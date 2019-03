La@Red

SON CINCO ASPIRANTES A DIRIGIR AL PRI-NACIONAL

El próximo 1 de septiembre se llevará a cabo la elección interna del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en cuyo marco los priístas –que aún creen en el tricolor– elegirán al nuevo dirigente nacional de éste instituto político.

Como tal fue acordado con el INE el miércoles durante el encuentro que hubo entre los representantes de los que aspiran a participar en el proceso interno y el secretario general del Comité Ejecutivo Nacional, Arturo Zamora.

Originalmente había sido señalado el 21 de julio para llevar a cabo la elección interna del Revolucionario Institucional, pero a petición de Instituto Nacional Electoral (INE) se cambió la fecha para el 1 de septiembre por razones que no diéron a conocer.

El próximo 10 de abril, miércoles por cierto, se llevará a cabo el Consejo Político Nacional para informar sobre el cambio de la fecha y pedir a la vez la aprobación de prórroga para la actual dirigencia nacional que encabeza Claudia Ruiz Massieu, cuyo mandato como dirigente interina concluye el 19 de agosto, que es la fecha en la que concluiría el mandato de Manlio Fabio Beltrones, el que después de las elecciones del 2018 renunció al cargo.

Entre los que se mencionan como aspirantes para ocupar la dirigencia nacional del Revolucionario Institucional y cuyos nombres ya están en el aire, están el ex rector de la UNAM, el otrora titular de la Secretaría de Salud, José Narro Robles; René Juárez Cisneros, ex dirigente nacional del PRI; Ivonne Ortega, ex gobernadora de Yucatán; Ulises Ruíz, ex gobernador de Oaxaca y Alejandro Moreno aún gobernador de Campeche.

Otra que también sonó como aspirante a la dirigencia nacional del PRI, fue la gobernadora de Sonora, Claudia Pavlovich, la que un día se dejó venir para ver su caso con los mandos del partido tricolor, pero, pero, pero, muy seguramente topó en macizo, toda vez que ya de retirada dijo a los medios de información tener un compromiso con los sonorenses, por lo que pintó su raya, de tal suerte que los aspirantes hasta ahora solamente son cinco.

De esos cinco como analistas políticos creemos que René Juárez Cisneros y Ulises Ruíz son para nosotros los que con su experiencia y coraje podrían sacar al PRI del pozo en el que se encuentra hundido desde el 2000, año en el que por primera vez le tocó perder la Presidencia de la República y en el 2006 la volvió a perder con Felipe Calderon Hinojosa, ambos del PAN.

En el 2012 de nueva cuenta la ganó el PRI con Enrique Peña Nieto, pero, pero, pero, el coraje de los mexicanos por su mal gobierno le dió el triunfo en el 2018 a Andrés Manuel López Obrador, al que postuló como su candidato la alianza “Juntos Haremos Historia”, conformada por MORENA, PT y PES.

Pero pese a lo arrollador del triunfo de López Obrador el PRI no se ha acabado como muchos lo creen; en lo personal creemos así la ven porque saben que el Revolucionario Institucional es el que sigue mandando en el mayor número de estados del país, –14 para ser exactos– muy por encima de MORENA e incluso del PAN que gobierna en ocho o nueve estados.

Que lamentable es para nosotros el que los partidos políticos le hayan perdido la confianza a las autoridades electorales, en cuanto a su imparcialidad y rectitud a la hora de emitir su dictámen sobre el resultado de los procesos electorales,

Creemos que esas son las causas por las que los partidos se ven en la necesidad de cuidar sus intereses y los de sus candidatos, por lo que se avocaron a enfrentar al INE con el IETAM, ó a la inversa IETAM-INE, para que a la vez ninguno de éstos dos organismos agarre línea y que gane el candidato que realmente haya sacado el mayor número de votos, concretamente en las elecciones de diputados locales a realizarse en Tamaulipas el próximo 2 de junio.

Ese gran temor nos lo deja ver claramente la dirigente estatal del PRI, Yahleel Abadala Carmona, la que en un hecho sin precedentes, sabedora de como masca la iguana, se fue al IETAM y sin decir agua va quitó al representante del partido ante ese Instituto y se sentó en su lugar con la misma estafeta.

Sabemos del interés que por lógica mantiene el Partido Acción Nacional (PAN) en conservar el control del Congreso del Estado, como lo ha mantenido hasta ahora.

De acuerdo con la lista de los candidatos que dio a conocer MORENA, el presidente del Consejo Estatal de éste partido, José Antonio Leal Doria, se la va a rifar con Alejandro Etienne del PRI y María del Pilar Gómez Leal del PAN, por lo que vemos muy difícil que llegue a ganar, además de no tener en su haber un capital político que lo avale.

Para el 15avo Distrito va por MORENA, Irma Sáenz Lara, llevando de adversarios a Arturo Soto Alemán del PAN y Ofelia Garza Pineda, del Acción Nacional, triunfo que se va a lleva, según nosotros, el subdirector de Ingresos de la actual Administración Estatal. El Distrito16 sería para Xicoténcatl Ricardo Quintanilla Leal pero todavía no había sido asignado, lo mismo que Javier Villarreal Terán.

Otro que nos gusta para que pierda es el otrora alcalde de Mante, Javier Villarreal Terán, el que va como candidato de MORENA a la diputación local del 17avo Distrito; coma adversarios lleva por el lado del PRI a Bruno Díaz Lara y Sonia Mayorga López por el lado del PAN, sin desconocer que el panismo manda en ese municipio.

Como analistas políticos creemos que es un error del PAN el expulsar de sus filas a militantes de éste partido que son verdaderos valores como políticos y estrategas del Acción Nacional a la vez, los que se formaron en sus filas y salen por pleitos ramplones entre grupos, como el caso del ex senador Ernesto Cordero y de otros más, como sucedió con Margarita Zavala a la que prácticamente la obligaron a renunciar y ya tarde la andaban buscando. Esos cuadros no se hacen en un día, su formación les llevó varios años de su vida, ojo.

Por cierto el periodista y columnista de El Universal, Carlos Loret de Mola, denuncio ayer en su espacio de la W Radio el haber recibido sistemáticamente amenazas de muerte de parte del llamado Cartel de Totoaba. Creemos que las autoridades deben de tomar nota y brindarle protección incluso.

Con el mes de abril en puerta en el que todos los mexicanos y las instituciones celebramos el tradicional y humanitario Día del Niño, en la UAT con la participación de las facultades y unidades académicas, escuelas y dependencias administrativas de la máxima casa de estudios en el estado se continua realizando la colecta de donación de juguetes del programa “Manos Universitarias, Unidos por Miles de Sonrisas 2019”, que impulsa la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

El programa que inicio el pasado mes de febrero se lleva a cabo en todas las sedes de la UAT, ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado, invitándose a todos los universitarios y a la sociedad en su conjunto para que colaboren con la donación de un juguete que no sea bélico ni utilice pilas.

Según nuestras antenas a través de la colecta que se realiza al interior y exterior de la Universidad, se busca recaudar la mayor cantidad posible de juguetes, con la finalidad de distribuírlos entre la niñez tamaulipeca de las comunidades más vulnerables de la entidad , como regalo del Día del Niño.

