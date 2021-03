LETRAS PROHIBIDAS

Sigue Issste en guerra

Clemente Zapata M.

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (Issste), sigue en permanente guerra. La mañana de este jueves (11/03/2021) otra manifestación se presentó.

Ya es del dominio público que desde la semana pasada, la delegada sindical FLORIDA HERNÁNDEZ DÁVILA, había emprendido una “guerra sucia” en contra de la directora de la Clínica de Medicina Familiar en la Capital, DAISY JANINA ARIAS PALOMO.

La lucha de HERNÁNDEZ es por el control de dicha clínica, ya se sabe, pero también para presuntamente proteger a uno de los suyos que fue cambiado porque se condujo con cochambre cuando estuvo en el cargo de Director de la clínica y una auditoría revelaría eso.

Ahora, al parecer, le “regresaron la copa” a dicha Delegada sindical, pues el dirigente de la Asociación Tamaulipeca de Jubilados y Pensionados, ARTURO GUTIÉRREZ GARCÍA, destapó una cloaca.

Aunque GUTIÉRREZ GARCÍA reveló que los jubilados y pensionados del Issste pagan más de mil pesos por medicamentos que deberían ser gratuitos, lo cierto es que ese dato no es ninguna novedad.

Como “secreto a voces” se sabe que desde bastante tiempo la farmacia del Issste mantiene un “desbasto por sistema” para obligar a los derechohabientes a que ofrezcan un “e$tímulo” para “con$eguirle$” la medicina.

Repito. No es nada nuevo eso de la venta de medicamentos que deben ser gratuitos, pero en esta ocasión ese “secreto a voces” se gritó a la Opinión Pública a través de la boca de GUTIÉRREZ GARCÍA.

Por otro lado, a través de una enorme manta y a todo color para “acabarla de amolar”, protestaban en contra de EDUARDO HERNÁNDEZ ORTIZ, secretario general de la Sección 33 del Sindicato del Issste.

A este personaje lo señalan de brindar protección a la delegada sindical FLORIDA HERNÁNDEZ DÁVILA a quien le están tratando de echar “todas las pulgas” con eso del abuso de poder, la venta de plazas y un falso desabasto de medicamentos.

Al momento de cerrar la presente colaboración, no había alguna versión por parte del Delegado del Issste en la entidad que pudiera dar una señal sobre lo pudiera pasar.

Por ello brotan dos preguntas importantes que merecen pronta respuesta: (1) ¿Qué medidas adoptará la Delegación del Issste sobre la grave acusación de que en la farmacia de la Clínica de Medicina Familiar de la Capital se comercializa medicamento que debe entregarse de forma gratuita…?

No hay que olvidar que ese “secreto a voces” ya se gritó a la Opinión Pública como para ser ignorado o tomarse como parte de una “guerra sucia” y dejarlo pasar… y…

(2) ¿Podrá aguantar la presión la Delegada sindical FLORIDA HERNÁNDEZ DÁVILA, a quien prácticamente la acusan de todos las carencias y chapucerías que hay en la Clínica de Medicina Familiar en la Capital o terminará por soltar todo lo que sabe para no caer con EDUARDO HERNÁNDEZ ORTIZ…?

Ponga palomitas en el microondas, póngase cómodo en su sillón favorito, porque esta película, es decir la guerra interna en el Issste, va para largo… Pendientes…

~~PISA SANMIGUEL ACELERADOR AL BACHEO.- El alcalde de Nuevo Laredo, ARTURO SANMIGUEL CANTÚ, dio indicaciones a Servicios Públicos Primarios para que destinaran 14 cuadrillas a la rehabilitación de baches en las siguientes colonias: Infonavit, Anáhuac, San Rafael, Mirador, Centro, Morelos, México, Buenavista, Los Olivos, Alianza para la Producción, La Sandía y Valles del Paraíso. El alcalde SANMIGUEL reiteró que uno de sus principales compromisos es dar atención en los rubros mencionados, pues son de las principales demandas de las y los neolaredenses, contar con vialidades dignas y seguras.

~~LOS ENTRETELONES~~

++CUENTAN QUE… El candidato del Partido Revolucionario Institucional a la Alcaldía de Victoria, ALEJANDRO MONTOYA LOZANO, busca darse a conocer entre los capitalinos. Está en su derecho y nadie se lo puede quitar… Cuentan que cuentan que ALEX, como le llaman sus cuates, es el mayor de cinco hermanos; está casado y es padre de dos menores de 15 y 12 años… es Contador Público de profesión y dueño de un impresionante currículum que iremos desmenuzando y presentando en próximas colaboraciones… También cuentan que no es ajeno a la política, pues fue regidor en el Gobierno municipal de Victoria 2016-2018 y Presidente Municipal interino de marzo a Mayo del 2018… En el aspecto empresarial es Director General de Pinturas Montó México… El PRI, como ya se sabe, le acaba de dar la oportunidad de “fajarse” con los “pesos pesados” en la Capital pues le vieron tres cosas: juventud, responsabilidad y fuerza; por lo que su partido tiene firmes esperanzas en él… No hay peor lucha que la que no se hace, dicen, y en ese sentido ALEJANDRO MONTOYA ya está haciendo su luchita… Como ya lo dijimos, abundaremos sobre su perfil en próximas colaboraciones… ¡Yayayái!

++CUENTAN QUE… Quien estará de manteles largos, “chiquito” como decían las abuelas, este sábado 13 de marzo, es el buen amigo y mejor periodista, CUAUHTÉMOC FLAMARIQUE, editor y director general del periódico digital Nota Tamaulipas… Cuentan que cuentan que el buen TEMO va a tirar la casa por la ventana, pues no todo los días cumple “45 años” y por ello rentó una alberca para poner allí todas las cervezas de lata que se pueda imaginar, además que anda consiguiendo al menos 900 cazuelas para los guisos que va a dar, ¡Ay apá!… También cuentan que… ya sin bromas y muy en serio, que DIOS te brinde un excelente cumpleaños TEMO, rodeado de amor y mucha salud; lo demás no importa… ¡Felicidades querido amigo!

++CUENTAN QUE… Al secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, GILBERTO ESTRELLA HERNÁNDEZ, no lo calienta ni el sol y a últimas fechas se le ha visto muy “erizo” e irritable… Cuentan que cuentan que ESTRELLA HERNÁNDEZ traía mucha ilusión de que su rostro apareciera en la boleta electoral del seis de junio, pero le “quedaron mal” tanto sus padrinos como quienes se encargaban de promover su imagen, pues nadie volteó a verlo desde el Partido Acción Nacional; es más, no saben ni que existe… ni modo, a seguir negociando con la ecología ¡Calla pesáo!

++CUENTAN QUE… El ruido que ha generado el nombre de la ex alcaldesa de Matamoros, LETICIA SALAZAR VÁZQUEZ, parece que cumplió su cometido… Cuentan que cuentan que hasta los más indisciplinados están pensando en alinearse o ya lo hicieron… Parece que entendieron el mensaje… ¡Ostias tío de la Virgen Santa!

Gracias… Nos leemos hasta el lunes

