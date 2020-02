LA@RED

SOLO UNIDOS SALDREMOS ADELANTE: GOBERNADOR DEL PAN

Rubén Dueñas

Durante la ceremonia oficial en la que se celebró el 103 Aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917 y encabezó el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, señaló que la concordia debe de restaurarse a lo largo y ancho del país, –de la máxima magistratura al más modesto servidor público– “debemos ofrecer a los mexicanos un ejemplo de templanza y colaboración para resolver lo más importante, la necesidad de las personas”.

Apuntó que es preciso “darle un sentido de urgencia al abandono de la discordia. Hemos perdido meses de energía con el extravío de la hermandad entre mexicanos. Los tiempos duros que se aproximan serán superables solo si nos encontramos unidos”, advirtió el mandatario estatal de los queretanos, el que hizo hincapié en que “es necesario situarnos a la altura del dolor, de la necesidad y de las demandas de las personas”.

Categórico y muy centrado en su mensaje, ante el Presidenta López Obrador y la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, indicó que a más de un siglo de haberse promulgado la Carta Magna de los mexicanos, “el destino sigue siendo el mismo : hacer de México un país de leyes, de decoro, un país donde gobierne la política del consenso”.

El mensaje del gobernador de Querétaro fue muy claro y transparente como para todos entender, sin mencionar nombres, a quién estaba dirigido. Nuestros respetos para el mandatario queretano, que lo entienda el que tenga entendederas.

Queremos suponer, como es costumbre, que en la celebración del Aniversario de la Constitución estuvieron presentes todos los gobernadores del país, incluida la jefa de gobierno de la CDMX y obviamente el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca.

Por cierto el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, puso en claro que nadie puede decir que ya obtuvo un registro como nuevo partido político y tampoco que ya cumplió con todos los requisitos, aclaración que consideró pertinente ya que hay quien lo anda diciendo, incluso remarcó que en las redes sociales se ha difundido como si fuera verdad y remarcó con todas las letras: son noticias falsas. Remarcó que en México está prohibida la doble afiliación.

Casualmente ayer jueves el dirigente estatal del PRI en Tamaulipas, Edgar Melhem Salinas, instaló la Comisión Estatal de Procesos Internos, que preside Eugenio Benavides Benavides, cuya función será la de organizar los procesos internos para renovar el Consejo Político Estatal, Consejos Políticos Municipales y los Comités Directivos Municipales del Partido Revolucionario Institucional en la entidad.

En compañía de la titular de la secretaría general del CDE, Mayra Rocío Ojeda Chávez, el líder del partido y otrora diputado federal inauguró ayer jueves los trabajos de ésta que fuera la primera sesión, a la que asistieron Lucino Cervantes Durán, Alejandra Cárdenas Castillejos, Raúl García Vallejo, Guadalupe Avalos y Alejandro Etienne Llano, además de Elio Quintero, entre otras distinguidas personalidades.

Melhem Salinas durante la reunión de la instalación de la CEPI dijo que la primera tarea de la Comisión es la emisión de la convocatoria para la renovación del Consejo Político Estatal y agregó que con el respaldo de los órganos auxiliares en los municipios los integrantes de la Comisión tendrán la responsabilidad de velar porque exista un proceso en armonía, en equidad y en transparencia, remarcó.

De paso aprovechó el momento para felicitar por la encomienda que asume la Comisión y al mismo tiempo los exhortó a dar el mejor esfuerzo en la renovación del Consejo Político Estatal, de los Consejos Políticos Municipales y en los Comités de los municipios.

El tema barato que está en la mesa es el que está protagonizando el todavía alcalde de Ciudad Victoria, Xicoténcatl González Uresti, el que ante el acoso de la prensa acabó por aceptar que el no milita en el Partido Acción Nacional, haciendo hincapié en que si es alcalde de la capital del estado es porque el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, lo invitó. Lo lamentable es su pésima actuación, ya que ha sido señalado como el peor alcalde de todo el país.

Hay muchas opiniones en contra de acabar con los “puentes”, como lo pretende hacer el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que los días festivos se celebren el día que debe de ser, de acuerdo con la historia. Los que están gritando obviamente son los teachers, comerciales y hoteleros, ya que sus ganancias van a ser mejor.

Lo que me llama la atención es que la propuesta del mandatario nacional, que para mi no es una de sus ocurrencias, la hizo “a vuela pluma”, como dicen en el periodismo, ya que López Obrador primer hizo el anuncio del fin de los puentes y después de eso la Secretaría de Hacienda va a analizar en su momento el impacto económico que podría generar, sobre todo en el sector turismo. Creemos que la jugada era al revés, para no meter la pata.

Por su parte los maestros ya dijeron que ellos están puestos a trabajar desde el aula y a ajustarse a un calendario que emite la Secretaría de Educación Pública, al final de cuentas que sea lo mejor para la vida educativa, un calendario que ayude a fortalecer la educación, dijo el líder de la Sección 30 del SNTE, Rigoberto Guevara Vázquez.

Nos enteramos de buena fuente que familiares de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, de Iguala, Guerrero, se reunieron en Palacio Nacional con el presidente Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su gabinete para analizar los avances que se tienen del caso. Lo decepcionante es que después de los cinco años que han transcurrido de su secuestro a la fecha, el abogado encargado de su defensa, Vidulfo Rosales, al salir de la audiencia con el mandatario dijo llanamente que “no hay mucho avance”. Pero de aquí en adelante se van a reunir cada mes.

El coordinador del PAN en el Senado, Mauricio Kurt, descartó de raíz una desbandada en el Partido Acción Nacional para unirse al nuevo partido México Libre, que se presume van a echar a andar Felipe Calderón Hinojosa y su esposa Margarita Zavala, para participar en las elecciones del 2021. “Vamos a ser el único contrapeso de López Obrador”, dijo el expresidente panista.

Como parte del Programa Institucional para la Formación Integral Universitaria, que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) se llevan a cabo con éxito los Talleres de Educación Financiera de la Fundación BBVAM, dirigidos a estudiantes de las facultades, unidades académicas y escuelas de la máxima casa de estudios del estado.

El rector de la UAT, José Andrés Suárez Fernández, con ese motivo recibió en ésta capital al instructor del Taller, Lic. José Ernesto Alatorre Martínez y al Ejecutivo de Banca de Gobierno de BBVAA, Mtro. Edgar Porras Quintanilla, a quienes hizo entrega de un reconocimiento por su participación y colaboración en éstos temas de interés para la formación integral del alumnado.

Suárez Fernández durante el evento estuvo acompañado por la Secretaria de Gestión Escolar de la UAT, Dra. Teresa de Jesús Guzmán Acuña y el director de Participación Estudiantil, Lic. Juan Cristóbal Zapata Castañón.

Durante la reunión se destacó que el Taller de Educación Financiera tiene como objetivo concientizar a los alumnos sobre la importancia de cuidar su situación financiera, enfocándose a los temas del ahorro y el uso de tarjetas de crédito. Y vamos por más.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx