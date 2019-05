Victoria y Anexas

Ambrocio López Gutiérrez

¿SOTO DIPUTADO? ¡NI MADRES!

Las angustias del Partido Acción Nacional (PAN) se han acrecentado porque la inseguridad sigue vigente en toda la entidad, los servicios públicos básicos dejan mucho que desear, las decisiones ejecutivas y legislativas han provocado inconformidad y el mismo gobernador Francisco García Cabeza de Vaca sigue empeñado en pelear todos los días con el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien fue el artífice de la peor derrota que haya sufrido la derecha recientemente en Tamaulipas ya que Ismael (el orgullo del nepotismo tamaulipeco) tuvo que conformarse con ser senador de primera minoría, además, el partido albiazul fue derrotado en la mayoría de los distritos electorales federales.

Por lo anterior suena muy hueco el discurso panista que sostiene que arrasará en la campaña de diputados locales cuando basta asomarse a unos cuantos barrios o rancherías para ver como son recibidos los abanderados conservadores entre los que predomina la inexperiencia, la incapacidad y la falta de sentido común (que es el menos común de los sentidos); por ejemplo: la prima del gobernador que quiere ser diputada por el distrito 14 declaró que la gente está cansada del gobierno y cuando le recordaron que su partido gobierna Tamaulipas y la mayoría de los municipios, empeoró el asunto afirmando que los ciudadanos son culpables de sus carencias porque no se acercan para pedir ayuda; por su parte, Arturo Soto Alemán, que no es pariente del ejecutivo pero recibe trato de fraterno, organizó algunos ágapes para festejar a las mamás y, cuando pasé por uno de los eventos, había más varones que damas; mal andan las cosas para ASA que quiere ser diputado (y hasta gobernador, si lo dejan) pero ni madres junta.

Hay que destacar que los candidatos panistas hacen lo mejor que pueden de acuerdo a sus capacidades (todos tenemos diferentes inteligencias) pero les afectan las decisiones apresuradas, equívocas o francamente oportunistas del gobierno estatal como es el caso del nombramiento del fiscal general, la falta de transparencia, la represión contra los trabajadores de la educación y la salud, el nepotismo que se refleja en los cargos públicos estatales, municipales y que ha llegado a instituciones tan venerables como la Universidad Autónoma de Tamaulipas donde un primo de los Cabeza de Vaca, apodado La Chulada, ocupa un puesto privilegiado, pero eso merece tratamiento especial más adelante; lo que trato de expresar aquí es que, si el PAN vuelve a morder el polvo en los comicios locales, se lo tendrá bien merecido por abusivo, autoritario y excluyente.

MAESTROS JUBILADOS y Pensionados de Tamaulipas, respaldaron las candidaturas de las abanderadas del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Nora de los Reyes del Distrito 14 e Irma Sáenz del Distrito 15, luego de que durante sesión ordinaria de la asociación, el dirigente Rodrigo Tavares García, hiciera público el pronunciamiento para garantizarles el voto de los agremiados y sumarse a sus campañas políticas: “me siento muy orgulloso de que Morena nos diera la candidatura para la maestra Nora de los Reyes, para las dos candidatas porque son mujeres de lucha, valientes, que no han tenido miedo a enfrentarse a una dictadura que tenemos en Tamaulipas; con todo respeto y que por ello lo que nos corresponde a nosotros es llevar a las compañeras candidatas y próximamente diputadas, al Congreso de Tamaulipas, porque ustedes van a ser -ahí- la voz de los maestros activos y jubilados en Tamaulipas.

Les doy el reconocimiento y sobre todo algo muy importante, con esta organización tendrán ustedes un aproximado de cinco mil votos que hacemos el compromiso recibirán de nuestros compañeros y sus familias; vamos a salir a votar a favor del presidente de la República Andrés Manuel López Obrador y de ustedes las candidatas de Morena”, expresó el líder estatal; por su parte, la candidata de Morena por el Distrito 14, Nora de los Reyes, se comprometió a llevar las luchas sociales de los maestros activos, jubilados y pensionados al Congreso de Tamaulipas; “nos dieron la oportunidad al magisterio para que representáramos los distritos 14 y 15, y le agradezco a Morena ser su candidata.

