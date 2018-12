T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SONORO REVÉS, DA TRIBUNAL FED. ELECTORAL A MORENOS EN PUEBLA.

X.-MARTHA ERIKA ALONSO, ES NUEVA GOBERNADORA, AL SUPERAR AMPLIAMENTE AL REPUDIADO MIGUEL BARBOSA HUERTA. Y QUE ENTIENDA”PALO DADO NI DIOS LO QUITA”.

REZA EL ADAGIO que, “Palo dado ni dios lo quita” y vaya que en esto hay sobrada razón, porque, “ni el Gobierno en el poder”, pudo darle el triunfo al repudiado candidato de MORENA a Gobernador de Puebla el sediciente y nefasto de LUIS MIGUEL BARBOSA HUERTA, un sujeto de “baja caterva moral” que, “toda la vida se la ha pasado de vividor del erario público”, cuyos espacios por cierto, le han servido de mucho, a este derrotado pelafustán “para ser un reconocido millonario”, porque, es propietario de un sinfín de bienes muebles e inmuebles, los que el muy cobarde e insensato, “no declaró, en su tres de tres”.

MIGUEL BARBOSA HUERTA, fue derrotado de manera muy clara por la hoy Gobernadora de Puebla MARTHA ERIKA ALONSO, la primer mujer que dirigirá los destinos de aquel bello estado, pese a que el sujeto de marras, pensó que por ser integrante del partido en el poder MORENA y ser aliado de AMLO, “habrían de darle al triunfo”, pero vaya sorpresa, porque los Magistrados de los tribunales Federales Electorales, en una decisión honesta y con apego a la ley, “LE DIERON GARROTE DE MANERA ARTERA”, porque sin cortapisas, ni tapujos, “le ratificaron a Barbosa Huerta su derrota, motivo por el cual “el truculento político e iluso vivales”, ahora “llora bajo la sombra del árbol de la noche triste” allá en puebla, como “lloró Hernán Cortez, cuando fue derrotado”.

PARA ELLO, quiero decirles que, “los magistrados del Tribunal Federal Electoral, no cederán jamás, a la recomendación de políticos mercenarios”, eso ha quedado claro, porque no obstante, las presiones de que fueron objeto, “para los MORENISTAS, arrebatarle el triunfo en la mesa” a la hoy Gobernadora de puebla Martha Erika Alonso, el nefasto propósito de Miguel Barbosa Huerta, fracasó de manera rotunda, al ser ratificada la elección en favor de la hoy primer mujer que, para la historia de aquel estado gobernará, para llevar el bienestar social a las familias de aquella parte importante de la geografía nacional.

LA IMPUGNACIÓN hecha por Miguel Barbosa Huerta y “la Coalición Juntos Haremos Historia”, fue según ellos por lo cerrado de la votación, argumentando irregularidades. Pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “consideró innecesario anular la elección”, dándole validez a la elección del pasado primero de julio, al considerar los Magistrados “no haber elementos para quitarle el triunfo inobjetable” a la panista MARTHA ERIKA ALONSO, de tal forma que la Presidente del Tribunal JANINE OTALORA, votó en contra de las impugnaciones de Barbosa, Morena y Asociados, por lo que, “la decisión electoral en el estado de puebla ya está dada” y, “no habrá reversa por nada del mundo”.

ES IMPORTANTE señalar que, “entre las explicaciones certeras”, por estar en pleno apego a derecho, fue la expuesta por el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón, quien sin aspavientos dijo que, “los argumentos del proyecto de anulación, expuestos por MORENA y su Candidato Miguel Barbosa Huerta, no tenían certeza legal, porque partían de suposiciones, suposiciones que de probarse, hubieran variado la elección, pero nada de eso probaron los denunciantes, motivo por el cual se ratificó el victoria de la Candidata del PAN a Gobernadora por Puebla.

Y PESE a la variación de sufragios durante el recuento, no hubo perjuicio sistemático para la triunfadora MARTHA ERIKA ALONSO, porque la abanderada panista a Gobernadora de Puebla, se mantuvo con más de 100 mil votos de diferencia sobre el repudiado de BARBOSA HUERTA, al que, “ya no lo calienta ni el sol” y a quien incluso, “ya no le quedó remedio alguno” para intentar ganar con patrañas y por ello, repito y reiteró que “PALO DADO NI DIOS LO QUITA”, porque los Magistrados, se mantuvieron en su statutos legal, es decir en su decisión y posición de otorgar la Victoria a quien recibió el mayor número de votos en las urnas.

