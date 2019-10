LA@RED

SOS: TIENDE A CRECER EL CONFLICTO DE LOS MIGRANTES

Rubén Dueñas

El bloqueo del nuevo puente internacional de Matamoros, Tamaulipas, que por más de l5 horas llevaron a cabo cientos de migrantes de diferentes nacionalidades, los que durante la madrugada del jueves se posesionaron de sus instalaciones sin permitir el cruce de peatones ni vehículos, es para nosotros el primer aviso de la magnitud que puede cobrar su malestar por la tardanza del gobierno de Estados Unidos en dar trámite a su solicitud de asilo político.

Según nuestras antenas elementos de la Policía Federal y del Instituto Nacional de Migración supuestamente trataron de convencerlos abrir el cruce en ambas direcciones pero no lo lograron, lo que dió pie a que oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos instalaron en ese lugar el operativo que por meses han venido ensayando previendo situaciones semejantes.

Por su parte el Gobierno de Tamaulipas se mantiene atento a lo que está ocurriendo en esa ciudad fronteriza, habiendo dispuesto a través de la Secretaría de Salud y del Sistema DIF la implementación de acciones de ayuda emergentes a la población migrante que su petición de asilo sea resuelta. Estimando que son cerca de mil 600 los migrantes varados en el puente.

Según la titular de la SST, Gloria Molina Gamboa, las acciones emergentes de atención humanitaria responden a la necesidad de contener posibles riesgos epidemiológicos por las condiciones de hacinamiento en las que se encuentran

Con ese fin se instalaron módulos y personal médico, donde a los que lo requiéran se les brindará consulta general, nutricional y dental, lo mismo que medición de glucosa y presión arterial, planificación familiar, farmacia y unidad móvil de salud a la mujer.

Paralelamente a los migrantes, en su gran mayoría centro y sud americanos, además de africanos y otras nacionalidades, se les están entregando cobijas, cepillos dentales y flúor, papel higiénico , ropa, calzado, agua embotellada, insumos para la preparación de alimentos y suplementos alimenticios.

Fue hasta eso de las tres de la tarde de ayer jueves cuando los migrantes aceptaron levantar el bloqueo del puente internacional, para reunirse con el delegado del Instituto Nacional de Migración Segismundo Doguin Martínez y el alcalde de Matamoros, Mario López, los que dialogaron con ellos. Habiendo concedido el personal de Aduanas y Protección Fronteriza el paso a los migrantes que ya tenían una audiencia programada con un juez de migración.

El presidente de la COPARMEX-Matamoros, Alberto González Lima, dijo que los migrantes están desesperados por la falta de respuesta de las autoridades migratorias de EEUU, dijo esperar que el Presidente Andrés Manuel López Obrador haga algo a través de sus funcionarios para que esto no se repita porque atenta contra la economía de Matamoros.

A decir verdad que mal se ven al asegurar por un lado el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera, que es necesario aumentar la edad de retiro de los trabajadores para que los mexicanos accedan a una pensión digna.

Pero, pero, pero, por separado el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, asegura que en su gobierno no se elevará la edad de retiro, puesto que ésta fué una política del período neoliberal –dijo– que afectó a todos los mexicanos.

No sabemos a ciencia cierta si en realidad la diferencia de criterios es de a deveras o son, como dicen, valores entendidos. Pero, pero, pero, así sea de una forma o de otra, ambos proyectan una mala imágen del gobierno de la Cuarta Transformación (CT), ya que este tipo de decisiones solo es uno el que las toma y no están a discusión. Ahora que si de aparentar democracia se trata, bien que están logrando su objetivo.

“Nosotros tenemos que actuar con una política laboral diferente a la que se hizo en el período neoliberal. Fue un rotundo fracaso y no queremos seguir con lo mismo, no es más de los mismo”, remarcó el mandatario nacional.

Supuestamente el próximo martes el magistrado federal que conoce del caso de Rosario Robles, resolverá si deberá continuar o no sujeta a prisión preventiva justificada en el penal de Santa Marta Acatitla.

De acuerdo con el abogado Julio Hernández Barrios, quien encabeza la defensa de Rosario Robles, el magistrado analizará si el Juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, actuó conforme a Derecho para sujetar a prisión a su cliente.

Robles está acusada de ejercicio indebido del servicio público por haber tenido conocimiento de supuestos desvíos de recursos durante su Administración al frente de la SEDESOL y la SADATU y no hacer nada por evitarlo. Por lo que su abogado asegura que éste delito no merece prisión preventiva de oficio. Consideró que el juez Delgadillo Padierna, sobrino de Dolores Padierna, no actuó conforme a Derecho al sujetarla a ésta medida con el argumento de que podría darse a la fuga. Aquí vamos a ver de qué color pinta el partido de López Obrador.

El caso de la francesa Florence Cassez lo seguimos muy de cerca y en ese entonces el presidente en funciones, Felipe Calderón Hinojosa, estaba casado con la idea de que la procesada purgara su sentencia en México, porque en Francia la pena era menor y no existía el penal adecuado para su confinamiento, por lo que Calderón Hinojosa no tenía ningún motivo para presionar al ministro Arturo Saldívar, como lo asegura el hoy presidente de la SCJN.

Por cierto al Presidente Andrés Manuel López Obrador ya le anda porque el nuevo Tratado de Libre Comercio de México, Estados Unidos y Canadá, conocido ahora con las siglas de T-MEC, sea aprobado por el Senado de EEUU y pueda ser firmado por los presidentes de los tres países, lo que el mandatario nacional espera que ocurra en éste mismo mes de octubre.

Lo que nosotros creemos es que Donald Trump no le preocupa la firma del nuevo Tratado entre los tres países, ya que el documento que está en poder de Estados Unidos es el garante que tiene para obligar a México a frenar el acceso de migrantes ilegales, porque el problema de los migrantes está creciendo y cada vez están más cerca las elecciones en las que el presidente de Estados Unidos va a buscar su reelección, apuéstele.

Nos reportan que especialistas de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) diéron a conocer en foros internacionales los avances de proyectos relacionados con el desarrollo de software para la detección de plagas y enfermedades en cultivos de soya, así como de educación comparada en materia de enseñanza de algoritmos computacionales.

El grupo de trabajo perteneciente a la Unidad Académica Multidisciplinaria Mante presentó la tercera etapa del proyecto de software en la Conferencia Internacional sobre Antenas y Propagación en Comunicaciones Inalámbricas (APWC 2019 por sus siglas en inglés) realizada recientemente en Granada, España.

En Matamoros nos encontramos con la grata nueva de que un estudiante y dos egresados de la Facultad de Medicina e Ingeniería en Sistemas Computacionales –Matamoros (FMEISC) de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT). Habiéndoles hecho la COPARMEX un reconocimiento a su dedicada trayectoria y superación, a los que éste organismo empresarial les entregó la Medalla al Mérito Educativo 2019 “Valores Coparmex”.

Los jóvenes del programa educativo de Médico Cirujano de la FMEISC-UAT fuéron galardonados en la ceremonia que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) y su representación empresarial en Matamoros.

E-mail rubenduenas15@hotmail.com

rubend@prodigy.net.mx