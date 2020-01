SEÑAL POLITICA

POR: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-Sigue morena en conflicto por dirigencia nacional

AL INICIO DE ESTAS LINEAS, ENVIO MI FELICITACION por su cumpleaños este pasado 27 de enero a mi señor padre RODOLFO VIVIAN AVILA deseando la mejor de la salud, bendiciones y que muchos años mas estar contando con su presencia y siempre consejo de jefe de familia honesto y objetivo. “FELICIDADES”.

Por otro lado, le comento que MARIO DELGADO coordinador de los diputados federales de MORENA y quien andaba de ardiendo por alcanzar la dirigencia del partido MORENA, dijo que siempre no va.

Se rajó el señor MARIO DELGADO y dejo colgados a sus seguidores, simpatizantes y morenistas que confiaron en el.

SIN DUDA, QUE EL conflicto interno de MORENA sigue latente y de seguir en ese sentido estará empinando los procesos internos de elección de dirigencias asi como la designación de buenos candidatos para las contiendas venideras.

MARIO DELGADO, quien se pensó en un momento dado podría ser el fiel de la balanza entre la pugna política de ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN y la POLEVNSKY asi como la BERTHA LUJAN, ha definido no participar en la elección supuesta del partido que no se define en ningún momento.

ALEJANDRO ROJAS, dijo que ahora impugnaría para que las dirigencias estatales se elijan por encuestas y la falta del presidente AMLO en el congreso es una muestra clara de que las cosas no acabarán bien.

EN POCAS PALABRAS ES UN jaloneo a todo lo que da dentro de MORENA que no tiene para cuando.

Y POR NUEVO LAREDO, LAS COSAS, son diferentes, el alcalde ENRIQUE RIVAS CUELLAR inicia bajo su gobierno municipal reactivar el Programa Mi Escuela, Digna, Moderna y Saludable, en Secundaria Federal No. 4 Francisco I. Madero, el próximo 4 de febrero.

En conferencia de prensa de los lunes, el alcalde dijo que es la segunda vuelta del programa al que se agregó una lista de supervisiones escolares y edificios educativos para ser beneficiados.

“A todos los planteles les llevaremos el equipamiento y materiales que fortalecerán las condiciones para que impartan una enseñanza de calidad, porque en Nuevo Laredo hacemos las cosas bien, siendo el único municipio de Tamaulipas y de los pocos a nivel nacional, que tiene un programa que cubre la totalidad de los planteles educativos”, afirmó el edil.

Agregó que el gobierno municipal mantiene su apuesta incuestionable por la educación, ya que es la principal herramienta para generar un cambio en la comunidad y llevarla a un mayor bienestar, desarrollo y estabilidad social.

El martes 4 de febrero ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’ visitará Secundaria Federal No. 4 en Fraccionamiento González Lugo y como institución invitada estará la representación del Jardín de Niños Emiliano Zapata turno matutino.

Posteriormente, el viernes 7 de febrero, el programa acudirá a la primaria Lázaro Cárdenas, en la colonia Burócratas. Los invitados son Jardín de Niños Aurora Cavazos de Aguirre y la Supervisión Auxiliar Zona No. 5 de Educación Física.

Posteriormente MIGUEL JAUREGUI SALAZAR, secretario de Educación, Cultura y Deporte, destacó que en la primer semana de reactivación del programa se invertirá un poco más del millón de pesos.

“La inversión de esta semana será superior al millón de pesos y trae un acumulado de 10 millones de pesos en lo que va del ciclo escolar, superando los 10 mil alumnos beneficiados y esta semana alcanzará el plantel número 45″, añadió.

Señaló en esta segunda vuelta del programa se verán beneficiadas en su totalidad las oficinas educativas, supervisiones, jefaturas de sector y otros edificios como el almacén de libros, Programa de Inglés y supervisiones de educación física.

ya para concluir ENRIQUE dijo que el gobierno municipal analiza la posibilidad de hacer un recorte en ciertos programas de apoyo educativo para fortalecer ‘Mi Escuela Digna, Moderna y Saludable’, ya que algunas de las instituciones educativas requieren más inversión en infraestructura.

