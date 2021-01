RELOJ POLITICO

SIN CONVOCATORIA NO HAY CANDIDATOS; MAKI ORTIZ.

IETAM DERRAMA MILLONARIO GASTO PARA CAMPAÑAS POLITICAS.

La presidente municipal, MAKI ORTIZ DOMINGUEZ, a quien se le menciona insistentemente como candidata a una diputación federal por el distrito electoral reacciono ante la infortunada declaración del dirigente estatal del PAN, LUIS RENE CACHARRO CANTU, sobre una supuesta lista de candidatos designados sin que haya salido la convocatoria, por lo que la alcaldesa expreso, “sin convocatoria no hay candidatos”.

La alcaldesa quien evalúa participar en el proceso electoral, apunto que la declaración del dirigente estatal fue una confusión.

MAKI, mas adelante enfatizo que ya se corrijo el error que el mismo LUIS EL CACHORRO, dijo que ya va salir la convocatoria en unas cuantas horas más.

Igual reaccionaron destacados militantes del partido acción nacional sobre la afirmación que hizo el dirigente estatal del PAN, CACHORRO CANTU, en su estancia en Reynosa que a más tardar el lunes saldría la ansiada convocatoria lo que venia a crear inconformidad con militantes quienes ante esa situación veían que sus aspiraciones no era posible.

Para LEONEL CANTU ROBLES, uno de los aspirantes comento que “fueron unas declaraciones desafortunadas, lo digo porque es una irregularidad seleccionar candidatos sin publicar una convocatoria antes, se deben respetar los derechos políticos de la militancia”, agrego.

GELASIO MARQUEZ SEGURA, ex dirigente estatal del PAN y ex diputado expuso que “es una declaración que no se ajusta, que no es acorde con las bases emitidas en la convocatoria para diputados federales, porque ahí marca como fecha limite el de registro para quienes aspiran a un cargo de elección el 31 de enero, y aun estamos esperando que se emitan las convocatorias, de ayuntamientos y diputados locales aun no se emiten. Esperamos que salgan hoy o mañana.

HUGO RAMIREZ TREVIÑO, secretario técnico y aspirante a un cargo de elección popular, sostuvo que las afirmaciones generan confusión.

“Si no ha salido la convocatoria, ¿Cómo va ver ya una lista de candidatos?

Por la tarde noche el líder estatal del PAN, LUIS RENE CACHORRO CANTU, hablo a esta columna para dar a conocer que hubo retraso en el comité nacional del PAN y se estaba dando la ultima revisada y la convocatoria será emitida este mismo día o mañana y estará abierta a la militancia panista que quiera registrarse para participar en la contienda para aspirar a un cargo de elección popular.

Incluso de la lista anterior filtrada de posibles candidatos a la elección federal, las alcaldías y diputaciones locales, puede darse una reacomodo y aparecer otros nombres todo es cuestión de esperar la emisión de la convocatoria.

En otro orden de ideas, el Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM) aprobó en sesión el acuerdo extraordinaria el acuerdo a través del cual se distribuye el financiamiento publico que le corresponde a los partidos políticos en la entidad, por un monto de 152 millones de 705 mil 327 millones de pesos para actividades ordinarias permanentes.

De este monto, que se distribuirá entre siete partidos políticos, destaca el designado al PAN, 65 millones 112 pesos, MORENA, 41millones 767 mil pesos, PRI, 22 millones 021 mil pesos, y movimiento ciudadano, 14 millones 642 mil pesos.

Por cierto el partido de nueva creación Fuerza por México, queda fuera de la contienda electoral en Tamaulipas, por no cumplido los requisitos en el INE.

Esa derrama millonaria que hace el IETAM para las campañas de los candidatos de los partidos es verdaderamente un derroche que viene a beneficiar a los candidatos de algunos partidos que lucran con el dinero ya que muchos de ellos simulan hacer campaña y se quedan con todo el dinero es un negocio de los vividores de la política que padecemos.

Eso es para los candidatos de los partidos que sienten que no pueden ganar y sus candidatos como el caso en esta ocasión del PRI que no tiene para ganar sus candidatos seran los ganones, lo mismo los partidos chiquillos como MC, y otros que van solos.

En otro tema, el diputado federal ARMANDO ZERTUCHE ZUANNI, reafirmo el respaldo del presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, a los Tamaulipecos, al destacar el rápido envio de la vacuna COVID 19 a la entidad, muestra que mas allá de las diferencias políticas que se pueden tener con el gobierno local, esta la solidaridad con el pueblo Tamaulipeco.

Prueba que se empezaron a ayer mismo aplicar las vacunas al personal de salud, lo que demuestra señalo el legislador ARMANDO, que el ejercicio del poder de la República Mexicana tiene a un humanista que piensa y resuelve siempre anteponiendo el bienestar común con las diferencias políticas que pueden tenerse.

Cabe destacar que el legislador federal de Reynosa es el único que está pendiente ante el gobierno federal para cualquier gestión que se pueda hacer a favor de los Reynosenses.

Cambio de tema, el gobierno municipal que preside la alcaldesa MAKI ORTIZ, ha dado instrucciones para que se le otorgo un boleto para la rifa de automóvil a todos los causantes cumplidos del impuesto predial y además recibir un descuento del 15% por el pronto pago.

Para ello se instalaran mas cajas de pago para evitar filas y cumplir con las medidas sanitarias para evitar contagios.

El gobierno municipal festejo este miércoles a todas las enfermeras y enfermeros que han estado al frente de la batalla contra la enfermedad de la pandemia del COVID 19 para colaborar al cuidado de la salud de los Reynosenses.

El festejo, fue transmitido por medio de la plataforma zoom del ayuntamiento, por el cual la DRA MAKI ORIZ, envió una felicitación a todas las trabajadoras del sector salud y más tarde realizo la rifa de regalos para las enfermeras de esta ciudad.

