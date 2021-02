RELOJ POLITICO

POR JO*MAR

TIC TAC

SORPRESIVOS CAMBIOS DE ASPIRANTES EN EL PARTIDO AZUL.

SEIS MUNICIPIOS IMPORTANTES GANARA MORENA EN LOS COMICIOS DEL 6 DE JUNIO.

En la elección por la presidencia municipal en Reynosa la joya de la corona en Tamaulipas por ser la que produce mayor cantidad de votos, y ante la ruptura entre el gobierno estatal y municipal, la amenaza del partido morena con su “ola morena” ha puesto en alerta roja al gobierno en el poder de acción nacional de hacer algunos cambios de sus aspirantes en Reynosa y otros municipios.

Hacer cambios de prospectos es válida toda vez que los aspirantes del pan no han recibido su constancia de candidato no representa ningún problema para los partidos políticos y la ley lo permite.

En nuestra entregada pasada hemos comentado sobre una sorpresa que cimbrara el ámbito político local y todo depende de los candidatos que nomine Morena para echarlos al ruedo electoral que es cuando registren los cambios de candidatos en Reynosa y otros municipios.

A pesar que MAKI ORTIZ, estuvo de acuerdo en que el candidato a la presidencia sea JESUS MARIA MORENO CHUMA, y ante el rompimiento de relaciones Estado—Municipio y ante la amenaza de que la alcaldesa inclinara su estructura con los morenos ha provocado el pánico en los azules que ahora están pensando hacer los cambios de caballo a mitad de rio, que serían los reacomodos de aspirantes.

El principal seria Reynosa, GERARDO PEÑA FLORES, para la presidencia municipal y JESUS MARIA MORENO CHUMA para la diputación federal.

Otros podrían ser la pariente del jefe de primer panista en Victoria PILAR GOMEZ, el candidato a la alcaldía en Altamira, JAIME TURRUBIATES. el candidato en Rio Bravo, MIGUEL ANGEL ALMARAZ y otros.

En otra orden de ideas, de acuerdo a las encuestas demoscopia en que pronostican que el partido de morena podría ganar los seis municipios importantes en Tamaulipas como Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros, Victoria, Madero, y Rio Bravo.

Esos datos de encuesta fueron antes que el PAN designara a sus candidatos y ahora que ya los tiene no habrá equivocación de la empresa encuestadora.

Con esos candidatos designados por el partido acción nacional con YAHLEEL ABDALA, en Laredo, JESUS MARIA MORENO CHUMA, en Reynosa, MIGUEL ANGEL ALMARAZ en Rio Bravo, IVETTE BERMEA, en Matamoros, PILAR GOMEZ en Victoria, todo indica que perduraran.

Una vez que MORENA dé a conocer los candidatos por esos municipios no hay duda.

Notas cortas, como hace cinco años se hundió el PRI en las siguientes semanas se esperan deserciones importantes en las filas azules, tan pronto salga los candidatos de morena.

La alcaldesa MAKI ORTIZ, recorrió las colonias de mayor vulnerabilidad al frente de operativo carrusel, para hacer entrega de cobijas, despensas, bebida calientes y pan para las familias, a quienes les ofreció el albergue temporal instalado en el polideportivo Reynosa para que se refugien en estos días de la onda ártica que afecta la ciudad.

Quien también lo hizo, pero en otras colonias distintas fue el aspirante a candidato a diputado federal GERADO PEÑA FLORES, aun cuando viola la ley electoral de no hacer ningún acto de proselitismo como lo marca el código electoral, pero eso le vale al presidente del congreso estatal en Tamaulipas, con tal de placearse.

Por cierto, quien podrá ser denunciado ante el comité ejecutivo nacional del PT es ARSENIO ORTEGA, quien al parecer fue víctima de la tentación monetaria del diputado de morena RIGO RAMOS, para vertiera una falsa declaración que el partido del Trabajo su candidato a la presidencia municipal de Reynosa seria RIGO RAMOS, con el apoyo de su partido.

Se piensa que el representante del PT a nivel nacional en Tamaulipas ARSENIO ORTEGA, no tiene esa facultad ya que será a nivel nacional en que MORENA y PT, son los encargados de definir las candidaturas en Tamaulipas para alcaldes y diputados locales.

Quien de plano anda no haya como conseguir apoyos económicos para su campaña es el candidato del PRI, BENITO “VINITO” SAENZ, pues con el hecho de que OSCAR LUBBERTT, le dio flamante camioneta, le presto sus oficinas de la calle parís, ahora quiere que MARIA ESTHER CAMARGO FELIX, sea la regidora a quien trata de imponer en primer lugar, todo con el fin de que le sigan costando los gastos pero no con fines de ayudar a colonias y sino agasajar a grupito de periodistas que no le ayudan mucho pero si se divierten.

Los priistas opinan quien debe ir en la posición de los primeros lugares en la regiduría son gentes de trabajo como DULCE NAVA o un CARLOS VAZQUEZ y otros que son activos.

Con esos pleitos internos cuando levantara el tricolor con ese candidato menos.

TIC TAC nada puede ganarle al reloj. POR AHÍ NOS ENCONTRAREMOS.

G MAIL [email protected]

Visits: 157 Today: 157 Total: 550556