“Estamos explorando la posibilidad de hacer una modificación en el presupuesto y poder llegar con ciertos apoyos a planteles que requieren un poco más de equipamiento en infraestructura; queremos recortar un poco la entrega de útiles y mochilas que luego andan en otras funciones, sin eliminarlo por completo, seremos claros en su momento siempre pensando cómo tendrá mayor impacto el presupuesto en educación”, puntualizó el edil.

JOAQUIN OLEA VAZQUEZ, dirigente del FAT en la zona norte, Frente Amplio de Tamaulipas, nos compartió la confianza que existe en el mensaje que en Tamaulipas ha dejado el tampiqueño RODOLFO GONZALEZ VALDERRAMA.

En sus incursiones a Tamaulipas, el director general de RTC en el país, manifestó JOAQUIN OLEA que se tiene a un tamaulipeco confiable y que demuestra además su conocimiento por las causas sociales y en especial por el tema político que pondría a la entidad en un mejor plano de como se encuentra y de ahí la confianza de los integrantes del frente amplio de Tamaulipas de Reynosa, Rio Bravo, Matamoros, Cd. Victoria y no se diga en el sur de la entidad.

QUE TAN CIERTO ES, que el director general del IRCA, JOSE LUIS HERNANDEZ GARZA pretende ser candidato a una diputación federal en el 2021.

Acaso sus pretensiones, no son validas para aspirar a una posición de este nivel si ha militando dentro del PAN durante muchos años y le ha costado también trabajo político que otros ni siquiera han hecho ni militan en el mismo instituto político porque son arribistas de una opción de trabajo, de chamba.

PUES BIEN, ahí esta ya el director general del IRCA, JOSE LUIS HERNANDEZ siendo uno de los punteros para la decisión del PAN en el 2021 al congreso de la unión.

Asi como también se comenta la salida del congreso del estado de ALBERTO LARA BAZALDUA para dejar el paso a ALEJANDRO MAINE, algo asi como lo que paso con el pedantísimo de LUIS RENE CANTU GALVAN en donde JESUS MORENO IBARRA le regaló la diputación local para disfrutarla a lo grande.

Es aquí donde se habla de dos opciones, o para que ALBERTO LARA refuerce el sindicato que representa que no anda muy bien que digamos como se ha dicho o bien para sacarlo de la jugada política porque anda muy avorazado por acariciar la posibilidad de ser candidato a alcalde y en realidad nomas era una probadita, pero este se engatusó con pensar sueños guajiros.

Los que lo conocemos sabemos como ha hecho su carrera política y en realidad otros lo rebasan en un dos por tres.

EN EL COEP Rio Bravo, su dirigente municipal, HUGO GUERRA GARCIA, se encuentra trabajando y llevando a cavo una serie de gestiones en colonias populares asi como con personas de comunidades rurales que se acercan y que en forma coordinada con su secretaria general LUPITA GONZALEZ atienden.

Por cierto, se extiende la integración de los comités municipales del Consejo de Organización Estrategia y Participación A.C. en diversos municipios con personas comprometidas y no que miren por intereses personales que nomas ensucian el trabajo para lo que se fundó la organización.

RELEVOS EN OFICINAS ESTATALES DE RIO BRAVO EN PUERTA?

COMO SE HA MENCIONADO cada vez que se puede, personajes como quienes se aprovechan de la recomendación política quieren y manchan la investidura de una dama haciendo comentarios que no van muy bien dirigidos en el sentido de que a raíz de la relación política que tienen con la diputada local ROXANA GOMEZ, le endilgan que esta, anda promoviendo cambios, relevos en las oficinas de gobierno del estado como fiscal, ITAVU, COMAPA, registro civil entre otras.

