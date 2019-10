LA@RED

“SOMOS MAS POPULARES QUE JESUS”, DIJO JOHN LENNON

Rubén Dueñas

En su libro escrito en inglés, “Why Christ Came”, los autores Joel Beeke y William Boekestein comparten 31 razones por las que Cristo Jesús vino al mundo y en primer término ponen que Cristo Jesús vino PARA HACER LA VOLUNTAD DEL PADRE, en segundo PARA SALVAR A LOS PECADORES y en tercero PARA TRAER LUZ A UN MUNDO OBSCURO.

Lo que difiere y con mucho del comparativo publicitario hecho por el Presidente Andrés Manuel López Obrador, el que se atrevió a comparar las políticas y programas sociales de su gobierno con labor que realizó Jesucristo y señaló que ambos luchan por mejores condiciones de vida para los más pobres. Lo que no dicen Beeke y Boekestein en las 29 razones restantes, asentadas en su libro.

No sería exagerar de nuestra parte el reconocer a López Obrador como el mejor publicista de su gobierno y de su persona, lo que nos demostró desde la etapa en que fuera el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyas conferencias de prensa se reía de los periodistas al asegurarles al terminar la conferencia que ya les había hecho la agenda del día.

También el otrora Presidente de México Vicente Fox Quesada, andando acompañado de su esposa “la señora Marta”, al salir de una reunión que tuvo con el Papa en el Vaticano, al ser entrevistado por los periodistas les dijo llanamente y sin rodeos “ya les dí la de ocho”, ya déjenme seguir mi camino.

No dudamos que el objetivo central o principal de la mañanera conferencia de prensa el Presidente López Obrador, cuya duración es en promedio de una hora y asisten alrededor de 50 periodistas, pudiera ser ese, llevarse la de ocho, ya que esas notas bien que cuentan para para acrecentar su imágen y popularidad.

Pero obviamente tiene que ser fuerte el tema, además de nuevo, como el comparar su gobierno con la labor que hizo Jesucristo en el mundo, asegurando López Obrador que ambos luchan por mejores las condiciones de vida para los más pobres.

“El propósito de mi gobierno es que tengan mejores condiciones de vida y de trabajo para los más necesitados, esto es humanismo, es justicia social, y es también cristianismo”, remarcó.

“Me van a criticar, pero lo voy a decir, porque sacrificaron a Jesucristo, porque lo espiaban y lo seguían, por defenderá los humildes, por defender a los pobres, esa es la historia. Entonces que nadie se alarme cuando se mencione la palabra cristianismo”, afirmó categórico López Obrador.

Todavía éramos unos adolescentes cuando John Lennon, siendo el líder del famoso grupo inglés, The Beattles, dijo en 1966 que eran más populares que Jesús, Lo que pese a nuestra corta edad su declaración nos pareció una verdadera estupidez, cuyo orígen no es otro más que el saberse en la cúspide, dicen que mientras más suben es más doloroso es el trancazo de la bajada.

Nunca lo dijo públicamente pero creemos que John Lennon se arrepintió muchas veces de haberse comparado con Jesús, ya que la prensa de Estados Unidos se le fue encima y en una entrevista que concedió dijo “a cómo van las cosas me van a sacrificar”. John Lennon y López Obrador son grandes, pero tan grandes como el Señor del universo, porfa.

No tenemos nada ni en favor ni en contra de los cinco sujetos que estaban bajo proceso y recluidos cuatro de ellos en el penal de Nuevo Laredo y el quinto estaba confinado en un reclusorio del sureste del país, Originalmente eran seis los procesados por el asesinato del periodista, Carlos Domínguez, pero el sexto de nombre Gabriel Garza Flores murió cuando era trasladado a un hospital para ser atendido de un padecimiento que nos aseguran no fue atendido de manera oportuna.

El caso cobra relevancia por la supuesta injerencia del ex alcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturosas Villarreal, pero en más de una ocasión el mismo ex presidente municipal ha negado tener que ver con el crímen, asegurando incluso que en la Procuraduría General de Justicia del Estado no hay cargos en su contra, por lo que él se siente tranquilo y sin mayor preocupación.

Al que se liga como el autor intelectual del crímen es a empresario Rodolfo García Cantú, tío del ex alcalde panista de Nuevo Laredo, pero al parecer al igual que los cuatro restantes el sábado también fue absuelto, como lo dio a conocer el Tribunal de Enjuiciamiento que declaró inocentes a los presuntos implicados en el homicidio del periodista Carlos Domínguez, ocurrido el 13 de enero del 2018.

Fue un año con ocho meses los que los procesados estuviéron en prisión, para que ahora las autoridades salgan con el tristemente clásico “usted perdone”; que mal seguimos estando todavía en la procuración e impartición de justicia en Tamaulipas y todo México.

Esperaremos el segundo capítulo de la triste historia y confiamos en que tarde que temprano la Procuraduría del estado detendrá y someterá a proceso a los verdaderos asesinos del compañero periodista Carlos Domínguez.

Otro caso mágico nos parece el del otrora diputado local de Reynosa, Luis René Cantú Galván, del que nos aseguran que va derechito a ocupar la dirigencia estatal del Partido Acción Nacional (PAN) que al parecer va a dejar acéfala el actual líder Francisco “KIKO” Elizondo, no sabemos a ciencia cierta si ya concluyó su ciclo ó va a otro cargo.

La versión que más hemos escuchado es que Mr. Kiko va a formar parte del equipo del gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y nos aseguran incluso que son dos las secretarías en las que podría ser reubicado, para el caso creemos que no hay que perder de vista que antes de ser alto funcionario de gobierno era trailero en su querido Matamoros.

De Cantú Galván nos basta saber que es de Reynosa para adivinar porque va a ser el nuevo dirigente estatal del PAN. En lo personal conocimos y fuimos amigos de su señor padre, Oscar Cantú Salinas, descanse en paz. Era un panista de a deveras, luchador y muy entrón, ojalá y el Junior traiga algo de eso en sus genes.

De buena fuente nos enteramos que el especialista de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dr. Miguel Angel Reyna Castillo, fue seleccionado por la UNAM para desarrollar investigación post doctoral en la Facultad de Contaduría, validando con ello, la calidad de los recursos humanos que se forman en los programas que oferta la máxima casa de estudios del estado.

Reyna Castillo es egresado de la Primera Generación del Doctorado en Gestión Estratégica de Negocios, impartido por la Facultad de Comercio y Administración de Tampico (FCAT) y sin entrevista destacó el apoyo de la UAT en la consecución de una meta importante en su desarrollo educativo.

“El importante apoyo de la UAT permite formarnos en programas de calidad como éste, y a su vez, nos permite abrir puertas hacia otras esferas, por ejemplo en éste doctorado CONACYT tuvimos oportunidad de hacer estancias de investigación en Costa Rica, España y Colombia”, remarcó.

Por cierto con la asistencia de autoridades universitarias de Educación Básica, prestatarios del servicio social, padres de familia y alumnos de la escuela Primaria “Antonio Alvarez Berrones” en la colonia Tamatán de ésta capital, se puso en marcha el programa PERAJ “Adopta un Amigo”, impulsado por la UAT, bien.

