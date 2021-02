TENDENCIAS

Sin Maki pierde el PAN en Reynosa

Por Oscar Contreras

Hace unos días apareció una publicación donde se informaba que Maki Ortiz presidenta municipal de Reynosa, decidió no participar como candidata de Acción Nacional a una diputación federal plurinominal, porque no le dieron la mitad del cabildo, una candidatura para su hijo y puestos en el próximo gobierno panista que pidió para su gente.

Desde luego que Maki Ortiz tuvo razón, sus más de 150 mil votos que obtuvo en el último proceso electoral justifican su petición y ahora Chuma Moreno se le complicará ganarle al candidato que salga de MORENA, como puede ser Rigo Ramos, por lo que todo indica que tiene muchas posibilidades de perder.

Así que la decisión de Maki provocó alerta en el grupo que tiene el poder estatal, ya que Chuma sigue sin caerle bien a la gente, no tiene empatía y esto, lo afectará en su campaña política y ante esta situación ni su compadre, el gobernador Francisco García Cabeza de Vaca lo podrá salvar.

Cabe recordar que durante el mandato estatal de Cabeza de Vaca, el municipio de Reynosa solo ha sido controlado solo por Maki Ortiz, debido a su distinta visión y forma de trabajar con la gente y sus funcionarios públicos por lo que nadie tiene que reclamarle nada.

Y es que sucede que Maki desde el principio del sexenio y al llegar a la presidencia municipal se manejó de manera independiente y logró imponer su voluntad sin hacerle caso a las sugerencias de los cabecistas en el poder.

De tal manera que la doctora presidenta hasta el momento se ha librado de las presiones que pudieran hacerle por no apoyarlos en las próximas elecciones, así como le han hecho con los ex al alcaldes y presidentes municipales de todo el estado, y esto sorprende a propios y extraños.

Sin embargo, hace unos días se informó que había una demanda contra el hijo de Maki por la compra de un racho, ya que no tiene con que demostrar de donde salió el dinero para hacer la transacción y nos dicen que fue acusado por enriquecimiento ilícito.

Es importante señalar que en GobTam hay muchos funcionarios que no podrían demostrar de dónde salió su riqueza, ya se les vio llegar de huaraches y en bicicleta, pero ahora andan en carros Audi o mercedes Benz y con el sueldo del gobierno estatal no les alcanza para estos lujos a menos que se corrompan o se roben los recursos públicos.

El caso es que a Maki no le conocen nada irregular y no se la puede ventanear con desvió de recursos, por lo que de alguna manera respetan su decisión de no colaborar con el proyecto cabecista hacia el 21 y esto los pone algo nerviosos.

Porque con Chuma Moreno de candidato será muy difícil que el PAN vuelva a ganar y esto podría ser el inicio del fin de la hegemonía panista en Tamaulipas. ¿Qué les parece?

Para finalizar, los morenistas más conocidos de Tamaulipas se reunieron en Reynosa y nos dicen que lo hicieron para acordar una serie de estrategias de cómo actuar ante el acoso que sufren de GobTam.

Estuvo Lucio Ernesto Palacios Cordero, delegado especial de MORENA, quien inició una gira por la frontera aunque en Reynosa lo acompañaron los legisladores que AMLO hizo senadores y diputados así como uno que otro funcionario federal como Rodolfo «El Chilango» González.

Desde luego que trascendió que Erasmo González anduvo muy activo, que parecía como el organizador del evento y todo indicaba que era el bueno para cubrir las cuentas de esta gira.

De los detalles que abordaron en esta reunión casi nada trascendió, pero esperemos que el delegado se dé cuenta del verdadero tamaño que tienen sus compañeros de partido y de las posibilidades que tiene de ganar sin el apoyo de AMLO.

De salida. Se registró Adrián Oseguera y Mario «La Borrega» López para reelegirse como presidentes municipales y competir como candidatos de MORENA.

Desde luego que esto es muy seguro que lo consigan, su paso por las alcaldías de Ciudad Madero y Matamoros han dado los resultados esperados por la ciudadanía.

Así que en el siguiente trienio -Oseguera y La Borrega- podrán confirmar que llegaron para seguir transformando sus municipios. Ni más ni menos.

Visits: 152 Today: 152 Total: 140113