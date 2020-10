SEÑAL POLITICA

Por: ANWAR A. VIVIAN PERALTA

-SILVESTRE RODRIGUEZ HA FORTALECIDO SU TRAYECTORIA POLITICA Y SOCIAL CON HECHOS

-MORENA EN RIO BRAVO ES UN MOVIMIENTO SECUESTRADO.

SILVESTRE RODRIGUEZ MARIN, militante del PMC porque, aunque quieran no lo han podido mover de su espacio político durante varios años.

No tanto porque se aferre, sino que cuando alguien tiene un liderazgo político cuestionado por positivo, por ascendente popularmente, no es fácil borrarlo del mapa político tan fácil. Como GUSTAVO CARDENAS GUTIERREZ lo ha querido hacer mediante personajes de no grato recuerdo para Tamaulipas como RICARDO REYNOSO o DANIEL PALMILLAS MOREIRA que andan tras la triquiñuela saludando con sombrero ajeno.

ES POR ELLO, que la trayectoria del joven político, ex funcionario federal y municipal, así como líder político del Partido Movimiento ciudadano sigue dando de que hablar en todos los rincones de Reynosa y de Tamaulipas.

Su paso por la política no ha sido efímero, su carrera es prolífica y sin duda el trabajo social que ha realizado lo pone en el hándicap político con mayor presencia que en cualquier otro municipio para alcanzar una importante nominación de sus dirigentes de partido nacionales.

DADO ESTE concepto, la posición política que juega en este momento después de la renuncia a la coordinación de atención y cultura social de la coordinación municipal de Protección civil y bomberos del ayuntamiento de Reynosa los dejo helados paleta como coloquialmente se dice ante la escisión política de un elemento positivo para el trabajo social desde una importante área de gobierno como es protección de la ciudadanía.

ASI ES QUE HABLAR del posicionado político reynosense con una trayectoria de trabajo en la sociedad lo coloca en este momento en un sitio especial de cara a los elementos con que el PMC se presentará a la contienda del 2021 donde SILVESTRE sin duda tiene como seguir destacando en el camino de la política.

VISIBLES MOVIMIENTOS DE FUNCIONARIOS CON RUMBO AL 2021

COMO UN HECHO se hace que el secretario de protección ciudadana federal, DR. ALFONSO DURAZO MONTAÑO vaya con rumbo a la gubernatura del estado de Sonora lo hace también aquí lo dijimos el secretario de educación pública ESTEBAN MOCTEZUMA BARRAGAN con destino al estado de San Luis Potosí donde ambos serán sin duda triunfadores en los planes que están hoy en el escritorio y mañana en el territorio por MORENA claro está.

Como en Sinaloa suena y fuerte RUBEN ROCHA MOYA; SANTIAGO NIETO en Querétaro; CRUZ PEREZ CUELLAR En Chihuahua; LAYDA SANSORES en Campeche; MIGUEL ANGEL NAVARRO en Nayarit; PABLO SANDOVAL En Guerrero; INDIRA VIZCAINO SILVA en Colima; DAVID MONREAL en Zacatecas; CRISTOBAL ARIAS en Michoacán; VICTOR MANUEL CASTRO BORJA en Baja California Sur; TATIANA CLOUTHIER en Nuevo León y LORENA CUELLAR en Tlaxcala.

En la capital de Tamaulipas, LUIS TORRE ALIYAN, síndico municipal del ayuntamiento se le fue duro al alcalde con licencia XICO GONZALEZ URESTI, hoy por hoy funcionario de la secretaria de salud del estado.

LO SEÑALO de muchas arbitrariedades y situaciones que seguirán estando en la mesa, hoy se encuentra el joven victorense luchando con la ahora alcaldesa de Ciudad Victoria increíble pero cierto que sea oriunda sin ninguna situación que esconder de Mcallen Texas.

PILAR GOMEZ, diputada local con licencia sin ninguna trayectoria política como algunos la han tenido y sudado para llegar al ayuntamiento de Ciudad Victoria, hoy se convierte en la presidente municipal del centro del estado y de quien se espera ahora si reciba el apoyo del estado como debe de ser para que se vea que valió la pena.

No dude que puedan apuntar al alcalde de Rio Bravo y de Valle hermoso o de San Fernando con la misma suerte de XICO GONZALEZ para que dejen el cargo y los reacomoden en el ajedrez político que está en marcha.

YA QUE TOCAMOS LA FRONTERA le comento que en Valle hermoso no pierdan de vista a MATIANA MENDOZA RAMOS, pues es fuerte y corrió el rumor o verdad de que es un prospecto a la alcaldía por MORENA donde es militante y precisamente para el año venidero levanta la mano.

