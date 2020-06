Tendencias

Oscar Contreras

Silvano nunca dijo nada

Cuando escuchamos la tibieza con que el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles Conejo, le habló al presidente Andrés Manuel López Obrador, para exponerle lo que hace su gobierno en seguridad y salud, de inmediato supimos que de esa voz aterciopelada nunca iban a salir la serie de demandas que le hacen los nueve gobernadores integrados en la Alianza Federalista y que se reúnen todos los viernes desde hace 15 semanas.

Con esto Silvano Aureoles demostró que este grupo interestatal no tiene compromisos ni objetivos por los cuales luchar, actúan de manera individual y no como un frente político y esto los debilita ante el poder presidencial y por eso AMLO no los toma con seriedad.

Y es que actúan con simulación cuidando siempre su interés y la relación que mantienen con AMLO y además, quedó muy claro que este grupo de gobernadores no tiene rumbo ni dirección, y no hay resultados tangibles después de 14 semanas así que lo único que están formando es un club de amigos que todos los viernes se reúnen para elogiarse mutuamente lo que hacen en sus entidades.

¿Y las preguntas serían?

¿De qué les sirve continuar con estas reuniones si en la primera oportunidad que tuvo uno de sus integrantes -Silvano- de exponerle a López Obrador sus demandas y peticiones no lo hizo?

¿Acaso creen que AMLO les pondrá atención si le siguen demostrando un excesivo respeto?

Creemos que los gobernadores de la llamada Alianza Federalista tienen que actuar de manera distinta, porque las reuniones de los viernes se organizan con derroche y frivolidad y sí quieren pedir prestado y dinero al gobierno federal, pues al ver como se gastan los recursos en este tipo de eventos, indica que no les hacen falta.

En fin, esperamos que sean autocríticos y reflexionen si realmente este tipo de reuniones les ayuda para mejorar su relación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, si les ayudan a combatir el Covid-19 o a mejorar la economía de sus entidades, porque a lo mejor tienen que cambiar para que el tabasqueño los escuche y les otorgue los recursos que necesitan, de otra manera, nunca lo hará y como dijera un viejo conocido de AMLO es seguro que ni los vea, ni los oiga. ¿Qué les parece, eh?

