PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

Sorprende Gibrán al bajar intensidad a su campaña

Auditan gestión de Delgado a petición de morenistas

Obtiene respuesta el PAN en foros ciudadanos

1.- Gibrán Ramírez le bajó dos rayitas a la ofensiva que traía en aras de ganar las encuestas que van a decidir quién será el próximo presidente(a) de Morena. Sorpresivamente las “ansias de novillero” que lo impulsaron cesaron, las acusaciones contra sus competidores también, pero sobre todo la línea crítica con la que cotidianamente evaluaba al partido, de repente se apagó. Cumplió 7 días de no agresión a sus rivales y cero señalamientos al instituto político del que forma parte.

Todo a partir de que el presidente López Obrador en el escenario “mañanero” pidió que se investigue la gestión de Gibrán al frente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), donde supuestamente hizo uso discrecional de recursos para su campaña pro-presidencia de Morena. La instrucción fue para el Director del IMSS, Zoe Robledo. A quien pidió informe los resultados en ese mismo escenario matutino.

Quizá no existe ningún mal manejo de Gibrán Ramírez, pero el hecho de que el tema lo anunciara el Presidente y de manera pública, la instrucción por sí sola tiene un peso. No ocurrió lo mismo con el Instituto Robin Hood (por aquello que devuelve al pueblo lo robado), cuyas acusaciones fueron a dar al costal de todo lo que se le adjudica a los enemigos del régimen. López Obrador no ha expresado hasta ahora nada en torno a las acusaciones de gastos en panorámicos y en la gran movilización que viene desarrollando en todo el país Mario Delgado, también en campaña por la presidencia de Morena, veremos si este lunes dice algo.

Recordemos que en las últimas declaraciones de Gibrán Ramírez señaló que “Morena enfermó de éxito, porque todo mundo empezó a ver a 2021 por los puestos, por el presupuesto y por las candidaturas, eso explica que no se haya podido llevar a cabo correctamente el proceso renovador de dirigencia”. Además refirió el proceso de degradación que vive el partido guinda, que es similar al del PRD, sólo que en el caso del partido del Sol Azteca ocurrió después de varios años”.

El más joven de los competidores por la “corona” de Morena (30 años de edad) habló de” la decepción por el partido por la conducción de las personas que encabezan gobiernos estatales, municipales y congresos locales, donde se han identificado prácticas de nepotismo, cobro de cuentas públicas y privilegios”.

Eso fue hace 7 días y a partir de ahí, igual que los “mariachis callaron”, Gibrán no ha vuelto a decir nada en alusión al desempeño del partido, al que en algún momento ubicó con una aceptación de 20 %, caída atribuida a las actuaciones de una parte de los morenistas.

2.- El que actuó rápido fue Mario Delgado en el llamado de cuentas que le hicieron 29 diputados de los 251 que tiene Morena, hay que ver, que esto es algo que ni las bancadas de oposición se atrevieron a formular, y es que cuando la perra es brava hasta a los de casa muerde. La cuestión es que por lo pronto el reporte señala que han gastado 239 millones de pesos entre los diputados de todos colores que son 500, en el lapso de enero a abril.

Cómo Usted debe estar enterado, Mario Delgado es otro de los aspirantes a la Presidencia de Morena, y el mejor posicionado en virtud de que cuenta con el apoyo de una parte mayoritaria de los diputados federales de Morena, y estos realizan campaña por él en sus respectivos distritos.

Ese fue el caso este fin de semana en Tampico, con la presencia de Erasmo González Robledo, aunque también participó (para “regarla”) la diputada Olga Sosa (del PES) quien se enfrentó a un periodista local que preguntó sobre el recorte de más de cuatro mil millones de pesos al presupuesto de Tamaulipas, la pregunta no era para ella, pero se puso los guantes por su iniciativa.

El cuestionamiento era sencillo, ¿habrá o no habrá ese recorte? y dirigido a Erasmo que es presidente de la Comisión de Presupuesto, pero queriendo quedar bien con el susodicho, intervino terminando en un enfrentamiento nada agradable.

Con respecto a los recursos egresados de la caja de la Cámara de Diputados, de los 239 MDP ejercidos, la bancada de Morena dispuso de 105 millones 193 mil pesos; el PAN 36 millones 936 mil pesos; PRI 26 millones 189 mil pesos: PT 18 millones 979 mil pesos; Movimiento Ciudadano 17 millones 503 mil pesos; Encuentro Social 15 millones 477 mil pesos; Verde Ecologista de México 10 millones 883 mil pesos y PRD 7 millones 870 mil pesos. Lo interesante será sacar una proporción de gastos de acuerdo al número de elementos que conforma cada bancada, algo que será difícil por el “chapulineo”.

3.- A tres meses de que se inicie el registro de candidatos y confirmen ante la autoridad electoral las coaliciones entre partidos políticos, hasta ahora únicamente el PAN se está haciendo visible a través de la celebración de foros de consulta que vendrá a aportar propuestas e inquietudes ciudadanas, en la que son invitados militantes, simpatizantes o no de Acción Nacional que tienen en común el deseo de mejorar la gestión municipal.

Esta lluvia de ideas será tomada en cuenta en la elaboración de la plataforma electoral cuyo registro ya está abierto, y cierra tentativamente el 10 de diciembre con una posible ampliación de 10 días si es que se requiere.

En ese escenario tuvimos oportunidad de presenciar el ejercicio celebrado en esta capital, es decir los foros de viernes y sábado por la noche, que tuvieron lugar bajo la coordinación del Ing. Miguel Mansur Pedraza y un representante del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional. En ambos casos hubo cinco mesas cada día, con 4 participantes y un coordinador por mesa para guardar la sana distancia y con los protocolos que indica la Secretaría de Salud.

Lo interesante es que además de las propuestas todas examinadas y comentadas en cada mesa, los participantes dejaron un escrito elaborado en ese momento con sus sugerencias e ideas. Entre los temas abordados están economía, desarrollo social, obras públicas entre otros.

Uno de los tópicos examinados es la necesidad de la participación ciudadana en la gestión municipal, seguida de la necesidad de fomentar las actividades deportivas, desde luego los servicios públicos algunos de ellos en crisis en esta administración, asimismo la seguridad para mantener el orden público.

Serán 500 foros y por lo pronto ya están agendados 20 de ellos en Victoria, sin menoscabo de que puedan ser más en virtud de la aceptación ciudadana a este procedimiento.