SI PEDRO CAZARES, MARIO LONGORIA, PEDRO LUCAS, le acabaran de aprender a esto, podrían señalarse como las propuestas mas exitosas de la legisladora estatal.

Sin embargo, pensamos que no es el momento ni la idea de la diputada local, colocar en sendas chambas a estos personajes que si bien ni son panistas, han sido cuestionados cada quien por diversas situaciones incluso al interior de su equipo de trabajo, mucho menos le haría un favor al gobernador del estado incomodando a los que ocupan las diferentes dependencias estatales como titulares.

Sin embargo, no quiere decir que los que están al frente de las mismas ya conocidos, sean lo mejorcito que tiene el PAN en l as manos, pues los que hoy representan esas posiciones, solo son empleados del sistema político, sin ninguna autoridad en lo absoluto, simples títeres al frente de las dependencias cumpliendo una labor y que cuando quieren son amables y cuando no hasta se niegan en recibir a los ciudadanos que les tocan a la puerta de su oficina no para pedir un favor sino para reclamar el mal servicio y atención que se encuentran dando, no se diga en la delegación de bienestar social.

RAFAEL CISNEROS, HOMERO BLANCO, RAMON TAPIA dirigentes de la UGOCM, Unión general de obreros y campesinos de México en las diferentes regiones del estado, no hay que perderles de vista sus acciones y trabajo que están desarrollando

Y FRANCISCO REYNA COMO DIRIGENTE en la capital del estado, se encuentra poniendo el ejemplo sin necesidad de personajes que le han hecho daño a la organización y lo que hay que reconocer de PANCHO REYNA, es el trabajo tenaz, de territorio y base que tienen al frente de la UGOCM en la capital del estado donde dijo no estar casado políticamente con ningún candidato a la gubernatura de ningún partido, mas claro ni el agua.

Y LOS QUE SE ENCUENTRAN trabajando, son los integrantes del Instituto de Formación y Capacitación Política del organismo político: Unidos por Morena Reynosa, a través de su Coordinador Lic. ANTONIO DE LA ROSA, que se encuentra invitando este miércoles 29 de Enero a las 6.00 p.m., a que asistan al curso denominado “Procesos Sistemáticos de Solución de Problemas” y que se estará impartiendo en las oficinas ubicadas en Calle Ebano esquina con Rio Purificación de la Colonia Jardín #700.

CABE MENCIONAR que el LIC. ANTONIO DE LA ROSA, no es la primera convocatoria que realiza para eventos de esta índole y por ello se encuentran preparando a su estructura de territorio para participarles la formación política que requieren.

ENVIO MI FELICITACION por su cumpleaños este 27 de enero a ADR. FRANCISCO PEREZ PEÑA, ANGEL GARCIA ROCHA, ALEXIS PERALTA, CARLOS ALBERTO PEREZ SANCHEZ, JAVIER COSME, EMILIO HERNANDEZ, IVAN TAVAREZ Y DAVO VALLEJO.

ASI COMO este 28 de enero a DON OTHONIEL GARCIA SALINAS GUERRERO, DON ALBERTO RAMIREZ, OSCAR GARCIA, RICARDO GOMEZ LABASTIDA, ANGEL VIRGEN ALVARADO, ALBERTO PAREDES, DR. DAVID GONZALEZ CANTU, EZEQUIEL ALVAREZ CORNEJO, EDGAR TREVIÑO GUAJARDO.

Y de la misma manera este 29 de enero envio mi felicitación por su cumpleaños a la señora PAULITA BORREGO ALVARADO, ALBERTO RAMIREZ SANDOVAL, ROBERTO LOPEZ HERRERA.

QUIERO TAMBIEN este 30 de enero felicitar por su cumpleaños a MARTIN AYALA GARZA, PEDRO CASTORENA, AIMEE CHAVEZ, SAMUEL ARMANDO AYALA LUEVANOS, ERIC AGUIRRE, MARTHA GARCIA SANTOYO Y SANTIAGO RUIZ DELGADO.

y nos veremos.