CONFIRMÁNDOSE ASÍ que, “los jueces de tribunales electorales o de justicia” en México, por nada del mundo cederán a presiones del mismo Gobierno en turno, es decir el Gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, porque si el hoy Presidente de la República, pregona ser honesto y “NO METER LAS MANOS POR NADIE”, incluyendo amigos y familiares, en este caso al que aquí hacemos referencia, no tuvo más que hacer a un lado a su Candidato a Gobernador Miguel Barbosa, al que sin duda, veremos muy pronto en alguna dependencia del Gobierno Federal, “para no dejarlo fuera del erario público”, pese a que este “DINOSAURIO POLÍTICO”, es de los que, en mi punto de vista, ya deben jubilarlos y dejarles el espacio a nuevos valores políticos, y en esto deberá pensar de manera sensata el nuevo Presidente de México.

LO RAZONABLE de este tan relevante tema político de Puebla, es que los jueces están asumiendo sus decisiones en un marco de transparencia y por ende, no van a permitir que por encima de ellos quiera pasar algún funcionario ajeno, incluso ni el mismo mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, porque simple y llanamente, no se lo van a permitir, porque su labor de decisiones de justicia y electorales, son actos de autonomía y la autonomía, todos sin excepciones, la tienen que respetar, como lo establece la ley.

SIN EMBARGO, les comento que, “muchos Morenistas”, no son más que extractos del PRI, porque tienen el mismo ADN, es decir “son de sangre tricolor o priista”, por lo que, si analizamos de manera profunda el tema, podremos confirmar que MORENA, ESTÁ INFESTADA de EX INTEGRANTES DEL Partido Revolucionario institucional y que lamentable, porque estos, hoy que son Gobierno, “PREGONAN VOZ EN CUELLO” que, son gente honesta, transparente y que no comulgan con la mentira, ni con el robo, ni el atraco, cuya cuestión sobre la marcha lo iremos viendo, porque en el nuevo Gobierno, hay tantos bandidos políticos con identidad tricolor, porque encontraron cobijo político en MORENA, para seguir en la urbe presupuestal y, naturalmente, seguir haciendo de las suyas y sino “pal baile vamos”, porque recuérdese aquel viejo refrán que dice que, “perro huevero, aunque le quemen el hocico”.

AMLO, EN MÉXICO ES DEFENSOR DE POBRES Y EN EU, SOCIO EN UNA TIENDA DE RICOS

DE NADA SIRVE HABLAR de más, porque “todo siempre sale a la luz pública, como aquel adagio que dice que “lo que no descubre el agua, lo descubre el tiempo”. Por ejemplo AMLO en México, “se auto define como defensor de los pobres”, pero en los Estados Unidos, “AMLO, ES SOCIO DE muchos RICOS”, al pertenecer A LA CASA DE BIJAN ubicada en EL 420 Nte. Rodeo Driver, California, una tienda de diseños y marcas exclusivas, donde el humilde Presidente de la República Mexicana Andrés Manuel, que dice comulgar con la austeridad, “se roza con la crema y nata del mundo”, es decir con gente adinerada, lo que hace desde que era Jefe de Gobierno del ex DF, siendo socio de gentes como el rey de España, el Presidente Putin de Rusia, de Tomy Motola el esposo de Thalía, incluyendo a socios de ese negocio como George W. Bush, así como el príncipe japonés y hasta artistas como Antonio Banderas y el súper popular “el james bond”.

¿COMO LA VEN?.

Y SI AMLO, aparte de tener buenos y muy caros gustos, también deberemos preguntarnos como y de que forma el hoy Presidente de la República, ha tenido muchísimo dinero para haber ejercido casi 18 años de campañas electorales, porque todo cuesta mucha lana y haber recorrido todo el país, quien sabe que tantas veces, esto deja una interrogante muy interesante ¿o no?.

PERO EN FIN veremos que irá sucediendo el pasar del tiempo, porque no olvidemos que, “nada es para siempre” y eso AMLO LO SABE.

Por hoy es todo y hasta mañana.