SIENDO ASI que no anda a solas nomas la doctora LUCERO GONZALEZ y su marido RICARDO ADAME por más arguende que agarren con su jefe político JOSE RAMON GOMEZ LEAL.

SE EQUIVOCA JUAN BARAJAS OTRA VEZ Y LA SUMA LE SALE RESTA

Al paso apresurado como anda el arquitecto es mejor que no sea tan voraz al interior de su partido y en una jugada a los demás grupos simpatizantes, militantes de este partido como en un acto irrelevante, le instalaron y presentaron a ALMA CONTRERAS anunciando que es la nueva coordinadora de MORENA en Rio Bravo porque le dieron un papel que la designa como tal según evento de una fracción menor de dicho instituto político.

OH SORPRESA de todos los morenistas que son verdaderos protagonistas del cambio verdadero que ni a PAQUITA la ex candidata invitaron, ni a ADRIAN BECERRIL, JUAN CARRILLO, Grupo UNIDOS POR MORENA DE RIO BRAVO, DEMETRIO CRUZ por mencionar a algunos actores políticos.

EN UNA JUGADA a todas luces del arquitecto JUAN BARAJAS ZAPATA trata de llevar agua a su molino y que hace dias anduvo por la colonia Agrícola Cándido Aguilar acompañado de la señora ARACELY SALINAS DE LEON que no ha hecho muy bien las cosas a parte de temas pendientes que no se han manifestado del todo, no juntaron mas de 10 personas en aquella colonia agrícola abandonada por cierto por el gobierno.

PERO EMPECEMOS POR MENCIONAR el motivo del evento morenista que no fue otro sino un madruguete que no sirvió ni de inicio de una noche.

PUES DE INMEDIATO los morenistas simpatizantes y militantes de todos los grupos, reprobaron la actitud de aparecerse JUAN BARAJAS al frente del evento con dos enviados como consejeros estatales para avalar dicha entronización de los que será nota aparte en otra columna pero que dejan muy poco que desear estos consejeros que deberían tenerle mas respeto a los militantes y simpatizantes morenos de Rio Bravo.

Donde el primero o sea JUAN BARAJAS parece que no se ubica si es servidor de la nación siempre apareciendo de acomodaticio en los eventos de la dependencia y ahora queriendo manipular al partido con acciones que en lugar de fortalecerlo lo dividen mas todavía porque fuera de ahí no tiene trabajo alguno con la sociedad como bueno seria preguntarle a ALMA CONTRERAS, porque salió del programa Bienestar social si era parte del mismo o acaso porque llegaba tarde a la chamba.

O bien AGUSTIN LOPEZ otro individuo que debería explicar en donde está aplicando el apoyo del presidente LOPEZ OBADOR en su enmienda dentro de la sub delegación de bienestar social en Rio Bravo.

AHÍ estuvo SAUL GONZALEZ que se salva de momento, pero la pregunta es en calidad de que estuvo presidiendo la ceremonia de este grupo menor cuando dicen tener una estructura de territorio asombrosa.

PORQUE IGNORAR a los morenistas, no son ellos nadamas los únicos protagonistas del cambio, los que hicieron el trabajo político de un proyecto de nación no son de ahorita son de mas de 18 años de lucha y ahora quieren engañar de esta forma a tantos que creen en AMLO y en el cambio verdadero.

ARACELY SALINAS DE LEON, AGUSTIN LOPEZ, ALMA CONTRERAS son nombres de personajes que rodean a JUAN ANTONIO BARAJAS ZAPATA que lamentablemente en su afán de aspirar a ser alcalde de la ciudad por el partido MORENA atropella y pasa por encima de quien se le ponga en frente como si fueran los viejos tiempos del anquilosado PRI.

HOY, anda metiendo las patotas muy feo en donde no debe embarrando al partido MORENA con acciones que pudieran revertírseles el mero dia de las decisiones.

HOY ESTE ESPACIO se ocupa de ALMA CONTRERAS, a quien con bombo y platillo le hacen un evento en un salón para anunciar un nombramiento que se le otorgó hace un mes aproximadamente en la capital del estado, pero con una función muy determinada y no la de dirigir o aparentar ser la representante del Partido MORENA si de todos es conocido que primero es el uno y luego el dos y para muestras basta un botón del contexto nacional en que se encuentra MORENA en este momento de su vida política precisamente por eventos como de este tipo abusivos, que repelen a la verdadera democratización de un instituto.

Ahora, donde quedó esa formación política, esa ideología de un proyecto de nación que incluye a todos los protagonistas de un cambio verdadero y no solamente a un minoritario segmento de partido para anunciar un nombramiento que en lugar de sumar ha restado.