Vamos a ganar porque estamos saliendo en las encuestas arriba y porque en los recorridos diarios en los que ya saludamos de mano, hasta este día, a 7 mil 800 personas, nos han asegurado su voto y simpatía y con eso vamos a ganar; me siento orgullosa de estar con ustedes porque ustedes y yo decidimos una profesión por vocación no por intereses, todos quisimos a nuestros niños y jóvenes y deben ser correspondidos; desde el Congreso de Tamaulipas voy a comprometerme con las luchas de los jubilados y pensionados”, dijo la morenista; durante el encuentro, el dirigente de maestros Jubilados y Pensionados, entregó por escrito a las aspirantes a una curul en el Congreso Local, dos propuestas que presentaron desde hace tres años ante el Poder Legislativo y que han sido rechazadas.

La primera consiste en un aumento al bono anual que brindan a maestros jubilados y pensionados, en todo el país los gobiernos de los estados y que en Tamaulipas no se ha otorgado desde hace tres años; asimismo, solicitaron el apoyo de las candidatas para que una vez que ganen las elecciones, presenten la propuesta para que el Hospital Regional de Alta Especialidad, pase a ser propiedad del ISSSTE y que se brinde un mejor servicio a las y los trabajadores; Nora de los Reyes dijo que junto con su compañera de fórmula y también compañera de vocación, Guadalupe Perea Almanza, lucharán para que las causas de este sector sean escuchadas y respondidas; “tenemos una ciudad abandonada, destruida porque nadie le ha puesto atención; quienes venimos de la cultura del trabajo, del esfuerzo, sabemos lo que cuesta salir adelante; afortunadamente cuento con amigos como Rodrigo Tavares y Lupita Perea, una mujer aguerrida, que desde cualquier trinchera lucha por los derechos de todos ustedes; juntas vamos a luchar porque se acabe la sumisión que existe del Poder Legislativo ante el Ejecutivo”, señaló.

La abanderada de Morena enfatizó que va al Congreso porque sí conoce los temas y si va a legislar en serio; “voy a trabajar para que se destine más recurso al Desarrollo Social porque ahí están incluidos los bonos de los maestros jubilados, ahí le tiene que apostar el gobierno porque yo si voy a ser la voz de los maestros jubilados, yo si voy en serio; no soy una candidata ni comprable, ni vendible; durante este encuentro se entregó nombramiento como Coordinador de Acción Electoral, de Jubilados y Pensionados al licenciado Omar Cervantes Bermúdez.

Invitada por la Universidad la Salle Victoria, la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional, Nora de los Reyes, asistió al Encuentro Universitario: “Conócelos”, donde presentó sus propuestas y respondió a cuestionamientos de las y los estudiantes, en su mayoría de la carrera de derecho; por espacio de 15 minutos la abandera de Morena, dio a conocer las cuatro propuestas de su campaña: independencia real entre el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo; revocación de mandato y otras consultas populares que deben hacerse realidad para construir una democracia con verdadera participación ciudadana, en los asuntos públicos; evitar derroche aplicando la austeridad republicada promovida por el presidente de la república y promover propuestas legislativas para combatir la corrupción.

En su llegada De los Reyes fue recibida por una comitiva de catedráticos y estudiantes, encabezados por el Rector de la Universidad la Salle, maestro Juan Roberto López González, quienes la acompañaron hasta la plataforma por la cual durante ese día desde las 7 hasta las 14 horas desfilaron las y los candidatos a diputados por el Distrito XIV; seguido de la exposición de propuestas a estudiantes, la candidata de Morena, subió a la tarima colocada para que las y los candidatos respondieran a las preguntas de la comunidad estudiantil; al concluir Nora de los Reyes agradeció el espacio brindado a las y los candidatos.

Al reunirse con grupos organizados de la sociedad civil, Nora de los Reyes, se comprometió a ser gestora de mayores recursos para las actividades que realizan, pero además a empujar leyes que permitan a la población esté mejor organizada y arribar a la toma de decisiones del poder público; De los Reyes, en un primer encuentro, en el que también estuvo Guadalupe Perea Almanza, su compañera de fórmula, afirmó que en la propuesta legislativa de Morena, además de contar con una propia, tiene otra encomienda; incluir aquellas propuestas que enriquezcan el trabajo congresal y tener una retroalimentación con la sociedad.

‘Nuestra tarea será de cara y de frente a la sociedad, lo ha dicho una y otra vez el presidente López Obrador; con el pueblo todo, sin el pueblo nada; eso es real, de verdad, iré al Congreso a ser su voz, la de la sociedad más vulnerable y a exigir recursos para las actividades de los grupos organizados como los que ustedes representan y que tienen que ver con la salud, el medio ambiente, el desarrollo humano’; al hacer uso de la palabra la ambientalista Teresa Baeza Condori dijo que las actividades humanas deberían estar asidas principalmente a la naturaleza `es que la presencia de los árboles es tan o más importante como el ser humano, el primero vive sin nosotros, y nosotros los destruimos’.

