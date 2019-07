SIN REELECCION, HASTA QUE EL PUEBLO QUIERA: AMLO

La@Red

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SIN REELECCIÓN, HASTA QUE EL PUEBLO QUIERA: AMLO

Ante el notario público número 30 de la Ciudad de México, Rafael Arturo Coello Santos, ayer jueves el Presidente Andrés Manuel López Obrador durante la conferencia de prensa firmó el compromiso de no reelegirse, tras reiterar que está apegado al principio del Sufragio Efectivo No Reelección, al que añadiría, dijo, no corrupción, pero, pero, pero hizo hincapié –según lo dejó ver– en que estará en el poder “el tiempo que el pueblo quiera”.

Como analistas políticos creemos que en esto no hay polémica alguna que debatir, como lo planteo sonriente el mismo mandatario nacional, porque él siempre ha sostenido como una de sus máximas que el pueblo es el que manda, “con el pueblo todo y sin el pueblo nada”, por lo que la notarizada de su compromiso o promesa para nosotros no tiene ningún valor frente a la voz de sus seguidores, que son el pueblo.

Cuantos pleitos, disputas o diferendums, ha perdido López Obrador con los que se han atrevido en lo que va de su gobierno a diferir ú objetar sus soñados proyectos, ninguno, si ninguno, porque el tema lo somete a votación, mano alzada ó votando en las plazas públicas y el pueblo hasta ahora siempre ha decido a su favor, por lo que su continuidad en el gobierno más allá del 2024 no representa para él ningún problema.

El truco de la notariada de las promesas de los políticos en México ya está muy visto y por lo consiguiente desgastado, sin desconocer que en éste trámite todo lo que hace el notario público es dar fe de que el firmante efectivamente es la persona que contrae el compromiso de no reelegirse como Presidente de México, por lo que en éste caso específico según el notario público Número 30 ni siquiera le cobró a AMLO por sus servicios.

El hecho se nos asemeja mucho al caso del alcohólico que un día va a su iglesia con o sin testigos y le jura a la virgen que está en el altar que va a dejar de beber, pero en los más de los casos llega el día en que el borrachín se pasa su promesa por debajo de los esos y borrón y cuenta nueva. Eso es para nosotros la promesa notariada de López Obrador.

López Obrador es todo un profesional de la política, lo que lo obliga a ser un gran actor y también lo es, se puede comprobar en todas las fotos que le toman, donde anda mal es en su manejo como administrador de un gran país como lo es México, al que quiere transformar en los seis años de su gobierno y espera que con ésta nueva promesa sus seguidores no lo abandonen en el camino y a la vez cobrar nuevos adeptos.

Sobre de la continuidad en el gobierno como presidente después del 2024 más claro no pudo haber sido. Que lo entienda el que tenga entendederas y el que no, no.

Con todo y que en el estado siguen habiendo ejecuciones, secuestros, trata de personas y extorsiones, como periodistas queremos reconocer que de un tiempo a la fecha este tipo de delitos y hechos de violencia han venido a menos en Tamaulipas, sin que con esto busquemos quedar bien el señor que manda en el estado y que anda haciendo su luchita para llegar a ser el jefe máximo del país.

Conforme a la llamada Organización Ciudadana Semáforo Delictivo, que dirige Santiago Roel, Tamaulipas está ubicado como uno de los estados de país con mejor evolución en el combate a la delincuencia, prueba de ello, dijo, es que ésta entidad, junto con Sinaloa y Baja California Sur, salió del indicador rojo y pasaron al indicador verde. Por lo que calificó de “notable” el desempeño de éstas entidades.

Dijo que hasta hace apenas unos cuantos años el estado se encontraba entre los principales focos de violencia e inseguridad a nivel nacional, pero ahora presenta uno de los más notables niveles de recuperación, a partir de las acciones emprendidas por su actual Administración gubernamental, aunado a las cifras que en la materia presentó ayer el Semáforo Delictivo.

De acuerdo con el más reciente informe de SD la violencia en el país se incrementó nueve delitos: extorsión, 35%; violación, 12%: robo a negocio, 11%; feminicidios, 9%; violencia familiar, 6%; homicidios, 4%; lesiones, 4% y secuestro, 2%.

Solo dos delitos presentaron una disminución en sus indicadores: robo a vehículos y a casa habitación, pero el homicidio tuvo un alza en 19 estados de país, donde resalta que Sinaloa, Tamaulipas y Baja California Sur hayan salido del indicador rojo.

Ahora resulta que para abastecer la demanda nacional de gasolina en el país, el gobierno de la izquierda que encabeza Andrés Manuel López Obrador, está importando gasolina producida en 18 países, ya no solo de Estados Unidos. Entre los otros países están Francia, España, Italia, Bahamas, Antillas, Letonia, Finlandia, Brasil, Bélgica, Argentina, Rusia , Puerto Rico y Bielorrusia, lo que le ha costado a México 7 MMDD en el primer semestre del gobierno de López Obrador.

Todo parecía indicar que Guatemala firmaría un acuerdo con Washington encaminado a convertirse en “Tercer País Seguro” para solicitantes de asilo, pero cuando todo apuntaba que el presidente Jimmy Morales parecía estar cercas de alcanzar un acuerdo con Estados Unidos, en la reunión bilateral con Estados Unidos que estaba programada para el 14 de julio para firmar el convenio, pero a última hora el mandatario guatemalteco sacó su veinte y dijo que siempre no, por lo que el gobierno anunció la suspensión del encuentro, el que por cierto se va a reprogramar hasta conocer lo resuelto por la Corte.

Alguien le debe de decir a López Obrador que en la actualidad los periódicos son empresas en las que sus propietarios han invertido su dinero, con la intención de ganar más dinero como lo hacen todos los inversionistas. Digo, porque al ser cuestionado en la mañanera sobre el papel de la prensa frente a su proyecto 4ª. Transformación, se pronunció en favor de una prensa crítica, objetiva y alejada del poder económico y político y que además defienda al pueblo, pero eso fue hace ya más de 200 años.

Que interesante nos parece el que científicos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) lleven a cabo estudios para medir el impacto de especies exóticas invasoras en Tamaulipas, de las cuales, no se tienen cuantificados los daños que pueden llegar a ocasionar al entorno y a otras especies nativas.

El Dr. Leroy Soria Díaz, investigador del Instituto de Ecología Aplicada (IEA) de la UAT, describió el caso del “wapití” o ciervo canadiense (Cervus Canadensis), que fue introducido al estado a través de Unidades de Manejo y Aprovechamiento Sustentable (UMAS) y que a la fecha se ha detectado en vida libre.

“Son especies más grandes que el venado que existe aquí, digamos que en cuestión económica de carne mucho más productivos. Igual lo mismo las astas son mucho más grandes y obviamente el costo del trofeo es mayor”, remarcó.

Dijo que fue el “wapití” introducido en Tamaulipas con fines de aprovechamiento, sin embargo la SEMARNAT dicta que se deben de cumplir ciertas leyes para poderlos tener, pero no sucede, porque se han visto muchos registros de que andan en el ambiente natural”, indicó.

Comentó que la misma problemática sucede con el “ciervo rojo europeo”, que también ha sido introducido con las mismas características, “se encontró uno muerto en Reynosa que estaba completamente en vida libre”, bien.

