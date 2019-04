La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SIN PRECEDENTES EL COCHINERO DE MORENA Y SIN CANDIDATOS

Como periodistas no recordamos haber visto un cochinero semejante al que MORENA ha recurrido en éste proceso electoral para tratar de imponer “desde arriba” a sus candidatos a diputados locales que en las elecciones del próximo 2 de junio van a contender por las 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, pero el TEPJF desconoció a los elegidos “por no reunir el pefil” establecido en la convocatoria y ordenó la reposición del proceso interno en 48 horas, ya que oficialmente el lunes 15 de abril arrancan las campañas.

Esto para nosotros es realmente inaudito y sin precedentes inmediatos, pero a decir verdad no nos sorprende el hecho, ya que en el estado de Tamaulipas son muchos los “morenos” inconformes por la forma en la que el alto mando del partido trató de imponer a los candidatos del partido, con el aberrante error de “enlistar” para las candidaturas preferentemente a miembros de otros partidos que a última hora decidiéron cambiar de barco y sumarse a MORENA, particularmente del PRI y el PAN.

En nuestra investigación de campo algunos “morenos” nos confirmaron que éste problema lo está enfrentando MORENA no solamente en Tamaulipas. ya que en otros estados están viviendo a misma experiencia y por las mismas causas, entidades del suroeste del país en las que le han gritado “traidor” a López Obrador, más que nada porque los utilizó para lograr el registro del partido y su candidatura a la presidencia y ahora los deja fuera de la jugada.

Estamos enterados de que los partidos PRI y PAN ya tienen aprobadas por el IETAM las listas de sus respectivos candidatos, en tanto que MORENA repetirá la elección interna, cuyos resultados los deberán de entregar cuando muy tarde el domingo por la noche.

Esta es la realidad de MORENA en el estado y en el país, ya que aún con los 30 millones de votos que tanto presume López Obrador, el partido no tiene candidatos para ganar en los procesos electorales, además de que una buena parte de los morenos ya empieza a abrir los ojos y se están empezando a dar cuenta que las promesas hechas en campaña eran solo eso, promesas.

En consecuencia como periodistas y analistas políticos no percibimos que MORENA vaya a arrasar en las elecciones del domingo 2 de junio, lo que para nosotros vendrá a ampliar el márgen de las posibilidades de ganar de todos los demás partidos que participarán en la contienda, y creemos que la tajada del león se la van a llevar el PAN y el PRI, en ése órden.

A decir verdad nos desconcierta el general Luis Rodríguez Bucio, que López Obrador logró imponer como mando en su famosa Guardia Nacional, cuando asegura que a 24 horas de asumir el cargo tiene más dudas acerca de la estrategia de seguridad, lo que con todo y su larga trayectoria nos deja ver su falta de experiencia en ésta gama de tareas o nuevo reto que va a enfrentar.

Con esas dudas el militar en retiro llega a su nuevo encargo, creemos que a la mejor todavía ni le han dicho que es lo que va a hacer ó cuales van a ser sus facultades y obligaciones. Lo que creemos que no adivina es que en todo momento, para calmarlo, López Obrador le va a decir no te preocupes, mijo, yo te voy a decir que vas a hacer, así de sencillo y los militares, todos, son muy obedientes y disciplinados.

Por cierto la Comisión Nacional de Derechos Humanos todavía no acaba de aceptar el nombramiento del general Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional, así como la designación de otros militares que ocuparán puestos de jerarquía en ese nuevo cuerpo de seguridad.

“En los términos constitucionales la Guardia Nacional se acotó a una adscripción civil. Lo óptimo es que hubiera tenido un perfil civil, hoy conocemos que tendrá un perfil militar. Pero no hay que hablar sobre si el general Rodríguez Bucio está en proceso de retiro, tenía ya que estar ya en retiro o con licencia”, apuntó.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el Ejército Mexicana es una institución surgida del pueblo; “el soldado es pueblo uniformado y que cuando ha habido excesos es porque lo ha ordenado la autoridad civil”.

Ayer en “la mañanera” López Obrador se topó con el periodista mexicano que radica en Estados Unidos, Jorge Ramos, el que fué muy claro y preciso al señalarle la mandatario nacional que en los primeros tres meses de su gobierno han sido asesinados más de ocho mil personas.

Dijo que para controlar ese índice ascendente de los hechos delictivos él esta haciendo lo que no hiciéron los que le antecediéron en el cargo porque no se levantaban temprano para atender el problema de la Inseguridad y violencia; hizo hincapié en que el a las 6:00 de la mañana, de lunes a viernes, se reúne con los jefes de las fuerzas federales para que le informen de lo que está ocurriendo en el país a él directamente, respuesta que a nosotros no nos convenció.

Nuestras antenas nos están reportando que en la playa Miramar de Ciudad Madero fue inaugurado el espacio que el Gobierno del Estado a través del DIF-Tamaulipas construyó para convertir a éste importante destino turístico en la Primera Playa Incluyente del Golfo de México, la que fue inaugurada por el gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca y su esposa la presidenta del DIF-Tamaulipas, Mariana Gómez.

Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, asegura que la resolución del TEPJF sobre el método de elección del candidato a la gubernatura de Puebla, confirma que el proceso interno de MORENA fue “turbio y tramposo”, apegado a toda la actuación política de esa organización.

El líder nacional y el dirigente estatal del PAN señalaron por medio de un comunicado que el fallo del tribunal también deja en claro que Miguel Barbosa es producto de la imposición de grupos o facciones, por lo que su candidatura solo representa incertidumbre, desconfianza, corrupción y arbitrariedad.

En el afán de mejorar cada vez la calidad de la educación la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) va a fortalecer su sistema de educación a distancia para ampliar la cobertura y hacer más eficiente los servicios de la educación a distancia, acciones que se implementarán en materia de programas en línea y anunciaron a la vez el proyecto para impartir el primer posgrado totalmente en ésta modalidad.

Durante el evento que se llevó a cabo en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, también se informó que según cifras del Sistema Nacional de Educación a Distancia, la oferta de programas en línea ha crecido hasta en un 400 por cierto en el país, de ahí la necesidad de implementar acciones en éste sentido.

Se hizo hincapié en que la Dirección de Educación a Distancia de la UAT, trabaja en la actualidad en programas en línea de licenciatura y posgrado, programas de formación y especialización docente; y proyectos estratégicos de educación a distancia . Y entre los nuevos proyectos está la consolidación del primer posgrado totalmente en línea y acreditar las carreras que se impartan en ésta modalidad educativa. Y vamos por más.

