ETIENE LLANO, hoy candidato del PRI a ser reelecto para intentar continuar como Diputado en el Congreso de Tamaulipas, “donde por cierto, no ha hecho absolutamente nada por sus representados”, acepta que “las familias del pueblo que gobernó, le reclaman seguir abandonadas”, pero éste, “pese a ser causante del referido abandono de los victorenses”, afirma que, redoblará el trabajo legislativo, pero la gente que ya conoce a este mitómano político tricolor, sabe quién es y de que adolece y por esta razón, “Etiene, no está en el ánimo de la gente” y por tal motivo el 2 de junio, “Alejandro, ya no tendrá el voto” del pueblo y con ello, ni la opción para repetir en el Congreso”, como es su venal propósito.

PARA ELLO, quiero decirles que Etiene Llano, esboza con muy claro cinismo e irresponsabilidad que en los recorridos de campaña, se ha percatado que, “el pueblo sigue sin agua”, como todo mundo recuerda, él dejó la ciudad, porque siendo Presidente Municipal de Victoria, Etiene, dejó la capital en el más claro de los abandonos y por ende, esta lamentable falta del vital líquido que, reclaman las familias, es parte y esencia de la triste historia política y social que, este sujeto de baja caterva moral, que aspira a seguir siendo Diputado, lastimosamente heredó a la sociedad que, hoy sufre las consecuencias por la carencia del agua en los hogares y comercios.

EL PRI, como es del dominio público, al darles espacios a políticos irresponsables como al hoy Candidato a Legislador Local Alejandro Etiene, confirma que seguirá en muy claro retroceso político, motivo por el cual, aducen que, no le darán el voto a un sujeto como el referido que, se burla de la sociedad y aparte con cinismo dice que él va a arreglar este problema, problema que no solucionó siendo Presidente Municipal de Victoria y eso la gente no lo olvida.

EL IRRESPONSABLE abanderado tricolor a legislador Alejandro Etiene Llano, tiene ganado el repudio y el obvio rechazo de las familias, las que, sin duda, “ya no caerán en la gama de mentiras” que, este ha venido expresándoles en sus recorridos de campaña, porque saben que éste, no hará nada, como no lo hizo cuando tuvo presupuesto para llevar a cabo las obras necesarias para la mejoría en los servicios de agua y drenaje, detalle por el que, este priista de baja calidad moral, que quiere repetir como Diputado, por el dicho de la misma gente de colonias y ejidos de Victoria, no le darán el sufragio y se quedará desempleado, porque individuos como él, lejos de ayudar a la sociedad de la capital, “le causarían más daño”. Y eso la gente lo sabe.

EN UNA explicación Etiene señala que, para dar solución a la carencia de agua, “porque Victoria tiene sed”, el cínico ex alcalde subraya que, la solución está en la presa Vicente Guerrero, donde dice, tenemos toda el agua necesaria para los victorenses y para ello, comenta que, “es indispensable la construcción de la segunda línea del acueducto”, pero la interrogante de la sociedad o de los electores es: Porque él, ¿siendo Presidente Municipal, no hizo esa obra? y porque ¿le importó “un bledo” dejar a Victoria sin agua?. A eso es lo que este político del PRI debería responder y no lo hace ante el electorado, intentando desligarse de la inadecuada conducta que él adoptó como primera autoridad municipal y eso, todo mundo lo recuerda.

LO IRONICO del tema es que, políticos como el priista Alejandro Etiene, “quiera hacerse pasar como el salvador”, cando “realmente fue uno de los verdugos del pueblo” por este agudo problema” y otro de los incapaces, para dar solución a esta critica situación, lo fue también el hoy Presidente Estatal del PRI en Baja California OSCAR ALMARAZ SMER, quien siendo el pasado alcalde de Victoria, también dejó a esta cuidad sin agua, cuyo detalle, el pueblo lo sigue teniendo muy presente y por eso, las familias, han venido rechazando de manera tajante y sin cortapisas a Etienne Llano quien, como candidato a Diputado busca que las familias lo reelijan, pero eso no sucederá y tal detalle, lo veremos el próximo dos de junio, porque la gente de Victoria, está convencida de que éste, solo trabaja para el beneficio de él y no de las familias”. Y eso ya ha sido confirmado.

EN TEORÍA, el abanderado tricolor a legislador por el Distrito XIV de Victoria Alejandro Etiene, está en su derecho de intentar aparecer como quién está dispuesto a dar soluciones a problemas como el de la falta de agua, pero en los hechos “la gente sabe que todo lo que diga este señor sale sobrando”, porque lo conocen que, “es un auténtico mitómano”, porque solo habla y habla y promete y promete y no da soluciones, porque a él, solo le interesa, seguir en el presupuesto cobrando su buen sueldo, compensaciones y demás beneficios como Diputado y luego que, “la gente de la capital se las arregle como pueda” y sino pues “el tiempo es el que os dará la razón”.

EL REFERIDO aspirante del PRI a Diputado, “por la sarta de falacias” que ha venido expresando en los diversos núcleos poblacionales de la ciudad capital, la gente lo hace a un lado, es decir, lo ignoran en la mayor parte de las casas que éste visita, porque las familias, a las que antes les pidió el voto para ser alcalde y luego Diputado, Etiene “tras obtener los triunfos”, ya no se le volvió a ver “ni el polvo”, porque jamás regresó con las familias, a las que les hizo muchas promesas, “promesas que nunca llegaron” y pese a ello, el muy cínico de Alejandro Etiene, hoy anda de nuevo pidiéndoles con humildad el voto, pero los inconformes electores para esta elección, “le estarán cobrando la factura” que este mentiroso candidato tiene pendiente con ellos.

PARA FINALIZAR el ex alcalde de Victoria y “diputado sin licencia” y aspirante a Diputado por el Revolucionario Institucional, ha venido sintiendo “lo frío del acero” en sus recorridos, porque las mayorías en esta ciudad, “ya no quieren saber nada de este político vivales y oportunista”, del que se dijo: “hay quienes le apuestan tronchado, dos a uno” a que el 2 de junio, Etiene perderá la contienda, Porque aducen que Alejandro, es un individuo que toda su vida, “se la ha pasado pegado a las ubres presupuestales del Gobierno”, pero de este beneficio, señalan ya no podrá gozar, porque simplemente, “la gente ya no votará él.

