SR. PRESIDENTE, NUNCA DIGAS DE ESA AGUA NO HE DE BEBER

PRESIDENTE, NUNCA DIGAS DE ESA AGUA NO HE DE BEBER

X.-JAIME CÁRDENAS, SU AMIGO, RELATA HABER DENUNCIADO “ACTOS DE CORURICPION EN EL INDEP”.

AHORA QUE está fluyendo la podredumbre que priva al interior del Gobierno Obradorista o de la 4-T, el pueblo de México, se está dando cuenta “del garrafal error”, haber votado por André Manuel López Obrador, para Presidente de la República, porque éste, en su gabinete “arropa a reconocidos delincuentes de cuello blanco” que fueron parte y esencia de los flagelos de corrupción e impunidad en los gobiernos Neoliberales y Conservadores, a los que tanto critica el Ejecutivo Federal, pero él, no aduce ni admite que, “la corrupción tiene invadido su gobierno”.

POR ESTE motivo, a López Obrador, en muchas partes del país, familias ya lo encaran diciéndole nunca debiste decir “de esa agua no he de beber”, como lo reza el adagio, porque la corrupción, hoy en día también en un grave problema en el Gobierno de la mal llamada “Cuarta Transformación”, como ya lo ha revelado a medios nacionales JAIME CÁRDENAS, “un viejo militante de Morena”, amigo de confianza Andrés Manuel, desde que éste, fue Jefe de Gobierno del desparecido Distrito Federal, quien dijo haber presentado denuncias ante la FGR, contra pillos que descubrió, “unos robando joyas” y otros manipulando subastas, para quedarse con los premios, de la rifa del avión presidencial.

LO PEOR en este engranaje de corrupción en el Gobierno Federal es que, “aún no han liberado los 2 mil millones de pesos, que supuestamente, la Instancia Federal usaría para pagar los billetes de lotería y los premios de “la rifa multi-comentada rifa” de la nave que el pueblo de México, tendrá que seguir pagando por muchos años más, cuyo sorteo se desarrolló del pasado 15 de septiembre, con lo que refleja y confirma que, “por esta causa”, los grandes ganadores de la polémica rifa, fueron hospitales y algunas dependencia e institutos del Gobierno de la República, porque les diremos que, “algunos ganadores particulares”, ya están protestando, porque “no les han dado sus respectivos premios”. Y como dijo “don Teofilito, ni se los darán”.

PERO en esto, lo que no se puede pasar desapercibido, es que “si no se han liberado los dos mil millones de pesos para los premios”, donados por la Fiscalía General de la República, entonces la entrega de premios a clínicas, hospitales y demás institutos de Gobierno, “fue una apariencia”, lo que, como resultados arroja “una mentira más al pueblo mexicano”, razón por la que el ciudadano de a pie y de todos los estratos sociales, “hoy en día están dejando de creer” y por supuesto “no confiar más en el Gobierno de la 4-T”, por la serie de “trapacerías” que están emergiendo a la luz pública.

EL EX SEGUIDOR de Andrés Manuel JAIME CÁRDENAS, dijo haber encontrado probables irregularidades administrativas, así como procedimientos de valuación que “no garantizan” los principios del Artículo 134 Constitucional y por ello, el denunciante, prefirió renunciar “AL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO” (INDEP), por su temor a verse involucrado en las irregularidades a las que él, hace referencia con tangible certeza.

TAMBIÉN relató Cárdenas, haber encontrado conductas de funcionarios, contrarias a las normas legales. Y peor aún, “descubrió “contratos favorables a empresas” y no al Instituto para devolver al pueblo lo robado, lo que refleja “un claro botín para los empresarios favorecidos”, por el Gobierno de la Cuarta Transformación, “por la entrega ilegal de las mercancías confiscadas por la FGR”, asegurando que, “el desgarriate” al que hace alusión, es generado por corruptos integrantes de este mal gobierno del Presidente López Obrador, donde “predomina alarmantemente la corrupción”, pero sobre eso, el propio mandatario mexicano, no dice nada.

ASÍ ES QUE, por los datos reveladores hechos por JAIME CÁRDENAS, “aflora, la podredumbre política”, cuyo flagelo, es idéntico a los gobiernos pasados, cuestión por la que, “no se explica, de que tanto se asustan”, respecto a los desmanes financieros, como saqueos y atracos consumados en los sexenios de Enrique Peña Nieto, de Felipe Calderón Hinojosa, Vicente Fox Quezada, Ernesto Zedillo y el de Carlos Salinas de Gortari. Porque Cárdenas, enfatiza que “el actual gobierno de Andrés Manuel López Obrador, “está peor” que los de sus antecesores.

POR ESTE MOTIVO “en algunos medios nacionales”, enmarcan que, en el gobierno de la 4-T, “están operando mismos ladrones del pasado”, los que, mediante artimañas, se están quedando con todo lo que confisca la Fiscalía General de la Republica a los malos funcionarios, delincuentes y evasores fiscales de sexenios anteriores y por esta razón el “Instituto Para Devolver al Pueblo lo Robado” (INDEP), no puede operar en un marco legal, de honestidad y transparencia. Porque este Instituto es “es algo así como la Caja Chica para el nuevo gobierno federal”. Y por ello, subrayan que, “LA IGLESIA ESTÁ EN MANOS DE LUTERO”.

Y AUNQUE, (EL INDEP) “es una fuente de recursos importantes, no inagotable”, para que el régimen federal realice su política social y prioritaria», también enfrenta deudas con proveedores, cuya falta de dinero para pagar liquidaciones a empelados de Luz y Fuerza, Ferronales y pagar incluso una devolución pendiente a la empresa Waldo’s, porque esta, le gano un juicio al SAT, eso confirma una vez más que, “hay de por medio corrupción”, porque al final de cuentas, se desconoce el destino de los miles de millones de pesos, confiscados a “los delincuentes de cuello blanco”. Y lo más lamentable es que, Gobierno Federal, “no da una razón precisa”, respecto a que funcionarios o quienes, se están quedando co los recursos incautados. PERO finalmente en una conferencia, el Presidente AMLO, al referirse a la salida de su amigo y denunciante Jaime Cárdenas, a quien elogió por su capacidad y sus cualidades personales, “lamentó que éste, no tenga el aguante necesario, enfrentar dificultades”. Pero si el ex director del “Instituto Para Devolver al pueblo lo robado”, está denunciando actos de corrupción en el actual gobierno de la República. Entonces ¿Quién le entiende al Presidente?. Respecto a si hay o no corrupción, en el engranaje gubernamental de la 4-T?

Por hoy es todo y hasta mañana.

