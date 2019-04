T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

“SINDICATOS, TIENEN AHORCADAS A COMAPAS”

LA GRAN MAYORÍA de las COMAPAS de Tamaulipas, “atraviesan por serio dilema financiero”, debido a que los integrantes de los sindicatos de estos organismos operadores, en plan de caciques y saqueadores “cobran salarios ultra, mega exagerados”, aparte de “las exorbitantes prestaciones de ley” y hasta perciben “bonos navideños”, de muy alto monto económico, de tal manera que, estas oficinas distribuidoras del vital líquido para los pueblos del estado, prácticamente “se encuentran ahorcadas” y obviamente en crisis, cuyo detalle, deberá ser frenado de manera tajante o bien urgente, para que estas dependencias, “puedan tener un funcionamiento normal.

ESTE LAMENTABLE atropello, representa para la Comapas de Reynosa y otros municipios más, una postura financiera adversa, es decir injusta, porque “los diarios ingresos” que tienen, estos organismos operadores, son insuficientes para cumplir con las erogaciones por materiales químicos y otros, pero “MÁS POR LOS SALARIOS EXORBITANTES” que, desde hace años tienen asignados los directivos de los Sindicatos, sin excepciones, motivo por el cual creo y considero que, “a nivel de urgente” se debe impedir que “los Sindicalistas” ya no sigan teniendo en la bancarrota financiera a las COMAPAS.

DECIRLES ESTO, “no es estar descubriendo el hilo negro”, porque tal cuestión, es un tema que es del dominio público y peor, porque los sindicalistas, basados en el poder interno que tienen o sea, “un poder muy por encima” de los sectores gerenciales, a través de sus Secretarios Generales, desde hace años, “tienes sumidas en lo socio-económico a las Comapas”, por lo que, “en este contumaz agravio” a los pueblos de Reynosa y de todo el estado, tendrán que interceder las autoridades correspondientes, pero también deberá legislarse para a estos organismos operadores del agua, “ya no estén siendo saqueados de manera brutal o arbitraria” por los trabajadores de los sindicatos. Eso sería lo justo.

POR EJEMPLO, en Reynosa COMAPA durante 2018, ejerció una inversión superior a los 75 millones de pesos, para cubrir (únicamente) salarios a poco más de 250 trabajadores del Sindicato, pero eso no es todo, porque en el rubro de “horas extras”, como se explica, “en tiempos innecesarios”, aparte el esquema de salarios por escalafones sindicales, la dependencia, erogó más de 6 millones de pesos, cuyos gastos, son “la prueba infalible” del porque Comapa Reynosa y otros organismos más, ESTÁN OPERANDO “CON NÚMEROS ROJOS”.

OTRO VIVO EJEMPLO de los abusos” consumados por los trabajadores sindicalizados de Comapa Reynosa, es el pago de más de 28 mil pesos a una cajera, mientras que el chofer del Vector, encargado de sanear el drenaje, percibe alrededor de 16 mil pesos. Y entre otros de los detalles de “ENCAJE” y ATROPELLO financiero, es que COMAPA, solo en enero de este año 2019, tuvo que erogar más de 5 millones de pesos, para cubrir la nómina del sindicato que dirige la señora NORMA DELIA GONZÁLEZ, a quien se dijo, tendrá que citársele ante las autoridades laborales de rigor, con tal de renovar el contrato con la dependencia y se normen criterios, para que, “de hoy en adelante”, se eviten más abusos del Sindicato”. Y el organismo operador, pueda tener una mejor operación financiera.

HAY QUE SEÑALAR que, de acuerdo a la ley, “todo obrero tiene derechos laborales”, pero también “obligaciones de servicio en su empleo”, cuyos pagos por las actividades prestadas, deben oscilar en términos justos o razonables y no de exageración. Porque es imperdonable que, el Sindicato de Comapa Reynosa, tenga entre sus agremiados a personas que operan como analistas de programación y facturación con un salario arriba de los 35 mil pesos mensuales, pero eso no es todo, porque un auxiliar de censos gana más de 21 mil pesos al mes y por 250 empleados más, la Comapa, mensualmente eroga más de 5 millones de pesos. ¿Cómo la ven?.

EL AÑO PASADO, de acuerdo a datos en el portal de Transparencia de la dependencia, el Sindicato de Trabajadores al Servicio de COMAPA, por concepto de nóminas recibió más de 75 millones de pesos, esto pese a la crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado. Y no obstante lo anterior, los integrantes de la directiva sindical, encabezada por NORMA DELIA GONZÁLEZ, continúan en plan candente, exigiendo más incrementos salariales y más aumentos en las prestaciones de ley, problema que de no ser frenado, seguirá llevando a COMAPA, “hacia el abismo financiero”, es decir a peores condiciones económicas. Y eso ya no deberá tolerarse. Porque, “tal detalle, “va en perjuicio del pueblo de Reynosa”.

PORQUE SEPASE y entiéndase finalmente que, por esta clase de exageraciones, consumados por “la gavilla” de abusivos integrantes de los Sindicatos en las Comapas, estos organismos que brindan el servicio de agua potable y drenaje a los pueblos del estado y de todo el país, tienen años de estar operando, como dije antes “con números rojos” y esto por obviedad, ya no debe seguir prevaleciendo, por lo que, se espera que las autoridades responsables en este tipo de casos, intervengan y de tajo, eviten de manera terminante los atropellos sindicales y para ello, cuanto antes, deberán “PONER MANOS A LA OBRA”.

