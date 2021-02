EL FRANCOTIRADOR

Por Óscar Jiménez

SOLAMENTE UNO

De los tres senadores por

Tamaulipas solamente uno está defendiendo a los tamaulipecos ante la CFE.

Sí, solamente Ismael García Cabeza de Vaca (PAN) está solicitando al gobierno federal para que se condonen adeudos históricos de los ciudadanos de Tamaulipas con la CFE, igualito que en el estado de Tabasco.

Y los senadores Américo Villarreal Anaya y Ma. Guadalupe Covarrubias Cervantes (MORENA) se han quedado mudos, como estatuas, sin defender a los tamaulipecos y volviéndose cómplices de la CFE (gobierno federal) en el trato injusto a Tamaulipas en cuanto a adeudos históricos, incentivos, y tarifa.

Ismael García Cabeza de Vaca propuso un punto de acuerdo en la Cámara de senadores al cual no se sumaron los senadores de MORENA por Tamaulipas.

Este punto de acuerdo estipula que se exhorte al presidente de México Andrés Manuel López Obrador para que condone adeudos históricos de los tamaulipecos tal y como lo hizo el mismo AMLO con Tabasco de donde es originario.

En este mismo punto de acuerdo se exhorta al jefe del ejecutivo federal para que a Tamaulipas se le otorgue la tarifa 1F para todo el territorio estatal y para todas las entidades que así lo requieran.

Y es que solamente el presidente AMLO está beneficiando a su estado natal, Tabasco, condonando adeudos históricos y cambiándoles de tarifa (a una más barata) y al resto de estados del país los está discriminando sin inmutarse.

Lo triste es que los senadores de MORENA por Tamaulipas no están defendiendo a los tamaulipecos, únicamente defienden a Andrés Manuel López Obrador y a su partido MORENA, y no defienden a los tamaulipecos y no solicitan mejoría en las tarifas eléctricas ni piden condonaciones a adeudos históricos, solo les importa defender su proyecto político personal y el de su “camarada líder” (AMLO). Muy decepcionante.

En otras cosas, les comento que algo está sucediendo en el municipio de Madero con el partido Acción Nacional y su precandidato a presidente municipal Jaime Turrubiates Solís.

¿Por qué les cuento esto? Porque alguien tuvo la ocurrencia de soltar la versión no oficial (rumor vil) de que entraría como precandidato sustituto Andrés Zorrilla (ex alcalde), mismo que ya se hizo el aparecido haciendo ejercicio en la playa. ¿Qué tal?

Este intento de dividir a los panistas es muy tendencioso y hasta el momento no hay comunicado oficial del PAN que pudiera avalar dicha versión.

Por lo que queda en rumor y zancadilla para dividir a los seguidores de Jaime Turrubiates. Y sale a relucir el nombre de Andrés Zorrilla que trae una etiqueta de perdedor desde la pasada elección local.

EL CISEN DEL FRANCO

…La iniciativa del senador Ricardo Monreal de MORENA (sobre regularizar las redes Sociales) obstaculizará avances tecnológicos que impulsan al PIB (Producto Interno Bruto) y a la evolución humana y social; limita la libertad y contraviene al T-MEC: dicen expertos al periódico El Universal.

