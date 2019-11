SIMPLEMENTE, ¡MAKI ES TERCA!

HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS G. CORTÉS GARCÍA

Maki pulula con su corazón marrón por esta vida. La traición, la traición, es lo de ella.

Será cierto que “La verruga” Flores, el super asesor de Maki en temas de redes sociales, ¿anda metido en líos de barandilla?

La ambición de Maki y su “peregrina” idea de cobrar la recolección de basura en Reynosa.

Renunció Evo Morales tras 14 años de gobernar Bolivia.

¿Daniel Palmillas a Movimiento Ciudadano de Tamaulipas, en lugar de Tavo Fito Cárdenas Gutiérrez? ¡Nooooooooooooo

No hay peor ciego que quien no quiere ver. Así le ha venido ocurriendo a la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, quien en un proceso “in crecendo”, cada día que pasa comete más pifias políticas, no sólo desligándose de quienes le han apoyado, sino además mordiendo, literalmente, la mano que le ha dado de comer. Esa es, pintada de cuerpo entero, quien hoy, por desgracia para la sociedad de aquel municipio fronterizo, gobierna Reynosa.

¿Cuáles son los adjetivos que podrían definir a la alcaldesa de Reynosa? Traicionera, ineficiente, corrupta, gandalla, nepotista, abusiva, deshonesta… Póngalos por favor querido lector en el orden que usted guste, pero así ha sido Maki, no desde su llegada a la presidencia municipal, sino desde siempre, desde que ha lucrado con su estado de salud, desde que ha causado lástima con sus enfermedades, porque mientras Maki lucra con su mano derecha tunde con la izquierda a quienes considera sus adversarios, pero más allá, tunde a quienes le han dado de comer. Esa es Maki, pintada de cuerpo entero. La Maki que se ha enriquecido a costa de un pueblo pauperizado por su terrible economía, así como pauperizado por la terrible calidad de los servicios públicos que el ayuntamiento le presta a la sociedad.

Y le cuento todo esto, para pasar a decirle que el pasado fin de semana, Maki asistió, con todo y familia y su cara dura, al informe legislativo de la diputada federal, Olga Juliana Elizondo quien, aprovechando la presencia de la alcaldesa de Reynosa, anunció que dejaba al Partido Encuentro Social, partido que la encumbró hasta llevarla a la Cámara de Diputados, para irse con el Partido del Trabajo, el otro de los tres pilares políticos de la 4T, que incluye al PT, a MORENA y al PES.

Y no es casualidad que toda la logística del evento de Olga Juliana lo traía el ayuntamiento makista. Toda la logística, reitero, incluyendo la difusión de las invitaciones.

Con este apoyo dado por Maki a Olga Juliana, a mí me queda claro, que a Maki ya el PAN la perdió desde hace mucho tiempo o que Maki ya perdió al PAN. Ya se descaro, no de ahora, sino desde siempre, y con la presencia de Maki en este anuncio de Olga Juliana, sólo ratifica que Maki ya se siente de piel marrón, piel que ha manifestado desde que salió retratada, y muy cerquita de Ricardo Monreal, muy cerquita del Senador, Américo Villarreal Anaya, y muy cerquita de todo aquello que huela a López Obrador.

Maki ya se siente candidata de ese partido para la participar en la elección de 2022, y ella obra en consecuencia, aunque también observo que pasa lo que siempre ha pasado con Maki: la originaria de Chihuahua, pero residente de Mission, en Texas, lucra con las señales de comunicación que ella misma construye, esperando que estas se hagan algún día realidad, caminando ante la sociedad protegiéndose con un escudo de soberbia, para que nadie le reclame ninguna de sus ineficiencias, ofrecimientos y traiciones, los que de inmediato se le olvidan.

Maki, lamentablemente, va como los cangrejos, para atrás, aunque ella sienta lo contrario y esté empecinada en dejar la herencia política de Reynosa a su hijo Makito, a quien por cierto lleva a todos lados como queriendo dar a entender: “miren, este es mi amado hijo en quien pongo todas mis esperanzas”. Y si, ante$ de ir$e de la alcaldía, Maki está empeñada en entregarle la e$tafeta de Reyno$a, lo que estoy seguro que no ocurrirá. ¿Se imagina a Makito alcalde? ¡Noooooooooo… Pobre ciudad!

