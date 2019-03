CLARO Y DIRECTO

*SIGUE DANDO DE QUE HABLAR EL SECTOR SALUD

*NO HABRA LIMITE EN PRESUPUESTO: LOPEZ OBRADOR

*ESTE MARTES DARAN A CONOCER LOS NOMBRES DE CANDIDATOS

*INAUGURA EL GOBERNADOR EXPOSICION NACIONAL GANADERA

*REALIZA MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ RECORRIDO POR LA PLAYA BAGDAD

¿QUE DEPARTAMENTO SERA EL QUE SE ENCARGUE DE LAS COMPRAS DE MATERIAL PARA OS HOSPITALES DEL SECTOR SALUD? mi pregunta es por los comentarios de muchos médicos y enfermeras del HOSPITAL GENERAL NORBERTO TREVIÑO ZAPATA, quienes aseguran que la falta de medicamento y material primario en este hospital es grave, aseguran que urgencias que es el departamento medico más importante del hospital, no existen ni vendas ni suturas para una emergencia médica, y ni que decir de los medicamentos primarios que brillan por su ausencia, tal parece que quisieran desaparecer este importante centro de salud, si ese es su propósito van bien chavos, pero no la tiznen que no sea a expensas de la salud de tamaulipecos.

HASTA CUANDO DEJARAN ESOS VICIOS LOS PROVEEDORES, LLÁMESE ADMINISTRADORES DE SALUD EN ATENDER TAN IMPORTANTE SECTOR.

¿TENDRÁ QUE VER EN ESTE ASUNTO EL ADMINISTRATIVO DE SALUD?

ESTE MARTES EL CEE DARÁ A CONOCER A LAS 8:30 AM, LOS NOMBRES DE LOS CANDIDATOS A DIPUTADOS LOCALES DEL MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL MORENA, y quienes contendrán en las próximas elecciones que se realizaran en Tamaulipas, donde se disputaran la mayoría de las diputaciones a ocupar el Congreso del Estado.

ESE MISMO DÍA LA DIRIGENCIA DE MORENA ESTARÁ REALIZANDO UNA CONFERENCIA DE PRENSA A LAS 13:30 HORAS EN CONOCIDO LUGAR DE ESTA CAPITAL.

EXISTE UNA GRAN EXPECTACIÓN POR SABER QUIÉNES SERÁN LOS CANDIDATOS DE ESTE PARTIDO, SOBRE TODO POR LOS PLEITOS INTERNOS QUE SE HAN SUSCITADO ENTRE SUS MILITANTES.

NO HABRA LIMITE EN PRESUPUESTO: LOPEZ OBRADOR

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA, ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR, ENCABEZO ESTE DOMINGO UN EVENTO EN PALACIO NACIONAL donde abordó el tema de los desaparecidos en México y sus entidades, ahí mismo hizo la reinstalación del SISTEMA NACIONAL DE BÚSQUEDA.

MENCIONO AL MANDATARIO QUE NO HABRÁ LIMITES SOBRE EL PRESUPUESTO QUE SE DEBA DE APLICAR PARA LA ATENCIÓN DE ESTE PROGRAMA DE BÚSQUEDA, menciono que los familiares de los desaparecidos, contaran con todo el apoyo, y que a más tardar en septiembre se contara con 32 comisiones de búsqueda.

LÓPEZ OBRADOR HIZO AHÍ CON LOS FAMILIARES PRESENTES DE LOS DESAPARECIDOS, CUATRO COMPROMISOS:

** INSTALACIONES DE FORENSES PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 26 MIL CUERPOS

** INSTALACIÓN DE COMISIONES EN TODOS LOS ESTADOS

** EVALUAR EN 3 MESES LAS ACCIONES Y REUNIRSE NUEVAMENTE

** NO ENFRENTAR EL GRAVE PROBLEMA DE INSEGURIDAD Y VIOLENCIA CON EL USO DE LA FUERZA

EN ESTA IMPORTANTE REUNION ESTUVIERON PRESENTES FUNCIONARIOS INVOLUCRADOS EN EL TEMA COMO, LA TITULAR DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN (SEGOB), OLGA SÁNCHEZ CORDERO, y el subsecretario de derechos humanos, población y migración, ALEJANDRO ENCINAS RODRÍGUEZ, quien es el responsable de ese SISTEMA DE BÚSQUEDA, mecanismo que dé inicio tendrá un presupuesto aproximado de 400 millones de pesos durante 2019.

INAUGURA EL GOBERNADOR EXPOSICION NACIONAL GANADERA

ESTE FIN DE SEMANA PRESENTE PASADO, EL GOBERNADOR DEL ESTADO, FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA INAUGURO EL EVENTO SUBASTA ELITE DE BRAHMAN, en el marco xxii exposición nacional de esa raza a este importante acto asistieron ganaderos de diferentes entidades del país y países invitados como ESTADOS UNIDOS, GUATEMALA, COLOMBIA Y BRASIL.

ESTA SUBASTA GANADERA Y DE EXPOSICIÓN, TENÍA 10 AÑOS DE AUSENCIA Y GRACIAS A LA PROMOCIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO vuelve a realizarse, y esta vez participaron 62 ganaderías de GUERRERO, JALISCO, CHIAPAS, SAN LUIS POTOSI, CHIAPAS, YUCATAN, VERACRUZ, TABASCO y sin faltar el estado anfitrión TAMAULIPAS, quienes expusieron 500 de sus mejores ejemplares brahmán gris y rojo.

EL GOBERNADOR RECONOCIÓ Y FELICITO A LOS ORGANIZADORES DE ESTA EXPOSICIÓN NACIONAL DE GANADO BRAHMÁN, por que con este tipo de eventos se da a conocer la calidad con la que cuenta el PAIS Y TAMAULIPAS.

RICARDO CASANOVA QUINTANILLA, PRESIDENTE DE LA ASOCIACIÓN MEXICANA DE CRIADORES DE CEBÚ, RECONOCIÓ AL GOBERNADOR DE TAMAULIPAS; COMO EL MEJOR ALIADO PARA LLEVAR A CABO ESTE TIPO DE EVENTOS.

REALIZA MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ RECORRIDO POR LA PLAYA BAGDAD

EL PRESIDENTE MUNICIPAL DE MATAMOROS, MARIO ALBERTO LOPEZ HERNANEZ REALIZO UN RECORRIDO POR LA PLAYA BAGDAD, con el fin de supervisar los trabajos de rehabilitación y construcción de la infraestructura que se está realizando en la playa para recibir a los miles de visitantes en esta temporada de asueto de semana santa.

A SU PASO POR LOS LUGARES Y ZONAS DE LA PLAYA, EL ALCALDE GIRO INSTRUCCIONES A LOS FUNCIONARIOS MUNICIPALES QUE ESTÁN A CARGO DE ESTOS TRABAJOS, como la secretaría de desarrollo urbano y ecología, quienes rehabilitarán siete módulos de escaleras que conectan el área de estacionamiento con la playa.