Y digo esto porque a nivel nacional la contienda interna sigue sin definirse quien dirige el MORENA y aquí vienen y quieren inventar un nombramiento que no es para representar al partido, deveras que ingenuos todos los que ahí estuvieron presentes como JUAN ANTONIO BARAJAS ZAPATA a quien seguramente le urgía esta notificación de un papel que no dice que sea la coordinadora municipal del MORENA sino la coordinadora de otro trabajo que se les había olvidado desarrollar por andar en la grilla y quienes le acompañaron prestándose a una falacia política de MORENA.

DE POR SI como está el partido por personajes asi y le echan más leña al fuego.

EXHORTA SENADOR VILLARREAL A PROTEGERSE

El Senador de la república por Morena, AMERICO VILLARREAL ANAYA, hizo un exhorto a la población a vacunarse contra la influenza estacional resaltando la importancia de proteger a los grupos con factores de riesgo y evitar contagios por esta enfermedad.

Durante la inauguración de la Jornada de Vacunación contra la Influenza y la neumonía en el Senado de la República, el integrante de la comisión de salud reiteró las recomendaciones preventivas ante estos virus que causan problemas respiratorios por lo que es importante tomar las medidas oportunas.

“Además de vacunarnos tenemos que reforzar todas las medidas que hemos venido aprendiendo a lo largo de todos estos meses como guardar la sana distancia, el usar nuestro cubre bocas, lavarnos las manos regularmente y no llevarlas a la cara así como evitar espacios de confinamiento donde exista gran concentración de personas lo que sin lugar a dudas, junto con la vacuna nos ayudará a tener una menor prevalencia de estas dos enfermedades ya que ahora estamos en riesgo por la temporada estacional”, subrayó el legislador.

Villarreal Anaya mencionó que en el contexto mundial sobre los rebrotes de coronavirus que están surgiendo en Europa y Asia, se debe tener en México esta precaución adicional al entrar a la temporada invernal en la que se recrudece este tipo de padecimientos.

“Por ello y para prevenir esta enfermedad respiratoria, no bajemos la guardia, sumémonos a este gran esfuerzo que realiza el Sector Salud y acudamos oportunamente por nuestra vacuna”, concluyó.

CELEBRA REGIDOR IVAN PUENTE DIALOGO ENTRE GOBIERNO ESTATAL Y LOCAL

La reunión de trabajo entre el Gobierno de Matamoros y el Gobierno de Tamaulipas celebrada el pasado miércoles en Ciudad Victoria, se realizó en un ambiente de altura política, en donde los actores participantes acordaron la suma de esfuerzos en el tema de seguridad pública para beneficio de Matamoros y sus familias.

El sexto regidor, ADOLFO IVAN PUENTE ACOSTA, presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública en el Cabildo de Matamoros, reconoció el diálogo con gran madurez política entre el alcalde de Matamoros, MARIO LOPEZ y el secretario general de Gobierno, César Augusto Verástegui Ostos.

Participaron en la mesa de diálogo, el secretario del Ayuntamiento, FEDERICO FERNANDEZ; el segundo síndico en el Cabildo de Matamoros, ISIDRO VARGAS, Entre otros miembros del cabildo.

Al referirse a la reunión, IVAN PUENTE ACOSTA destacó la trascendencia del diálogo en donde el Presidente Municipal de Matamoros y el Secretario General de Gobierno de Tamaulipas puntualizaron y acordaron la suma de esfuerzos en la tarea de gran responsabilidad que significa garantizar la seguridad a los matamorenses.

Sobre las observaciones realizadas por parte de la Secretaría de Seguridad Pública en Tamaulipas, en el sentido de la falta de algunos artículos, entre ellos, radios de comunicación mencionó que ya se está trabajando en ello, considerando que son recursos que se utilizaron en administraciones anteriores.

El Presidente de la Comisión de Gobierno y Seguridad Pública reiteró su compromiso de seguir participando activamente en estas situaciones relacionadas con la seguridad de los ciudadanos y dando seguimiento puntual al cumplimiento de los acuerdos establecidos.

Envio mi felicitación por su cumpleaños este 14 de octubre a ALAN MORALES, destacado periodista de la capital de Tamaulipas; ADRIANA VIVIAN RODRIGUEZ, JESUS RODRIGUEZ, JOSE IVAN MANCIAS, ex alcalde de Ciudad Mier; CARLOS SALINAS, dirigente local del PAN en Valle hermoso; JOSE LARA; ADOLFO GARCIA juez en el sur del estado; ANZORET MORALES a quienes les deseamos lo mejor…. Y nos veremos.