POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SON CINCO LOS QUE QUIEREN LA DIRIGENCIA ESTATAL DEL PRI

Todo mundo sabe que el PRI es un partido político en desgracia, el que empezó su rodada cuesta abajo desde el año 2000 en el que por primera después de 80 años ininterrumpidos de mantenerse en el poder, se pasó a convertir en la tercera fuerza política del país, pero aún así se andan peleando por la dirigencia estatal del partido en Tamaulipas, cuya renovación está en puerta.

Lo que nos resulta inexplicable frente a éste escenario es que por semanas solo se venían mencionando solamente los nombres de Enrique Cárdenas del Avellano, Alejandro Guevara Cobos y Edgar Melhem Salinas como los tres únicos aspirantes a relevar en el cargo a Yahleel Abdala Carmona, pero de repente salieron al aire, y con mucha fuerza, los nombres de Tomás Gloria Requena y Arturo Núñez Ruiz, que acaba de hacer su aparición.

Sabemos cómo masca la iguana y sobre todo en el tricolor donde desde siempre se ha estilado imponer a los dirigentes e incluso candidatos, por eso no nos sorprendería que el nuevo líder del PRI en el estado llegue a ser el menos esperado porque su trayectoria no lo avala o trae mucha cola que le pisen, cuyas cualidades y virtudes de los cinco aspirantes los priístas tamaulipecos no desconocen.

Una cosa es cierta y creemos que el recién electo nuevo dirigente nacional del Revolucionario Institucional, Alejandro Moreno Cárdenas, ya lo sabe: que los priístas no solamente del estado sino de todo el país ya están hasta la madre de imposiciones, por lo que “Alito” está obligado a escuchar a las bases, lo mismo que la secretaria general del CEN, Carolina Viggiano Austria, digo, para que la gente vea el cambio anhelado por tanto tiempo.

Por su trayectoria y experiencia para nosotros como analistas políticos para asumir la dirigencia estatal del PRI son mano Cárdenas del Avellano, Guevara Cobos y Melhem Salinas y estamos seguros que cualquiera de los tres haría un buen trabajo y entregaría buenas cuentas.

A los dos restantes solamente los conocemos de lejos, Tomás Gloria Requena y Arturo Nuñez Ruíz. Del primero nos aseguran que como alcalde de San Fernando dejó mucho que decir. Sin desconocer que ya fue diputado federal y secretario de organización de la CNC.

De Arturo Núñez Ruiz, cuyo nombre acaba de salir a la luz, gente que le entiende a éstos menesteres, nos asegura que “es el bueno”. Nos aseguran que mantiene buenas relaciones con destacados políticos del estado, por lo que dan por hecho que va a ganar en la elección interna. En lo personal no podemos opinar, porque no lo conocemos.

Son dos o tres las columnas de La@Red de cuyo espacio le hemos dedicado la mayor parte al Dr. Xicoténcatl González Uresti, en las que hemos asegurado sin ningún temor a equivocarnos a que hasta hoy ha sido el peor alcalde que ha tenido Ciudad Victoria, con todo y ser la capital del estado.

Pero, pero, pero, nadie dijo ni hizo nada, fue hasta hace unos cuantos días cuando un compañero de Tampico virtió su opinión sobre del trabajo que está haciendo el alcalde de Victoria, por cierto muy semejante a la nuestra, lo que nos alegró un poco, porque nos dejó ver que no somos los únicos que tronamos en contra de la primera autoridad de Ciudad Victoria.

Pero, pero, pero, más gusto nos dió todavía el saber que de acuerdo a la encuesta de aprobación elaborada por Massive Caller del pasado 13 de Septiembre el alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti, con el 13.8 de aprobación resultó electo “el peor alcalde de México”.

Sí que es lamentable que esto ocurra en ésta ciudad capital y sede de los Poderes del Estado, porque con un gobierno como el del Dr. Xicoténcatl González Uresti al no avanzar Victoria durante sus gobierno en automático retrocede, como lo podemos ver en el desmadre que hizo de la calle Hidalgo, lo que pone a este municipio muy por debajo de Tampico, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa.

Desde días antes de que rindiera el Dr. Xico su primer informe, trascendió que éste iba ser su primer y último informe, porque lo van a mandar a una subsecretaria de la Secretaría de Salud que tiene tiempo de estar acéfala. Ojalá y sea cierta la versión. La actitud del Dr. Xico nos trae el nombre de Lydia Madero, la que en éste gobierno de Cabeza de Vaca fue la titular de la Secretaría de Salud en el Estado, pero en poco tiempo se sintió incómoda y con mucha altura renunció al cargo.

Por cierto desde hace tiempo se viene mencionando a Miguel Manzur Pedraza como el mejor prospecto para relevar en el cargo de alcalde de Victoria al Dr. Xicoténcatl González Uresti. A Manzur Pedraza lo conocemos, por lo que podemos decir que su experiencia y capacidad para gobernar a un pueblo como Ciudad Victoria está muy por encima del alcalde en funciones, etiquetado ya como el Peor Alcalde de México.

Nunca vamos a entender porque en la más reciente visita que hizo a Ciudad Victoria el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, aseguró que el Dr. Xicoténcatl González Uresti era el mejor alcalde de Tamaulipas. Yo tenía otro concepto del máximo líder del Acción Nacional. Decía mi abue, la lana afloja más que el cebo. Que vergüenza para el PAN debe ser el alcalde de Victoria, el Peor Alcalde de México.

Mal le fue éste 15 de Septiembre a la alcaldesa de Tlalpan, DF, Patricia Aceves, ya que los asistentes a la tradicional ceremonia del Grito de la Independencia no le perdonaron se haya atrevido a gritar “Viva la Cuarta Transformación y la Soberanía Popular”, lo que les causó indignación y molestia, respondiendo con rechiflidos, abucheos y hasta mentadas de madre. Si en Palacio querían una respuesta, ya la tienen.

Seguramente motivado por la respuesta que tuvo la ceremonia del Grito de Independencia, durante la noche del 15 de Septiembre, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, en su mañanera y desvelada conferencia de prensa agitó un pañuelo blanco y dejando ver su emoción y su contento dijo a todos los presentes que en las altas esferas del gobierno que él encabeza ya se acabó la corrupción y la impunidad tolerada. Usted le cree ….. yo tampoco; es un mal que venimos arrastrando desde hace 500 años, como para acabar con el en 9 meses.

Nos enteramos que el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica (COMAEM) hizo entrega de la acreditación a la carrera de Médico Cirujano que imparte la Facultad de Medicina de Tampico, “Dr. Alberto Romo Caballero” de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

La significativa ceremonia académica celebrada en el Aula Magna “Herman H. Fleishman” del Centro Universitario Sur (CUS), fue presidida por el rector José Andrés Suárez Fernández, y se organizó dentro de los festejos por el 69 Aniversario de la Facultad de Medicina de Tampico.

En éste marco el rector, ingeniero y master en ciencias recibió de manos del Secretario Técnico Operativo del COMAEM, Dr. Guadalupe Juan Hernández Hernández, la placa de acreditación que da constancia de la calidad del programa educativo de ésta casa de estudios.

En su intervención Suárez Fernández felicitó por éste logro a la comunidad académica y estudiantil encabezada por el director del plantel universitario, Dr. Enrique Alvarez Viaña. Destacó la importancia de ser evaluados y acreditados por organismo externos, “lo que nos da confianza y respetabilidad, con criterios bien centrados y académicamente valorados, que nos permiten seguir adelante, remarcó. Y vamos por más.

