SIGUE INCOMODANDO A MUCHOS LA LLEGADA DE OBRADOR

EL DIA PRIMERO PASADO EL LICENCIADO ANRES MANUEL LPOEZ OBRADOR TOMO PROTESTA COMO EL NUEVO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA MEXICANA, acto que se llevó a cabo en la CÁMARA DE DIPUTADOS donde se dieron cita personalidades de la POLITICA NACIONAL E INTERNACIONAL.

AHÍ EN PRESENCIA DE LOS LEGISLADORES Y ANTE UNA SERIE DE MIRADAS DE APROBACION DE MUCHOS, Y DESCONTENTO POR OTROS, LOPEZ OBRADOR RINDIO protesta y es a partir de ese día, el nuevo PRESIDENTE DE LA NACION.

LA LLEGADA DE LOPEZ OBRADOR A LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA SIGUE A LA FECHA INCOMODANDO A MUCHOS, a pesar de que nada podrán hacer para cambiar ese resultado, ya que tenemos dos cosas por hacer, una es seguir seis años enojados y frustrados ante la realidad, y la otra, tratar de aportar cada uno de nosotros nuestro granito de arena para que MEXICO cambie, y no anteponer nuestros sentimientos o gustos partidistas o de ideas, que en nada nos beneficia, sino al contrario, ese ANIMO O ANIMADVERSION hacia algo que debemos aceptar como buenos mexicanos; y acordarnos de que cuando gobernó el PRI Y EL PAN, tuvimos que adaptarnos a la forma y estilo de esos partidos en ese tiempo en el poder, ahora toca el turno a morena gobernar, y tendremos que acoplarnos si queremos que en verdad MEXICO cambie para bien, y reclamar si no cumplen con lo que con tanta insistencia han venido pregonando desde la campaña, los mexicanos ya sabemos el valor y lo que puede cambiar una TARJETA DE ELECTOR, ASI QUE, SI NO CUMPLEN, COMO DICE OBRADOR: EL PUEBLO PONE Y EL PUEBLO QUITA.

ESCUCHO UNA SERIE DE OPINIONES, y veo publicaciones en las redes sociales, unos a favor, otros en contra de lo que ya es un hecho y que en nada cambiara que la izquierda este en el poder.

ASI QUE SI ERES MEXICANO Y QUIERES QUE EN VERDAD HAYA UN CAMBIO, DEBERAS APORTAR UN ESFUERZO DIARIO EN TU ACTIVIDAD SEA CUALQUIERA QUE SEA, y dejar a un lado la intriga o rabia que es producto de una insatisfacción personal, nos toca trabajar en equipo y no individualmente, SOLO ASÍ ENDEREZAREMOS ESTE PAÍS.

RECONOCE CEDEX APOYO DE ENRIQUE RIVAS CUELLAR

EL CENTRO DE EDUCACIÓN EXTRAESCOLAR (CEDEX) ENTREGÓ UN RECONOCIMIENTO AL PRESIDENTE MUNICIPAL ENRIQUE RIVA, por el apoyo recibido por el gobierno municipal, dentro del programa MI ESCUELA DIGNA Y MODERNA a principios de este año, fue la maestra ANGELICA GUERRA BAZAN quien a nombre del CEDEX entrego dicho reconocimiento al alcalde y al cabildo y equipo del edil, en una ceremonia muy significativa para todos los asistentes.

“Es un enorme compromiso para redoblar esfuerzos, es un trabajo en equipo, no es un reconocimiento a una persona, es al trabajo que hacemos desde todos los órdenes de gobierno. Mi reconocimiento a los maestros que nunca piden para ellos, mi gratitud y mi compromiso para seguir trabajando y estar a la altura de las expectativas”, expresó RIVAS CUÉLLAR.

MENCIONO LA MAESTRA GUERRA BAZAN, que ya habían tocado puertas para solicitar apoyo para el plantel de educación primaria y secundaria, sin embargo, fue hasta la llegada del presidente Rivas que se les escuchó y ayudó.

NO ENTIENDEN TODAVIA A LA IZQUIERDA

FRENTE AMPLIO DE TAMAULIPAS Y EL CLPDT INVITARON A UNA MARCHA MITIN ESTE DOMINGO, DONDE PARTIRIAN DEL 17 CARRERA HACIA EL PASEO MENDEZ, esto con la supuesta finalidad o propósito de apoyar las políticas de bienestar social del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, al frente de esta supuesta actividad social esta, ANTONIO MACIAS RUIZ DEL FRENTE AMPLIO, Y JAVIER TAMEZ DEL CLPDT.

COMO DIRIA ESE MEME TAN FAMOSO, TODO ESTA BIEN PEROOOO.

TODOS ESTOS PERSONAJES ESTAN HACIENDO UNA SERIE DE PANTOMIMAS PARA QUE LOS MIREN LOS DE MORENA A NIVEL NACONAL, y puedan tomarlos en cuenta para lo que ellos persiguen, lo que no logran entender estos personajes desesperados, es que ESTAS MARCHAS YA ESTÁN DE SOBRA, por la sencilla razón de que ya obrador no anda en campaña, y que en nada beneficia este tipo manifestaciones, solo SON ÚTILES PARA QUIEN LAS ORGANIZA, ya que en ella van los que quieren algún puesto administrativo o de elección popular, son personajes que se quedaron en el pasado con las viejas acciones de los partidos que se fueron, NUNCA ENTENDERÁN ESTOS CUATES A LA IZQUIERDA, NO NACIERON EN ELLA, vienen de otros partidos y ESTAN HACIENDO LO MISMO DE ANTAÑO. EN EL PECADO LLEVARAN LA PENITENCIA.