1. Será cierto como se rumora, que el “colaborador” de la alcaldesa de Reynosa, Maki Esther Ortiz Domínguez, Aníbal Flores “Verruga”, Coordinador de Imagen y Director de Redes Sociales del Ayuntamiento, ¿golpeó y abusó sexualmente de un transexual que es sexoservidor?

Sólo es una pregunta, porque hay datos que circulan en las redes sociales, en donde se asegura que la víctima, quien responde al nombre de Fernando Carvajal, sufrió severos daños en el rostro ante la furibunda actitud del protegido de Maki, por lo que tuvo que ser internado en un hospital.

Sería bueno que el iracundo protegido de Maki saliera a la calle y diera la cara ante las acusaciones que no lo dejan bien parado y que afectan, más de lo que ya está afectada, a su jefa, la alcaldesa Maki, a quien menudo favor le hace con estos bochornosos espectáculos.

2. Y ante la insistente idea de querer cobrar la recolección de basura, la cual le ronda en esa “cabecita loca” que tiene Maki, desde 2016, y que algunos la calificarían de “peregrina”, por no cejar en el empeño de insistir en seguir sangrando a los mismos contribuyentes de siempre con más y más cobros, diputadas de Tamaulipas calificaron como “lamentable” e indebida la intención de que el Ayuntamiento local que encabeza Maki cobre una nueva tarifa por recolección de basura en el 2020.

¿Pues qué no hay otra forma de conseguir recursos? ¿Por qué no contratan a un tesorero más eficiente que recaude lo que la señora Chimal ha dejado de cobrar? ¿Por qué no ajustan la nómina municipal y reducen el número de empleados en el Municipio, dejando los estrictamente necesarios?

Dice la diputada local por el Cuarto Distrito, Juana Sánchez Jiménez, que el pueblo no está en condiciones de sufrir más cobros por parte de las autoridades, por lo que en su calidad responsable de la Comisión de Asuntos Municipales revisarán la propuesta de Ley de Ingresos de Reynosa para el 2020, “porque tenemos que pensar en que la economía no está para que haya más aumentos”, dijo la legisladora Sánchez, quien agregó que no se puede aplicar un aumento o cobro nuevo por un servicio municipal cuando existen quejas de incumplimientos.

Con ella coincidió la diputada local por el Octavo Distrito, Roxana Gómez Pérez, quien acusó de “lamentable” el que alguna autoridad pretenda aplicar cobros nuevos o aumentos en pagos por la prestación de servicios públicos. Los incrementos -dijo Roxana- lastiman más a toda la gente que vive de un salario mínimo”.

Maki Esther pretende, con este nuevo cobro por recolección de basura, obtener más de 40 millones de pesos en 2020. ¿Y para que, me pregunto yo? Si la calidad de los servicios públicos en Reynosa es simplemente inexistente ¿para qué quiere Maki tantísimo dinero? ¿Para qué quiere tantos pesos, si trae hechos una desgracia los camiones recolectores? ¿Para qué quiere exprimir más a los contribuyentes si a los camiones recolectores nuevos no les da ni pizca de mantenimiento? ¿Habrá que pensar mal y señalar que el dinero lo quiere para sus negocios personales?

Porque Maki sólo quiere recaudar, aunque lo que cobra no se ve impactado en las tristes condiciones del municipio. Por ejemplo, pretende darles más plusvalía a los negocios de su esposo, Carlos Luis Peña Garza, al cobrar el “acceso” a la zona de tolerancia, así como incrementar el cobro de las instalaciones deportivas en la Ciudad.

La alcaldesa de Reynosa es una cobrona. Eso es todo lo que sabe: cobrar, cobrar y cobrar, aunque lo que ofreció en campaña no lo ha cumplido: calles en buen estado… ¿dónde? Iluminación de buena calidad… ¿dónde?, entre otras cosas.

Antes de que llegue Diciembre el Congreso estatal dictaminará la validez o no de la propuesta de Maki Ortiz.

Por lo pronto, la diputada federal plurinominal, Nohemí Alemán Hernández, aseguró que a corto plazo el Ayuntamiento de Reynosa sufrirá una reducción de personal y hasta la unificación de secretarías como una de las opciones que se tomarán para bajar gastos. O lo que es lo mismo, es importante saber a cuantas familias les quitarán el sustento, cuando los jefes de estas queden cesantes de sus trabajos. Y la pregunta obligada: ¿irán a liquidarlos conforme a la Ley o, como siempre, Maki se va a pasar la Ley por el arco del triunfo?

