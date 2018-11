Tendencias

Oscar Contreras Nava

Sigue Xico con ocurrencias

Es casi muy seguro que Xico González, presidente municipal de Victoria le haya presentado al secretario de Turismo estatal, Fernando Olivera Rocha, un diagnóstico sobre la inseguridad que existe en la capital del estado antes de iniciar su recorrido por los lugares turísticos, pero si no lo hizo es importante que el funcionario lo haga de manera particular antes de iniciar cualquier proyecto en este municipio.

Lo comentamos porque son distintas organizaciones oficiales, privadas y no gubernamentales que aseguran que Victoria es una de las cinco ciudades más violentas del mundo y ocupa el primer lugar en secuestros a nivel nacional y su vocación no es turística sino agropecuaria.

Sin embargo, esto a Xico González no le importa y mucho menos lo toma en cuenta, por ello invitó al secretario Olivera Rocha a realizar un recorrido por los principales “sitios turísticos” que existen en la capital del estado y todo indica que esto fue un éxito completo.

Y es que el secretario de Turismo expresó que: “Victoria tiene que pensar como una capital internacional, no podemos quedarnos en el rezago; vemos la necesidad urgente de generar micro y pequeñas empresas, de reactivar la economía. Nunca es tarde para empezar, pero es importante iniciar”.

Con este comentario nos damos cuenta que Olivera Rocha quedó muy complacido y motivado por el recorrido turístico al que lo llevó Xico, quien desde el inició de su gestión –hace un mes y siete días- busca a toda costa promover a Victoria como un lugar turístico.

Aunque no sabemos cómo le irán hacer con las estadísticas policiales que se publican a nivel mundial y señalan a Victoria como un lugar muy peligroso para vacacionar o salir a divertirse y nos preguntamos:

¿Acaso no creen que esto afectará su maravilloso proyecto turístico?

No será mejor diseñar una estrategia para bachear la ciudad, arreglar los parques y jardines, pintar camellones, mejorar las entradas a la ciudad capital y especialmente, tener una mejor policía y tránsito, que hagan valer la ley porque en Victoria la ley es letra muerte y por eso existen cientos de vehículos sin placas que cuando la gente los choca contra un vehículo que está en regla, mejor los abandona en lugar de pagar los daños ocasionados.

Pero bueno, como dijimos antes la vocación de Victoria es agropecuaria, pero no sabemos si Xico también le platicó al secretario de Turismo estatal que el campo así como los ranchos y ejidos también se encuentra muy afectados y en muchos de los casos abandonados por la violencia.

Por esta razón, volvemos a insistir que sería mejor que el gobierno se dedique a otras actividades en lugar de tirar el dinero a la basura, porque estamos casi seguros que serán muy pocos los turistas que llegue a este lugar, porque no puedo ni quiero imaginarme si la delincuencia organizada empieza a secuestrar, extorsionar o matar turistas.

¿Se imaginan ustedes que pasaría?

En fin, nos dicen que Xico obedece ciegamente a su hija Tania alias “la presidentita” y esperamos que ella lo haga razonar, para que no lleve adelante sus ocurrencias, porque está bien que se desee que Victoria sea un mejor lugar para vivir, hacer negocios y fortalecer su desarrollo económico, pero esto debe hacerse a un lado mientras no se tenga la paz y tranquilidad en la ciudad y especialmente prevalezca la seguridad, justicia y el Estado de Derecho. Así de simple.

Apunte final. El dirigente estatal del PAN, Francisco “Kiko” Elizondo Salazar se descartó para buscar una diputación local y expresó que “siempre he estado al pendiente del trabajo que me corresponde dentro del partido…” y esto es muy bueno, porque ahora sabemos que existen varios ex priistas como Elizabeth Humphrey de Gil quien busca ser candidata del PAN a la diputación local por distrito 19 y esto sería una afrenta a los panistas de Altamira.

Ella es la esposa del ex alcalde de Altamira, Javier Gil Ortiz, quien es primo de Geño Hernández Flores y durante su trienio se cometieron las más grandes irregularidades que nunca antes se habían hecho, pero ninguna denuncia en su contra prosperó por ser primo del ex gobernador.

Es posible que la señora Elizabeth Humphrey no haya cometido ninguna atrocidad como su esposo, pero si es necesario que Kiko revise muy bien los perfiles de quienes buscan una posición electoral, porque como bien dicen por ahí… “tanto peca el que mata a la vaca, como el que le agarra la pata”. ¿Verdad?

http://oscarcontrerastamaulipeco.mx