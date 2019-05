La@Red

SIGUEN SIENDO MAS DE SEIS MILLONES LOS MILITANTES DEL PRI: CRM

Antes de entregarle las riendas del partido a Mercedes del Carmen Guillén Vicente, que es hermana de Rafael Sebastián, el que todavía sigue siendo el gran jefe del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), Claudia Ruiz Massieu afirmó de manera categórica que su partido tiene un padrón de más de seis millones de afiliados, mismos que validó el INE en el 2017 y aseguró que están haciendo una depuración y el millón del que le informó al Instituto Nacional Electoral es solamente un corte.

La líder y senadora del Revolucionario Institucional, a la que finalmente le fue autorizada su licencia por el Senado de la República, para dedicar su tiempo de lleno a la organización del proceso interno de su partido, el que va a elegir nuevo dirigente nacional de éste instituto político, dijo que hay tiempo para que los cinco millones de priístas que no han refrendado su militancia lo hagan en lo que resta del año , ya que la fecha límite puesta por la autoridad electoral para que todos los partidos actualicen su padrón vence en enero.

“Simplemente hicimos un corte, para decirle al INE como vamos .El resto de los militantes con los que aún no hacemos contacto para que nos den su firma siguen por supuesto siendo militantes, solamente que no hemos llenado la cédula y es la labor en la que vamos a estar el resto del año”, remarcó Ruiz Massieu.

Ahora lo que nos pide el INE es que nosotros hagamos una depuración de nuestro padrón, conforme a las reglas que aplican a partir del 2014.

Entrevistada en Aguascalientes Claudia Ruiz Massieu dijo que lo que están haciendo ahorita “es definir con las instancias del partido las alternativas que tenemos para garantizarle a nuestra militancia que pueda participar, para que lo podamos organizar con las reglas y transparencia y la amplitud necesaria que le dé confianza a todo mudo”.

Por cierto al ser cuestionada sobre la supuesta baja de los seis millones 787 mil 761militantes a un millón 159 mil 320, simplemente negó la baja masiva de su padrón.

“Yo no le veo ningún riesgo, en lo absoluto, que se usen puros refrendos y que el PRI se dé un tiempo para terminar de refrendar lo que pueda, a lo mejor sube 100 mil, 200 mil, no sabemos, pero con ese millón de refrendos es más que suficiente para hacer un proceso interno abierto”, dijo el ex gobernador de Oaxaca y también aspirante a dirigir el PRI-Nacional, Ulises Ruiz.

El también dirigente de la corriente priísta Democracia Interna consideró que cuando termine el proceso del refrendo de la militancia del PRI tendrá más de seis millones de militantes. Y se comprometió a que de ganar la elección interna organizará el padrón más transparente que haya tenido el Partido Revolucionario Institucional.

Desde semanas atrás asentamos en La@Red que en la presidencia de la república como que se les está haciendo bolas el engrudo, ya que están sucediendo cosas raras, como el que la Oficina de la Presidencia por un lado niegue vía transparencia la existencia de las cartas que mandó el Presidente Andrés Manuel López Obrador al Rey de España, al Papa Francisco y al ex presidente Felipe Calderón.

Pero por el otro lado el mismo mandatario nacional acaba de anunciar que en junio dará a conocer el contenido de esas ya muy célebres cartas. Pero, pero, pero ya son seis meses y nos parece suficiente tiempo como para andar todavía dando palos de ciego. Digo, porque hay la creencia de que en el equipo todos son iluminados. Pero estamos viendo que eso no es cierto.

Al que le llovió en su milpita es precisamente al Jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, que es empresario de Monterrey y muy cercano a López Obrador, pero no ha de ser tanto ya que en un intercambio de expresiones que tuviéron ambos el mandatario nacional presionó Mr Poncho para que tenga cartas más importantes para llevar inversión a Petróleos Mexicanos, en el contexto de que la petrolera está enviando señales de debilidad financiera al interior y exterior del país.

Nuestras antenas aseguran que López Obrador le solicitó a Mr. Romo que se amarren los apoyos de importantes hombres de negocios mexicanos, habiendo salido al aire los nombres de algunos de ellos.

Con la emoción de ejercer el poder después de andar más de 18 años en campaña, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que asumió el cargo el Primero de diciembre del 2018, acaba de anunciar el que será su Primer Pre Informe de Gobierno que va a presentar a los mexicanos el próximo Primero de Julio, día en que ganó las elecciones el año pasado, Informe en el que dará a conocer a detalle la situación que guarda el país, asegurando de antemano que hay avances en la economía del país y que “en casi nada se ha retrocedido se ha retrocedido”.

Nos está yendo muy bien y de buenas –dijo—el Primero de julio voy a informar al pueblo de México, a detalle, “todo en lo que hemos avanzado, en que estamos igual que antes si les puedo decir que casi en nada se ha retrocedido, todo ha sido avance”.

En varios estados del país llamó la atención el que sin consultar a nadie el Presidente, Andrés Manuel López Obrador, haya decidido condonar el adeudo histórico de tabasqueños que se negaron a seguir pagando las tarifas de la luz estimado supuestamente en más de 11 mil millones de pesos, a los que hizo un llamado a ser buenos ciudadanos y paguen la energía eléctrica la CFE.

Ante tanta bondad del mandatario nacional ya son dos o tres los estados del país que están contemplando dejar de pagar el suministro de energía eléctrica, al cabo el mandatario nacional, que sigue en campaña para su reelección, viene y les condona el adeudo. Lo que más lamentan muchos es que anda regalando dinero que no es suyo.

Con miras a fomentar la innovación, el ingenio y la creatividad, de los estudiantes, la Facultad de Comercio y Administración de Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) llevó a cabo la exposición denominada Expo-Emprende, evento en el que participaron alrededor de 116 alumnos integrados en 40 equipos, los que pertenecen a las licenciaturas en Administración, Negocios Internacionales y Contador Público.

El evento se llevó a cabo en la explanada de las conchas de uso múltiples del plantel ubicado en el Centro Universitario Sur (CUS-UAT), donde los estudiantes diéron a conocer sus propuestas, las que fuéron evaluadas y calificadas por sus maestros.

Los proyectos expuestos fuéron Cinema al aire libre, Venta, renta y mantenimiento de contenedores, Servicio de bombas para buques de diésel, Top Plus (Brasier Estético), Restaurante Pizzaland, Carrito de comida rápida y El duende festivo, entre otros. La actividad fue organizada por la coordinación de la Licenciatura en Administración, a cargo de la Mtra, Patricia Sotelo Ocampo, quien presentó los objetivos de la Expo-Emprende.

