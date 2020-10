Escenario político

Por Marco Antonio Torres de León

Sin choque de trenes, Cabeza de Vaca y AMLO se encuentran

“No vamos a pedir nada que por ley o por derecho no le corresponda al gobierno de Tamaulipas”, sostuvo firmemente en su intervención el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, en evento celebrado hoy en Nuevo Laredo, y donde estuvo además el alcalde de ese municipio, Enrique Rivas.

Enfatizó que Tamaulipas es el segundo estado del país que más impuestos aporta a la Federación, y que por consecuencia la Secretaría de Hacienda quizás deba actuar con más justicia y reciprocidad con los tamaulipecos, destinando más recursos y proyectos benéficos.

Aclaró que no quiere que funcionarios federales corran la especie errónea de que él como mandatario estatal sacaría ventaja de los proyectos destinados a Tamaulipas, como por desgracia ocurre.

“Le he dicho a los diputados federales que no me agarren de pretexto “dijo, al tiempo que declaró que no desviaría recursos para campañas electorales ni tampoco se beneficiaría con el mejorar su imagen, en caso que el recurso federal lo administrara el estado.

Como gobernador sólo busca ser mediador a favor de sus gobernados, pues por justicia los tamaulipecos merecen recibir apoyos traducidos en grandes proyectos federales.

Y específico que su gobierno de ninguna forma intervendrá como mediador tocando esos recursos o proyectos, para que no se crea que se aprovecha políticamente esa especie de vericuetos, donde las figuras públicas podrían aparecer como figurines o héroes.

Más bien, afirmó Cabeza de Vaca, espera que se apliquen directo los proyectos, sean de la envergadura que sean, como infraestructura carretera, salud, espacios públicos, seguridad, vivienda, escuelas, etcétera, para que los ciudadanos de Tamaulipas constaten que la Federación sabe pagar lo justo conforme a lo que la entidad aporta al país vía impuestos.

El gobernador Francisco García Cabeza de Vaca insistió en su alocución en solicitar al Presidente Andrés Manuel López Obrador reciprocidad en la distribución de los recursos por parte de la Federación luego de que, recalcó, Tamaulipas es la segunda entidad del país que más dinero aporta vía impuestos al Gobierno Federal.

“Tamaulipas es el segundo estado del país, después de la ciudad de México, que más aporta a la República, 275 mil millones que van directos, a la caja, a donde suena, en este caso a la Secretaría de Hacienda”, dijo contundentemente García Cabeza de Vaca en su alocución

“Es ahí donde hemos insistido que de alguna manera debe haber equidad en la distribución de los recursos” dijo, para enseguida añadir: “Por supuesto que nos suma. Os a los esfuerzos del gobierno de la República en apoyar a los Estados que menos tienen. Sabemos que tienen muchas necesidades, pero también sabemos que que para seguir generando riqueza y desarrollo tenemos que ser más competitivos.

Luego agregó: ‘No vamos a pedir nada que por ley y por derecho no le corresponda al gobierno de Tamaulipas”

Demandó que esos recursos se apliquen directamente en obras de infraestructura en beneficio para el estado, dijo el mandatario estatal ante el Presidente de la República.

Abordó el espinoso asunto de la distribución del agua y dijo que la CONAGUA tiene todo el derecho de manejar la política relacionada con el vital líquido pues el agua es propiedad absoluta de la nación.

Pero recalcó que Tamaulipas por estar en el bajo Bravo, es decir, en los linderos del mar y en la zona Este del norte del país, recibe una especie de limosna pues el año pasado, puso como ejemplo, solamente captó el 46 por ciento del agua, cuando por justicia debió recibir el cien por ciento.

Le pidió corroborar este importante dato pues los agricultores tamaulipecos el año pasado y este entraron en cartera vencida pues se ven imposibilitados para sembrar, mucho más para cosechar.

Subrayó que Tamaulipas era una entidad insegura cuando tomó las riendas del gobierno, llegando a ocupar los primeros lugares en inseguridad en el país en los rubros de violencia, secuestros y muertes.

Agregó que por fortuna las cosas cambiaron pues cuando asumió su rol de gobernador decidió combatir al crimen frontalmente invirtiendo en educación policial, escuelas de combate al crimen, en patrullas policíacas, insumos necesarios e indispensables para los agentes de seguridad.

Incluso dijo estar de acuerdo con el presidente de la República al afirmar que era deshonroso que policías durmieran en hoteles poniendo en peligro sus vidas debido a que no existía infraestructura para dar hospedaje a los elementos policíacos.

Dijo que planea cada 50 kilómetros brindar apoyo carretero a los viajeros, como ya se hace desde que comenzó su gobierno hace cuatro años.

En síntesis el de hoy fue un evento fructífero a todas luces. Ocurrió en Nuevo Laredo, ínsula gobernada por el PAN.

Aparentemente las relaciones gobierno federal – gobierno del estado han mejorado en comparación con la última visita hecha por AMLO a Tamaulipas hace unos dos meses, cuando se generó una polémica y rebatinga verbal por los presuntos ataques de funcionarios federales contra Cabeza de Vaca. Y donde el mandatario estatal sostuvo que desde los sótanos del poder federal provenían esos ataques contra él.

Fue el mismo día en que el presidente Andrés Manuel López Obrador le preguntó al gobernador:

-¿Se le debe algo a Tamaulipas, gobernador? Y este contestó negando con la cabeza:

-No.

Hoy la conversación pública entre ambos fue más matizada con respeto y cortesía política.

Por supuesto no hubo ningún exabrupto ni palabra fuerte o fuera de lugar, como tampoco la hubo en anteriores encuentros.

Al menos dio la impresión de que ambos, presidente y gobernador, comienzan a querer caminar en un mismo sendero.

Todo estuvo bien, excepto que el presidente recortó su mensaje reduciendolo a una charla de unos cuántos minutos, esgrimiendo el riesgo de que la pandemia del Coronavirus se pudiera expandir.

Aunque a saber la razón de haber acortado su alocución se debió a que ahí cerca del escenario había opositores de su gobierno que arengaban en contra, razón por la que dio por acabado el evento.

Bien, por hoy es todo, nos vemos pronto.