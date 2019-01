AGENDA POLÍTICA

Por: Juan Antonio Lerma

Sin perder la fe y la esperanza

Ciertamente, para muchas personas la esperanza es simplemente un sentimiento ilusorio de que algo bueno pasara, muchas personas dicen que la “esperanza es lo último que se pierde” pero en la realidad cuando están pasando por las dificultades de la vida o situaciones difíciles como la de perder a un ser querido en medio de la impotencia o la negligencia médica, no tener una vivienda, trabajo, buena salud y dinero es lo primero que pierden.

Hubo un famoso personaje político que decía que solo los ilusos y los ignorantes eran capaces de creer en la esperanza.

Este humilde escribano considera que no nos debemos avergonzar de tener la esperanza de que en este año 2019 que prácticamente inició hace una semana será una año mejor para nosotros, aunque todos digan lo contrario, no te avergüences de tener la esperanza de tener un buen trabajo que te genere ingresos para sacar adelante a tú familia, de que tu matrimonio se restaurare a pesar que hoy parezca que está destruido, no te avergüences de tener la esperanza que la enfermedad será sanada aunque los médicos digan lo contrario.

Posiblemente muchas personas trataran de robarte tu esperanza y convencerte que nada cambiará, que todo al final saldrá mal, pero recuerda tu esperanza viene de creer en lo que Dios hará por cada uno de sus hijos, con el agregado de que obviamente tenemos que aportar nuestro granito de arena para que nos vaya bien a todos no solamente en este año sino también en los que vengan.

Y es que me refiero particularmente a la confianza que tienen una buena mayoría de ciudadanos de que tanto el Gobierno Federal que encabeza ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR como el estatal de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y el municipal que encabeza JOSÉ MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS continúen haciendo un buen gobierno, que generen desarrollo, una mejor calidad de vida y un bien estar para todos.

Muchos ciudadanos consideran que este año será difícil, porque normalmente el inicio de una administración es de bajo crecimiento, el gobierno gasta poco y el sector privado espera a ver cómo van a operar el entorno público.

Ya lo hemos visto en cada cambio de sexenio cuando se frena mucho la economía, se frena mucho la inversión, hasta saber qué va a pasar, cuál será la postura del nuevo Gobierno Federal, y más aún ahora cuando sabemos que se trata de un gobierno de izquierda, con ideologías diferentes a otros gobiernos locales.

Lo que sabemos hasta ahora es que se combatirá realmente el tema de la corrupción de la impunidad, no así a tantos criminales que pueden ser perdonados y que siguen haciendo de las suyas en diversos puntos del país.

Otros retos para los gobernantes son lograr que las finanzas públicas cumplan con sus principales objetivos, que estén equilibradas y que el gasto en inversión realmente repercuta en crecimiento económico y en abatimiento de la pobreza, así como también el tema fundamental que ha sido compromiso de campañas; un alto grado de transparencia en el manejo de los recursos públicos.

Más de un mes en que AMLO tomó las riendas del país, dos años del gobierno del PAN en Tamaulipas y poco más de tres meses, ya casi cumple los primeros 100 días de su gobierno local MATEO VÁZQUEZ ONTIVEROS, y la esperanza ciudadana en lo general es que se cumplan los objetivos, las promesas de campaña y hacer el esfuerzo que como gobierno les corresponde para generar confianza y mandar el mensaje de que verdaderamente lo primordial es atender y darle solución a las demandas y exigencias de la sociedad, haciendo bien las cosas.

Los fantasmas del hartazgo y el desencanto recorren el país. Muchos ciudadanos no han encontrado en esto que llaman democracia aquello que creyeron. Le han dado oportunidad de gobernar al PRI, al PAN y ahora a MORENA. Dicen por ahí que el pueblo no se equivoca, que sabe lo que quiere. Y cuando quiere algo siempre tiene razón. Vienen tiempos electorales y por ende, el cobro de facturas políticas. De tal modo que cada gobierno, así sea PRI, PAN o de MORENA tienen serios retos; cumplir y conducirse de forma transparente. De no hacerlo así, no nos sorprendan el debut y despedida de falsos redentores políticos.

Ya por último, y para cerrar con esta breve columna. Les comentamos a nuestros lectores que a partir de este lunes nos incorporamos a nuestras actividades periodísticas, tanto en medios electrónicos como escritos y en la radio en un programa de análisis políticos en el que participamos los miércoles y viernes.

Agradezco sus buenos deseos por este año nuevo para este escribano, los detalles que me hicieron llegar con motivo de la pasada navidad y fin de año 2018, así como sus felicitaciones por el Día del Periodista y principalmente sus muestras de respeto y de cariño. Un amigo que ahora está en el cielo acuñaba aquella fresa: “No es más rico el que tiene más monedas en su bolsa sino el que tiene más amigos en su corazón”. Gracias por su amistad!!.