La activista de origen chileno propuso a la candidata de Morena por el 14 distrito una iniciativa de ley en la que se plantee la necesidad de regular dónde, cómo, quienes, así como la inversión para la siembra de árboles en Tamaulipas, explicó que a la fecha cada quien planta árboles sin ton ni son, y sin hacerse responsables de un ser vivo; otro encuentro de la fórmula de Morena en el 14 distrito, se llevó a cabo con un grupo académicos de universidades privadas y públicas, donde destacaron las propuestas de los médicos veterinarios, ingenieros agrónomos extensionistas, que están de acuerdo con la Cuarta Transformación que encabeza AMLO; De los Reyes se comprometió no solo a escuchar, sino a resolver la problemática que plantea el desarrollo de Tamaulipas por lo que conminó a los presentes a que estén a su lado ‘no nos dejen solas, vamos a ganar’.

TRAS CASI 80 AÑOS en que la clase trabajadora ha vivido en un esquema de organización sindical corporativo y 40 años de que su salario se ha venido deteriorando, el Senado de la República aprobó la Reforma Laboral, con la que se busca elevar la productividad y generar beneficios para patrones y trabajadores, afirmó el Senador Américo Villarreal Anaya; explicó que la reforma que planteó la Cámara de Diputados en materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva, misma que el Senado de la República aprobó sin cambio alguno, es resultado también de la lucha de trabajadores mexicanos que por muchos años han buscado la democracia y la libertad sindical, en aras de obtener un salario mejor y en consecuencia, mejores condiciones de vida.

Villarreal Anaya señaló que la Reforma Laboral permitirá contar con un ordenamiento en la materia, acorde con el Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos, Canadá, T-MEC, además de lo mencionado anteriormente, como promover la democracia sindical y crear los juzgados laborales; agregó que, de acuerdo a la normatividad aprobada, los tribunales laborales dependerán del Poder Judicial, motivo por el cual, desaparecen las juntas federales y locales de Conciliación y Arbitraje; “lo que se está viviendo en México en materia laboral, es una situación histórica porque se sustituyen las Juntas de Conciliación y Arbitraje de carácter tripartita, entre los patrones, obreros y gobierno con la creación de una rama nueva del Poder Judicial, autónoma e independiente”, destacó; “con la creación del órgano para registrar y transparentar los contratos colectivos de trabajo y con esta nueva normatividad, los trabajadores están en libertad de elegir a sus dirigentes sindicales mediante su voto libre y secreto”, acotó.

FAMILIAS DEL SECTOR rural de Victoria, coincidieron en que mujeres como Ofelia Garza Pineda, quien es la candidata por el PRI a la diputación por el distrito XV, deben llegar al Congreso como diputadas en la próxima legislatura, que se estará renovando el 2 de junio del año en curso; son hombres y mujeres de los ejidos Estación Rosa, Ávila Camacho y San Juan y el Ranchito, quienes se sienten agraviados por el olvido del gobierno municipal y estatal actual, por lo que aseguraron que su apoyo será a favor de Ofelia como su próxima diputada del Décimo Quinto Distrito con cabecera en esta ciudad capital; una mujer residente de uno de los ejidos en mención, advirtió que por muy difícil que sea, Ofelia por el PRI, ganará la diputación, para que haya un equilibrio legislativo, pues la consideran como una mujer entrona y con muchas ganas de trabajar no solamente por su distrito sino por todos los victorenses.

“Estamos seguros que Ofelia va a llegar al Congreso para que haya un equilibrio legislativo y para que todas las iniciativas que lleguen al congreso pasen por un filtro de opiniones diferentes y no se apruebe nada al vapor o por ocurrencias”, indicó un residente de aquel sector ubicado al oriente de la capital; Ofelia Garza Pineda, recorrió comunidades rurales, en donde escuchó las demandas de las familias campesinas, a quienes aseguró que los apoyos al campo deben ser más privilegiados por la vida difícil en este sector de la población; afirmó que, si el voto le favorece, su agenda legislativa va estar integrada de propuestas reales extraídas del diálogo directo con la gente, pero “jamás de una lista de ocurrencias”.

