LA@RED

SINGAPUR QUIERE COMPRAR A MEXICO EL AEROPUERTO DE TEXCOCO

Rubén Dueñas

Singapur tiene verdadero interés en comprar al gobierno del Presidente Andrés Manuel López Obrador el proyecto del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, cuya construcción arrancó en Texcoco a finales del gobierno de Enrique Peña Nieto, pero al asumir el poder su sucesor canceló la obra por su alto costo y supuestos actos de corrupción en la obra.

Si el presidente de México realmente no le va a dar continuidad al proyecto de Peña Nieto, que dejó en marcha con un 30 por ciento de avance, creemos que está es la oportunidad dorada que en cierta forma vendría a reivindicar al mandatario mexicano, por la decisión que tomo y cuyo costo ha sido mucho muy alto, ya que la mayoría de los mexicanos que viajan en avión estaban muy felices y contentos con el nuevo aeropuerto, el que vendría a ocupar el tercer lugar entre los aeropuertos más modernos y avanzados de todo el mundo.

El interés que tiene el gobierno de Singapur –donde disfrutan del mejor aeropuerto del mundo– no es un ofrecimiento que acaba de surgir, ya que este asunto se viene cabildeando desde finales de junio, para lo que se reunieron en Osaka, Japón, el canciller mexicano Marcelo Ebrard Casaubón y el Primer Ministro de Singapur, Lee Hsien Loong, los que acordaron que el Primer Ministro de Singapur visitaría México, precisamente el día de ayer 18 de noviembre de este año.

Por cierto la agenda tiene dos ejes centrales: el tren transístmico y el aeropuerto de Texcoco, cuyo ofrecimiento harían patente en la Cámara de Senadores. Pero como que vemos y sentimos que el gobierno de López Obrador está guardando en reserva ésta información, porque el tema no es muy agradable para su persona, a grado tal de que como analistas políticos creemos no le va a vender el aeropuerto de Texcoco, porque no soportaría tener a su vista una obra que inició Peña Nieto, porque simplemente no encaja en su amada Cuarta Transformación.

A un mes de haberse proclamado Jeanine Añez como presidenta interina de Bolivia, por cierto un día después de que renunció al cargo el Presidente Evo Morales, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el gobierno de México analiza si la reconoce o nó como tal.

Agregó el mandatario mexicano que es un proceso que se está valorando, le corresponde hacerlo a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER), y en su momento, así lo están haciendo otros países, no sé cuántos ya la hayan reconocido, nosotros tenemos nuestros tiempos y en su momento se tomará una decisión”, dijo en su aburrida mañanera.

Creemos que a éstas alturas los que están metidos en esto, de su gobierno, le debieron de haber dicho de manera oportuna que entre los países que ya aprobaron a Jeanine Añez como presidenta interina de Bolivia están Estados Unidos, Rusia, el Reino Unido, Brasil, Colombia y Guatemala, a los que suponemos que ya se deben de haber sumado otros.

Luego de que nuestro país le otorgó asilo político a Evo Morales, López Obrador ha criticado que un golpe de Estado orquestado por militares en Bolivia provocó su salida. Luego hizo hincapié en que se prepara el retorno de connacionales que viven en Bolivia y que así lo han solicitado.

Dijo que el regreso a territorio mexicano podría realizarse por medio de aerolíneas comerciales y agregó que incluso se analiza el uso de aeronaves militares.

Por enésima ocasión las dos mujeres que mandan en MORENA tiran a perro al Presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que con todo y el manotazo que dió para poner órden en la sala y que con ello la elección de la nueva dirigencia nacional del partido se llevara a cabo en santa paz el próximo 30 de noviembre, pero, pero, pero, cuando parecía que así iba a ser resulta que a última hora mueven la elección hasta mediados del 2020, Ya no le hacen caso, porque será.

Cuando sus simpatizantes o seguidores aseguran que Rosario Piedra Ibarra era ó es la persona idónea para ocupar la presidencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), porque además de ser víctima toda su vida ha andando metida en éstos mitotes, pero cuando los periodistas le preguntan sobre los índices de ataques a periodistas y responde “han asesinado a periodistas”, cualquiera se da cuenta de que con todo y ser hija de la respetada luchadora social Rosario Ibarra de Piedra, en lo personal no sabe ni papa de lo que va a hacer en su trabajo y pensar que algunos la ven como una iluminada de los dioses, ya ni la hacen, que engaño.

Lo menos que debería de saber la iluminada de López Obrador, es que en lo que va de su gobierno en el país han asesinado a 13 periodistas. Reprobada, a robar a tú tierra, como dicen la frontera. Pero esa es la gente que quiere el gobierno, gente dócil, manejable, que no sea ignorante, pero que tampoco sepa mucho, porque los que saben mucho dan problemas, Por eso el dedazo de AMLO, ni quien lo dude.

Al concluir la 108 Asamblea Plenaria de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) el presidente Rogelio Cabrera López y el secretario general, Alfonso Miranda Guardiola , pusiéron en claro que la Iglesia Católica respetará las decisiones del presidente Andrés Manuel López Obrador, pero alzará la voz cuando sea necesario.

Reiteraron que su compromiso de trabajar con las autoridades, “porque alcanzar la paz no es responsabilidad solo del gobierno y remarcaron que “debemos eliminar discursos de división y encono”. Luego exhortaron al gobierno federal a responder de manera inmediata ante delitos de cualquier índole, pero también apostaron por el trabajo en conjunto, a fín de erradicar males como la violencia, corrupción, impunidad e injusticia.

Que gran ejemplo nos está poniendo a todos los mexicanos el recién reelecto rector de la UNAM, Enrique Graue, ya que sabedor de cómo se las gasta el presidente Andrés Manuel López Obrador, puso en claro que aceptar a aspirantes sin exámen de admisión, como lo planteo el mandatario nacional. Comentó que la máxima casa de estudios puede aceptar 45 mil al año, pero no alrededor de 400 mil jóvenes.

Para la UNAM sería imposible hacerlo, la convocatoria que se hace para el concurso de selección de cada año, se inscriben alrededor de 400 mil jóvenes, sería imposible atender una demanda de ésta naturaleza….en dos generaciones explotaría la Universidad, remarcó Graue Wiechers, en entrevista con López Dóriga.

Por cierto el rector de la UNAM puso en claro que no hacen falta médicos, como lo dijo AMLO, lo que faltan son plazas en el sector salud, remarcó que cada año hay 20 mil médicos egresados que no tienen cabida en el sistema de salud por falta de plazas.

La Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) realizó un curso-taller sobre injerto en hortalizas, ello en colaboración con la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) con la finalidad de iniciar los trabajos para estudiar las denominadas “hortalizas nutracéuticas”.

Por cierto el líder del Cuerpo Académico Sistema de Producción de Frutales y Hortalizas de la UAT, Dr. Rafael Delgado Martínez, dijo que los trabajos se hacen en vinculación con el Cuerpo Académico Fisiología Hortícola de la UAAAAN, y están dirigidos a estudiantes de licenciatura y posgrado.

“Se les enseña a realizar injertos, los beneficios y sus ventajas. En la parte práctica realizaron los injertos observando las técnicas que se manejan, los cuidados que se deben de tener para que el injerto se lleve a buen fín”, remarcó.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx