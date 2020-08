[email protected]

SOLO TRES GOBERNADORES SE SALIERON DEL HUACAL

Rubén Dueñas

En la reunión de la CONAGO que se realizó ayer miércoles en el Centro de Convenciones de San Luis Potosí, a la que asistieron 31 gobernadores y el presidente Andrés Manuel López Obrador, hubo poquito de todo, pero no todo fue color de rosa, tampoco llegó la sangre al río, pero si hubo avances.

Por el lado bueno el mandatario nacional acordó con los gobernadores del país una Convención Nacional Hacendaria para proceder –después de 40 años– a revisar la Ley de Coordinación Fiscal por la cual el Gobierno Federal transfiere las participaciones federales a los gobiernos de los estados y municipios. Lo que dieron a conocer la Secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero y el presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (CONAGO), Juan Manuel Carreras, gobernador del estado anfitrión.

“Acordaron promover la discusión de la hacienda pública y la coordinación fiscal en el corto y mediano plazo, a través de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, órgano del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, en el que participan todos los Secretarios de Finanzas de todas las entidades federativas y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, dijo Sánchez Cordero. Agregó que los gobernadores que así lo deseen podrán incorporarse a las reuniones de ésta Comisión.

El gobernador de SLP, Juan Manuel Carreras, apuntó que esto implicará iniciar mesas de trabajo técnico con el titular de Hacienda, Arturo Herrera, acompañados por gobernadores de los estados. “para ir construyendo una ruta en coordinación con el gobierno de la república, hacia una Convención Nacional Hacendaria para la revisión del actual mecanismo de distribución de los recursos públicos entre todos”, remarcó.

Por el lado malo hubo tres gobernadores que se salieron del huacal, Silvano Aureoles, de Michoacán, Francisco Domínguez, de Querétaro y el de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

El primero de los tres, Silvano Aureoles, no se anduvo por las ramas y puso en claro que el actual esquema de distribución de los recursos federales es centralista, discrecional y mantiene “amarrados por todos lados a los estados, situación que incluso ha colocado a los municipios en situación de quiebra”. El gobierno central de cada peso que ingresa al país se queda con 80 centavos y solo 20 centavos se distribuyen en los estados y municipios.

El que casi le reventó la hiel a AMLO fue el gobernador panista de Querétaro, Francisco Domínguez, ya que el presi no esperaba que durante la conferencia mañanera el mandatario queretano utilizara ese espacio para durante su intervención responder a los señalamientos, de que él como senador recibió sobornos por parte del exdirector de PEMEX, Emilio Lozoya Austin, para apoyar las reformas del entonces presidente Enrique Peña Nieto.

Alguno de sus colegas dijo que hace falta valor para decirle en su cara al presidente López Obrador que las acusaciones de Lozoya son parte de una estrategia política en contra de él y desde luego de su partido, así como hacer una defensa de la reforma energética, tan aborrecida por éste gobierno.

Por su parte el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, durante su participación en la edición 59 de la CONAGO, aprovechando el foro condenó los intentos por debilitar la legitimidad de la lucha del Gobierno del Estado en contra de la inseguridad y el crímen organizado.

Ante la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, CDV destacó la intervención de su Administración, con una estrategia propia, para capturar o neutralizar objetivos criminales clave en organizaciones criminales.

Lo anterior, a unos días de que un aspirante a dirigir el partido oficial, presentara una denuncia en la que pretende involucrar al mandatario de Tamaulipas en actividades ilícitas utilizando presuntas pruebas que han circulado en internet desde hace más de cuatro años.

“Lo digo con toda claridad: no voy a permitir que se construyan denuncias en la Fiscalía General de la República cuyos propósitos sean meramente electorales. A mí no me van a usar para aparecer en las encuestas de popularidad de los dirigentes de MORENA”, remarcó Cabeza de Vaca.

Como ya lo dijimos en esta reunión habida en SLP es cierto que no llegó la sangre al río pese a las fricciones existentes entre los dos bandos, pero, pero, pero, no creemos que esto vaya a seguir así, toda vez que el gobierno de López Obrador ya llevó a éste evento, por primera vez, un grupo de choque para contrarrestar las críticas y ataques del bando contrario, ayer miércoles durante el primer encuentro los ataques fueron verbales; será cosa de darle seguimiento, porque de esa forma se está ya promoviendo la violencia.

Por cierto la diputada federal, Olga Sosa, asegura que al segundo trimestre del año, el estado de Tamaulipas ha recibido el 98 por ciento de sus participaciones federales en tiempo y forma, por lo consideró que se puede trabajar, apoyar y pagar a proveedores. La legisladora dijo esto después de que organismos patronales del estado han hecho un llamado para que se pague el adeudo que se arrastra desde hace más de un año con empresas de la localidad.

Un juez federal, Tercero de Distrito en el estado de Chiapas, ordenó dejar sin efectos la acusación que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene contra Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México (AHMSA), porque al caso Agro Nitrogenados ya no puede ser perseguido, porque ya prescribió. Porque entonces en la Fiscalía General de la República siguen todavía con ese cuento.

Acaba de llevar a cabo la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) el “Taller de Habilidades Digitales”, dentro del programa en habilidades y competencias para el desarrollo profesional, que se imparte a los alumnos universitarios mediante distintas plataformas digitales.

Como parte del Modelo de Desarrollo Profesional, la UAT ofrece los talleres para la capacitación a estudiantes universitarios para el aprendizaje y desarrollo de las habilidades y competencias que demanda el mercado laboral y el emprendimiento ante los nuevos desafíos globales.

Durante la 8ª sesión de éstos talleres los expositores, Ing. Luis Enrique Luna Barrios, Dr. Luis Gerardo González García y el Ing. Rafael Rodríguez Rodríguez, abordaron de manera respectiva, los temas: Herramientas de Gestión y Planeación; Diseño de Materiales digitales e interactivos; y Redes Sociales y su uso para la empleabilidad.

Las herramientas de gestión y planeación de proyectos sirven para proporcionar la estructura, la flexibilidad y el control necesario a los miembros del equipo de trabajo para alcanzar resultados extraordinarios a tiempo y dentro del presupuesto. Y vamos por más.

