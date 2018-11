T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SORPRESIVO E IMPACTANTE TRASLADO DEL GEÑO A UN PENAL FEDERAL.

TRAS INESPERADO y sorprendente operativo policiaco, instrumentado anoche alrededor de las 20 horas en el Centro de Ejecuciones y Sanciones CEDES de la capital Victoria, policías estatales y federales, trasladaron “Al Altiplano” Centro Federal Penitenciario al ex Gobernador de Tamaulipas EUGENIO “EL GEÑO” HERNÁNDEZ FLORES, con cuya acción, sin duda se da el primer gran paso, para que este ex gobernante tamaulipeco, sea llevado a la corte federal de la ciudad de Corpus Christy, Texas, en los Estados Unidos donde el ex mandatario tamaulipeco, desde hace tiempo está siendo reclamado por lavado de dinero y otros delitos de carácter federal, a los que éste, tendrá que responder.

HAY QUE señalar que Eugenio Hernández Flores, lleva buen tiempo impidiendo el proceso de su extradición hacia la Unión Americana, porque tiene la certeza que, llegando allá, a la tierra de Donald Trump, “las cosas no le serán tan fáciles como pudieran tenerlas aquí en México, apuntándose que por datos no confirmados, el ex gobernador, al parecer fue llevado al penal federal del Altiplano, aunque esto no había sido confirmado, pero al menos es lo que aducen quienes tuvieron opción de conocer algo de información sobre este sorpresivo e impactante traslado del ex mandatario de Tamaulipas, que ya lleva poco más de dos años detenido en el CEDES de Victoria.

LA EXTRADICIÓN “del Geño” Hernández Flores hacia los Estados Unidos, fue decretada y resuelta por Luis Videgaray Caso Secretario de Relaciones exteriores el pasado 2 de marzo de este 2018. Y desde esta fecha, el ex Ejecutivo Estatal del PRI, había realizado una serie de promociones jurídicas a través de su abogado, para, naturalmente, evitar su traslado, pero anoche, los policías estatales y los federales, le cayeron de sorpresa para en medio de un operativo de extrema seguridad, extraerlo del CEDES Victoria y llevarlo a un penal de alta seguridad, para enseguida llevarlo al vecino país del norte, para que, “este ultra poderoso ex gobernador” de Tamaulipas, responda a las serías imputaciones penales que este enfrenta en la corte federal de Corpus Christy.

ES DE ESTA MANERA, como se confirma que, “nadie puede estar por encima de la ley” y si muchos políticos, pensaron que Eugenio Hernández Flores, saldría de la cárcel y sus delitos pasarían a la historia, quedando en la impunidad, hoy se está viendo que no, porque “l que la hace la tiene que pagar” y vaya que, esto de que el delincuente tiene que ser sancionado, se está poniendo como un claro ejemplo de que, “los que delinquen, deben estar en el lugar que merecen”.

Y PESE a la serie de amparos, repito promovidos por la defensa del “GEÑO”, esto de nada le sirvió, porque finalmente, el ex gobernador ya fue trasladado del penal Victoria a un reclusorio federal, lo que significa que, las cosas a Hernández Flores, “ya se le han puesto al rojo vivo”. Cuya acción penal en su contra, en cualquier momento podía suscitarse y anoche, bajo un sorpresivo operativo policiaco, se suscitó el traslado de este victorense que, gobernó Tamaulipas en el sexenio 2004-2010.

CABE MENCIONAR que, el impresionante dispositivo de seguridad para el traslado del Geño Hernández Flores, ha causado enorme impacto político social en todo el estado y además gran expectación entre la gente que estuvo presente en el operativo, por las gran cantidad de elementos federales y estatales que participaron y por la gran número de patrullas de ambas corporaciones, que tomaron parte en este sorpresivo traslado que, desde anoche a llamado poderosamente la atención, porque repito y reitero, todo mundo pensó que el ex Gobernante Geño Hernández, sería salvado de la acción penal, pero esto no ha sido así, al contrario, se le habrá de aplicar la ley a quien la infringió y por ello, el ex influyente ex mandatario estatal, ya se le tiene en otra parte del país, mientras oficialmente, se define su extradición hacia Corpus Christy.

ALLÁ EN TEXAS, a Eugenio Hernández, se le tiene pendiente por delitos de muy alta envergadura judicial, a los que, repito, deberá responder en el marco jurídico, cuya cuestión ya se veía venir, porque en esencia, este ex gobernador, no podría quedarse a la deriva y fuera del proceder penal, y si reclaman de Texas a Hernández Flores, es porque allá, se tienen datos, pelos y señales de que fue lo que hizo con el dinero público que invirtió, “en negocios con empresas fantasmas”, en el municipio de Hidalgo, Texas “para lavar el dinero que extraía el erario estatal”, todo por tener los millonarios recursos bajo su poder y dominio.

PERO EN FIN, lo sucedido anoche “al Geño”, es lo que le espera a otros “ex gobernadores bandidos” que, no han sido enjuiciados, como el caso de EGIDIO TORRE CANTÚ y otros más que, “creen haberla librado”, pero que no se confíen, porque no debe olvidarse que todo el que delinque tendrá que ser puesto en el lugar que merece.

Por hoy es todo y hasta mañana.

Para sugerencias y puntos de vista en general al email:

lupeernesto@yahoo.com.mx