3. Evo Morales, quien renunció el domingo a la Presidencia de Bolivia forzado por los militares en medio de una grave crisis tras los comicios del 20 de octubre, aceptó la oferta de asilo ofrecida por México por “razones humanitarias”. Así lo informó este lunes el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

Ebrard expresó que México “ha decidido conceder asilo por razones humanitarias” a Morales “en virtud de la urgencia que afronta en Bolivia donde su vida e integridad corren peligro”.

“Procederemos de inmediato a informar al Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia, cosa que ya hicimos, para quien bajo el derecho internacional proceda a otorgar el correspondiente salvoconducto y las seguridades, así como garantías de que la vida, integridad personal y libertad del señor Evo Morales no serán puestas en peligro y que podrá ponerse en seguridad”, añadió.

El responsable de Exteriores de México explicó que ya ha informado de esta decisión a la Organización de los Estados Americanos (OEA) invocando “la protección internacional a la vida, la libertad y la integridad de Evo Morales”, y que informará a la ONU y al Senado mexicano.

Ello significa pues, que no debemos sorprendernos si un día caminando por una calle o por una plaza comercial nos encontramos cara a cara con el mismísimo Evo Morales.

Por cierto, no debemos de olvidar que Bolivia era parte del eje Cuba-Venezuela-Bolivia, eje que ya era visto con posibilidades de agrandarse sumando al Gobierno de México y de Venezuela, como parte operativa de este eje político. Sin embargo, no se puede perder de vista que la caída de Morales, quien por cierto dejó buenos indicadores a su paso por el gobierno de Bolivia, podría fracturar el eje y llevarse a otros actores políticos de este cambiante y globalizado mundo. Tiempo al tiempo.

4. Donde se prepara todo para la renovación de la dirigencia es en el Movimiento Ciudadano de Tamaulipas, partido político que hasta hoy es coordinado por Gustavo Adolfo Cárdenas Gutiérrez, a quien me dicen que le gusta que lo llamen Tavo Fito.

Y no tiene nada de extraño que se renueve la dirigencia del partido. Lo que me extraña es que uno de los aspirantes a ser el dirigente del MC en Tamaulipas, Daniel Palmillas, tiene una historia tras de sí, que de sólo pensar en ello se le ponen de punta los cabellos a cualquiera.

Yo conocí a este personaje siendo jefe de prensa del ayuntamiento de Río Bravo, en el año 2014, donde traía a más de uno a cuota con el convenio de Comunicación Social y, si no mediaba alguna clase de negociación el tipo no otorgaba ningún convenio. Ahí Palmillas se enriqueció a costa del trabajo de otros.

Pero también, fue segundo de a bordo de otro “destacado personaje” riobravense, como Anwar Alejandro Vivian Peralta, cuando ambos se desempeñaron en la COMAPA de Reynosa.

También, la historia de Palmillas en COMAPA de Reynosa no dejó nada nuevo, al grado que le fue sacada la tarjeta roja del organismo, cuando presumió en sus redes sociales estar cobrando en COMAPA, pero trabajando para una, entonces senadora del PAN, e hija de quien en ese momento detentaba la gerencia general del organismo operador del agua.

Me parece que de llegar Palmillas al Movimiento Ciudadano le haría un grave daño al partido: no es político, tiene en su historia una serie de leyendas de deshonestidad y opacidad, y se ha destacado por no respetar ni a sus jefes ni a su familia.

Me parece que Tavo Fito Cárdenas Gutiérrez debería investigar bien a bien a este sujeto “de baja caterva moral” como dice el periodista Guadalupe Ernesto González Peña, y su capacidad no es para andar dirigiendo este partido.

Yo pienso que, con personajes tan mentirosos, petulantes y de bajos resultados, como Mario Alberto Ramos Tamez, el Movimiento Ciudadano de Tamaulipas ya tiene suficiente. Así que la recomendación para el ex gobernador de Veracruz y dirigente del partido naranja a nivel nacional, Dante Delgado Ranauro, es que investigue bien a quien pondrá al frente de su franquicia en Tamaulipas. Yo estoy seguro de que hay varios candidatos que pueden hacer mejor las cosas que Palmillas, quien es, reitero, un personaje que $olo pien$a en él y habrá de mercar hasta los tornillos de las puertas de la sede del partido.