“Quiero que salgan adelante a la par conmigo como su representante en el Congreso y trabajar por Victoria; hay que hacer la política de ahora no forzando a la gente porque mi sueño por la política es servirles a ustedes; por eso hay que apoyarnos las mujeres”, enfatizó; la abanderada del Distrito XV, solicitó a las familias tan solo un voto de confianza, y trabajar en equipo en un solo esfuerzo para ayudar al campo; “porque además me causa indignación y coraje que los recursos de los victorenses se los estén llevando a otra parte aun cuando Victoria sea capital, y no se debe hacer menos a nadie, a todos se les debe trato por igual”, dijo.

En su proyecto de llegar al Congreso de Tamaulipas como diputada local por el Distrito XV Electoral, Garza Pineda, aseguró que “todos suman mucho y todos son importantes, y por ustedes quiero trabajar realmente para Victoria y por las familias victorenses; inició su agenda en la colonia ampliación Luis Echeverría y en el fraccionamiento Paseo de los Olivos, donde recibió un amplio respaldo para que el dos de junio se convierta en la próxima diputada local; “denme la oportunidad de ser su diputada para estar cerquita de ustedes y demostrarles que sí se puede trabajar y hacer una muy buena gestión a favor de Victoria, porque hoy como nunca necesitan de diputados que trabajen y quieran a nuestra ciudad y vamos a trabajar realmente para atraer beneficios a los victorenses”, puntualizó.

La abanderada priista, admitió que ella y su partido el PRI, han aprendido que ahora deben de trabajar muy cerquita de la gente “porque ahora la gente quiere que le cumplan y que le respondan”; al respecto, aseguró que como parte de su trabajo como legisladora, será revisar a fondo el plan de obra municipal y gestionar que los planes de obra se hagan sobre las necesidades de la gente; son muchas las familias quienes denuncian que sus calles se encuentran intransitables, pero que al momento de acudir a las autoridades a solicitar el beneficio de pavimentación, en el sistema aparecen como calles pavimentadas; Garza Pineda, exhortó a trabajar para no seguir aguantando a las autoridades que no quieren a Victoria y a votar por el PRI; en respuesta, una ama de casa de la ampliación Luis Echeverría, le expresó: “usted es la primera candidata que pasa por aquí, porque muchos ya han venido por este sector pero solamente caminan sobre las calles pavimentadas”.

CLAUDIA RUIZ Massieu, advirtió a los adversarios políticos del PRI “que tengan cuidado porque no nos intimidan” el gobierno del estado ni el de la República y este instituto político lo demostrará en las elecciones próximas; durante el encuentro que sostuvo con las y los candidatos a diputados locales de la zona sur de Tamaulipas, así como con organizaciones y sectores priistas, aseguró que dichos gobiernos le han dado la espalda a las mujeres madres solteras o víctimas de violencia; “no nos intimidan y vamos a seguir saliendo a las calles a mirar a los ojos a las familias de Tamaulipas”, agregó Ruiz Massieu.

La presidenta del PRI subrayó que los tamaulipecos quieren legisladores que sepan hacer leyes y “sepan enfrentarse al gobierno estatal o al gobierno federal cuando no hacen las cosas bien y no cumplen sus compromisos; eso lo vamos a hacer juntos”, destacó y subrayó que “el PRI se está fortaleciendo y vamos a regresar para volver a hacer cosas grandes por Tamaulipas y por toda su gente”; al dar la bienvenida, la presidenta del CDE de Tamaulipas, Yahleel Abdala Carmona, reconoció el trabajo de la militancia en esta jornada en la que el PRI demostrará, con los resultados de la elección, que sus aspirantes cuentan con la experiencia y el compromiso para cumplir con las demandas ciudadanas; en este encuentro, Ruiz Massieu entregó nombramientos a integrantes de la Estructura del PRI.

Los candidatos a diputaciones locales de la zona sur de Tamaulipas, José Luis Vargas (Distrito 18), Mayra Ojeda Chávez (Distrito 20) y Bruno Díaz Lara (Distrito 17), al hacer uso de la palabra coincidieron en señalar su compromiso para, desde el Congreso local, impulsar leyes en beneficio de las y los tamaulipecos, que mejoren su calidad y nivel de vida; en esta visita de trabajo, Ruiz Massieu estuvo acompañada de la y los secretarios del CEN del PRI: Diva Gastélum Bajo, para Atención a Estados en Oposición; Jorge Márquez Montes, de Operación Política; Héctor Gutiérrez de la Garza, de Organización; además, de Julián Luzanilla Contreras, Delegado General del CEN en Tamaulipas; termino esta colaboración tomando nota de que se reportó Alejandro Etienne Llano con un resumen de su campaña por la reelección en el distrito 14; el tema será para la próxima.

Correo: amlogtz@gmail.com