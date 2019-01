T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SIGUE DESTAPÁNDOSE “LA CLOACA” SOBRE ROBO DE COMBSUTIBLES

TRAS DESTAPARSE “La Cloaca” sobre el ultra millonarios robo de combustibles en PEMEX, donde dicen, están involucrados, ex Presidentes de México, ex directores de Pemex, así como reconocidos políticos y hasta el venal cacique sindical petrolero CARLOS ROMERO DESCHAMPS, ahora falta saber si el Gobierno de la República, “ACTUARÁ O NO LEGALMENTE” contra la temible gavilla de ladrones que, por años han tenido sumido al país en el vial desgracia financiera, todo por robarse miles de millones de pesos diarios por el hurto de los productos carburantes, cuya cuestión sigue tornándose interesante, y por ende, también será interesante saber si ANDRÉS MAMNUEL LÓPEZ OBRADOR, “PERDONARÁ O NO” a los responsables de este CONTUMAZ LATROCINIO, que continua aun agraviando a los mexicanos

PETROLEOS MEXICANOS, venía operando al 12 y 20 por ciento en las refinerías existentes en el país, porque desde adentro, como ya se ha puesto al descubierto, “se estaban robando criminalmente los combustibles, producto entregado a compañías particulares y esto, por consiguiente, ya está esclarecido, detalle por el cual el Presidente de la República ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, se vio en la imperiosa necesidad de proceder a “cerrar los ductos petroleros” para evitar los descomunales robos de carburantes, cuyo tema ha generado una terrible crisis y desorden por “la escasez de gasolinas y diesel” en toda la geografía nacional.

LA MEDIDA adoptada por el mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, ha sido terminante, porque el objetivo del gobierno, “es el de enderezar el barco”, porque “la nave nacional” está bien hundida por obra y gracia de los malos gobiernos que hemos venido padeciendo, cuyo tema, es del dominio público, porque en México, en lugar de avanzar, hacia el progreso y el desarrollo social, se venía caminando “como los cangrejos”, todo por el hambre al dinero ajeno de ex Presidentes y ex funcionarios, de los cuales, ya muchos, seguramente, ya han huido al extranjero o esconderse donde crean no ser encontrados, porque de que, “LES VA A CAER LA VOLADORA” de eso no se tiene la menor duda, porque, el nuevo Gobierno Federal, “habrá de sentar el indispensable precedente judicial” contra los funcionarios y políticos amantes de lo ajeno.

Y PARA ENDEREZAR este barco, el gobierno Federal tardará tiempo, porque son innumerables los actos de corrupción existentes en el sistema gubernamental pasado, de tal forma que muchos de los participantes en los actos ilegales, saben lo que hicieron y por esta razón fundamental, en la indagatoria o investigación que lleva el nuevo Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, vienen fluyendo los actos mercenarios consumados, para hacer dinero a raudales y convertirse en millonarios, como millonarios son muchísimos de los pasados funcionarios de Pemex, líderes como CARLOS ROMERO DESCHAMPS y los 36 Secretarios Generales de las Secciones sindicales petroleras que hay en el país, incluyendo a políticos que saben que, “no estarán exentos de la acción penal”.

DE ACUERDO a las investigaciones que se llevan a cabo, sobre “el tema del Guachicoleo” en todo México, hay la versión de que identificadas empresas mexicanas, propiedad de reconocidos hombres de negocios, “ya están en la mira”, porque estas, tienen años viéndose favorecidas, por estar “comprando gasolina barata”, es decir a menor precio a los ladrones de Petróleos Mexicanos, de cuyos atracos, ninguno de los ex Presidentes de la República, estaban ajenos a estos latrocinios, detalle por el cual a ENRIQUE PEÑA NIETO, FELIPE CALDERON HINOJOSA Y VICENTE FOX QUEZADA, se les tendrá que llamar a cuenta, al menos eso es lo que en este escenario se vislumbra.

AQUÍ lo meramente importante, será darnos cuenta, si el actual Gobierno Federal, actuará sin cortapisas en el marco legal contra los responsables del robo de gasolinas, diesel, aceites y demás productos petroleros, porque los inodados en este contumaz delito, eran los que estaban haciendo dinero en grado superlativo, porque el desvío de gasolinas y diesel, les redituaba millonarios ganancias, cuando las ventas del estos productos, deberían ser para el crecimiento de México y para la aun máxima empresa Nacional PEMEX, a cuya compañía, “se la estaban acabando irremediablemente,” y aunque parezca grotesco, antes nadie decía nada sobre este escandaloso tema, cuya CLOACA, sigue dando mucho de qué hablar.

OTRO DETALLE que me llama poderosamente la atención es que, actuales y pasados Presidentes Municipales, así ex gobernadores y otros muchos políticos de todos los partidos, se encuentran ante la disyuntiva de “ponerle a la corrida”, como viles delincuentes en potencia o bien “presentarse a declarar” y en el supuesto de que obren por lo segundo, “HABREMOS DE VER A MUCHOS ex alcaldes EN LA PRISIÓN”, porque el haberle robado la gasolina a la nación, es un delito grave y por ende, los implicados en los robos de carburantes, tendrán que serán objeto de la acción penal.

PARA CONCLUIR, es importante dejar en claro que, “lo que viene haciendo el Gobierno de AMLO, de haber tomado, “las instalaciones de las refinerías”, haciendo uso del personal de la Marina, Armada de México, “esto no deberá ser una llamarada de petate”, sino una acción justa y concreta, para que a los responsables políticos del “latrocinio de las gasolinas”, en las propias refinerías de PEMEX, no se les deje a la deriva, “ni al ahí se va”, sino que se les castigue conforme a lo que muy claramente estipula la ley.

PERO COMO el adagio reza que “del plato a la boca se cae la sopa”, y el tiempo es el que sobre este interésate particular, OS DARÁ LA RAZÓN.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general Al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx