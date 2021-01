#DESDELAFRONTERA

POR PEDRO NATIVIDAD

Siguen renuncias en el PRI, se van con Yahleel al PAN

Aunque en el PRI Nuevo Laredo se enojen, lo cierto es que las renuncias siguen a la orden del día, para ir a respaldar la candidatura de YAHLEEL ABDALA por la presidencia municipal de Nuevo Laredo por el PAN.

En esta ocasión no fueron simples militancillos, como lo dijeron en la ocasión pasada, ahora se trata de una mujer, líderesa de las mujeres priístas, que no dudó nada en dejar al partido tricolor para seguir a YAHLEEL ABDALA, consciente que es la mejor opción para gobernar a Nuevo Laredo.

ANA LAURA GARCIA DE ANZALDUA, líderesa del ONMPRI, y una destacada mujer que siempre fue uno de los bastiones fuertes del PRI, decidió dejar el partido.

Muchos dirán que ANA LAURA va por ambición, pero la mera verdad es que sabe que en el PRI ya no existe nada por qué jugar, por qué apostarle, y no por que el PRI sea malo, si no porque los propios lideres priístas llevaron al partido a la quiebra por su ambición.

Aquí no se trata de ser priísta de corazón, se trata de ver dónde se puede ayudar más y sin duda ANA LAURA ANZALDUA es una mujer que siempre ha ayudado, y sabe que con YAHLEEL seguirá ayudando a Nuevo Laredo.

DIPUTADOS DE MORENA QUIEREN VACUNA PARA IR A REELECCION

Vaya descaro de los Diputado Federales de MORENA, que se han unido para exigir que el Gobierno, mas bien, su Gobierno, los considere para que los pongan en la primera línea para ser vacunados contra el Covid19, nada más con el único pretexto que iran a campaña para reelegirse en el mismo puesto.

Sin duda esta es una mentada de progenitora, por no decirles mas feo, porque existen más personas en México que requieren ser vacunados, porque ellos sí están en situación de riesgo al estar en la primera línea de atención de los mexicanos que se han contagiado.

Y no es Fakenews, la noticia la confirmó el propio coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, IGNACIO MIER VELAZCO, quien aclaró que sus diputados le han estado pidiendo que interceda ante las autoridades de Salud y con el propio Gobierno Federal, para que sean incluidos en el esquema de vacunación.

La ambición de los diputados morenistas, se da porque ya se enteraron que en las primeras tres semanas de febrero llegarían tres millones de vacunas y servirán para vacunar a los adultos mayores, pero es ahí donde quieren colarse, pretextando que ellos van a ir a reelección y requieren ir bien protegidos.

“Requerimos que nos puedan apoyar desde la Cámara de Diputados, hacer una propuesta con el Presidente o el secretario de Salud, que tanto los diputados pudiéramos, dentro de un proceso, a mediados o finales de febrero poder decir, a ver, los que quieran vacunarse, puedan estar dentro de las propuestas”, fue parte de la petición.

Sin duda esto sería mal visto, porque una cosa es querer estar protegidos y otra cosa es brincarse el esquema de vacunación, solo por la ambición de querer reelegirse para seguir viviendo del erario.

Por cierto, hasta ALEJANDRO ROJAS se enojó de la ambición de sus amigos morenistas y pidió que no fueran tomados en cuenta y que no los vacunen.

¿Y LOS CANDIDATOS DE LA CHIQUILLADA?

Estamos a punto de cerrar el tema de los registros de precandidatos a presidentes municipales y diputados locales y por el lado de la chiquillada de partidos políticos de Nuevo Laredo, no se le ve de dónde vayan a agarrar candidatos.

Es que el problema que en Nuevo Laredo hay mucha chiquillada, mucho partidillo que tiene que ir a campaña y que hasta el momento han batallado para conseguir incautos que quieran entrarle al juego de las candidaturas.

El problema en el que se han topado, es que todos saben que si van de candidatos por esa chiquillada, no ganarán nada, pero sí beneficiar a los líderes de esos partidillos.

Ahora resulta que dicen que el Verde Ecologista invitó a «TETO» PEÑA, quien de plano ya les dijo que no y eso que «TETO», siempre se prestó para enarbolar candidaturas que beneficiaran al partido en el poder.

Y claro que les dijo que no, pues para empezar los partidos pequeños tendrán que ir solos, sin alianza, y eso significa el no ganar nada, además que el gobierno estatal en turno, ya no es como los gobiernos priístas anteriores, que soltaba dinero a todos los partidos pequeños para que fueran comparsas y golpearan al PAN.

En fin, vamos a ver qué es lo que pueden recoger esos partidillos pequeños, en el caso del Verde Ecologista, no habrá más remedio que el candidato a alcalde, sea GUSTAVO PANTOJA, por que no hay mas, y en las candidaturas de Diputado Local, anda el amigo RANFERI, pero de una vez le digo, otra vez lo están utilizando.

Pero más peor están en el PRD, en el PT, el PES y demás partidillos, que la verdad ni sabemos ni como se llaman, es más ni ellos lo saben, porque no sabemos de dónde saquen candidatos.

Por cierto, por ahí dicen que el ex líder de los jóvenes del PRI Nuevo Laredo, JAVIER LOZANO, anda emocionado para ser candidato de un partido, reitero, ni se ni como se llama, para presidente municipal.

Sinceramente reconozco el interés de JAVIER, pero no sabemos a qué va, porque para empezar, ni para las cocas le van a dar.

LLEGO LA CALMA A LA COMAPA NUEVO LAREDO

Algo pasó en la COMAPA Nuevo Laredo, después de varios meses de crear turbulencia, de tantos eventos, de tantas conferencias de prensa, ahora todo es calma y ya nada se sabe de las acciones del organismo.

Hasta la última semana de diciembre, eran constantes los eventos, las conferencias, pero una vez que llegó el año nuevo y se dieron a conocer los candidatos, en la COMAPA se dio un silencio total.

¿Por qué será?, ¿algo pasó?… ¿qué? ¿no?… NOS LEEMOS.

Comentarios [email protected]