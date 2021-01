[email protected]

POR RUBEN DUENAS ARIZMENDI

SR PRESIDENTE YA PARELE A LAS MAÑANERAS: ELENA PONIATOWSKA

Han provocado un hartazgo y nos tiene todos los días al borde de la irritación y confrontación nacional, son un exceso y un abuso del poder”, dijo a sus 89 años de edad la escritora y editora, además de periodista, nacida en Francia y nacionalizada mexicana, Elena Paniatowska, por cierto gran amiga y compañera de campaña de López Obrador.

No sabemos ni imaginamos que tan en serio tome el presidente Andrés Manuel López Obrador el consejo, sugerencia o recomendación, que es forma pública y abierta le hace la que fuera parte de sus mejores activos en campaña, “Andrés me pedía que le dijera a la gente que votara por él”. “Yo me chiveo horrible, no se hacer eso, pero más o menos lo intenté”, dijo la autora del libro La noche de Tlaltelolco” y también ganadora del Premio Cervantes de Literatura 2013.

Por cierto Elenita, como le llaman sus amigos, reveló que fueron varias ocasiones en los que AMLO le pidió que asistiera a los eventos con él “para recaudar votos”. Admitió que un día acabó por aceptar la invitación y “fui a un mar cerca de Guadalajara, a varios lugares, a Los Angeles, en condiciones muy distintas”.

La autora de más de 30 libros, entre ellos La Noche de Tlaltelolco, obra con la que salió del anonimato, en el que según nosotros hace una recopilación de los hechos ocurridos en la noche del 2 de Octubre de 1968 en la Plaza de Las Tres Culturas, durante la entrevista hace patente su desacuerdo con las conferencias matutinas del presidente a las que llamó “una comedia de equivocaciones”, las que en nada favorecen “ni al mismo mandatario ni al país”.

Los ya históricos hechos ocurrieron durante la noche del 2 de Octubre en la Plaza de Las Tres Culturas, en Tlaltelolco, donde cientos de estudiantes de nivel medio superior y superior fueron acribillados por elementos del glorioso Ejército Mexicano. “Y que me juzgue la Historia”, dijo el entonces presidente de México, Gustavo Díaz Ordaz.

Al ser cuestionada sobre la veracidad de que AMLO le ofreció la Secretaría de Cultura, cuando llegó a la presidencia, a lo que le respondió que “eso era imposible por el rango de su edad. Precisó que un Secretario de Estado tiene que estar muy alerta, con una edad mental en la que no se le vaya absolutamente nada y que las cosas no le cuesten trabajo. Dijo no entender como es que la mayoría de los colaboradores cercanos del presidente López Obrador son personas de la tercera edad.

Yo nunca llegué a imaginar como sería el final de la relación entre López Obrador y Elena Paniatowska, pero creemos que la sinergia y buena vibra entre ambos se acabó de tajo a raíz de que la escritora, editora y periodista le hizo saber públicamente en un evento –a través de una pancarta que sostenía con sus manos– su desacuerdo con que utilice el término – “Fifi” — ya que aunque le parece chistoso “es una palabra que hace daño y divide a la gente”.

En Estados Unidos persiste el temor, concretamente en Washington, en que vuelvan a surgir disturbios durante la Toma de Protesta de Joe Biden y Kamala Harris, como presidente y vicepresidente de Estados Unidos, respectivamente, como sucedió en días pasados cuando los seguidores de Donald Trump tomaron en Capitolio y el saldo fue de cinco muertos.

La policía estadounidense ha advertido en repetidas ocasiones que las amenazas de nuevos ataques armados, por parte de grupos de extrema derecha son reales. Por ello estará atenta a posibles disturbios durante éste histórico día.

El nuevo presidente ya incluso había planeado una ceremonia de inauguración principalmente virtual para evitar que se convirtiera en un gran foco de contaminación por el virus del Covid-19.

De hecho la llegada del nuevo presidente de EEUU será, por tanto, más que nunca un momento televisivo. Luego del juramento, Biden pronunciará el tradicional discurso de inauguración de gobierno en el que enfatizará la necesidad de reconciliar a los estadounidenses.

En una Toma de Protesta, con la capital desierta y ocupada por el ejército, las autoridades exhortaron a los residentes de Washington a quedarse en casa para seguir virtualmente la ceremonia de la toma de posesión del 45avo presidente de Estados Unidos, para no correr riesgos con la epidemia del COVID-19. También hicieron un llamado para que la gente no viaje desde otros estados a la capital.

El programa incluye la participación de la estrella de la música pop, Lady Gaga, la que interpretará el clásico “Star-Spangled Banner”, el himno nacional de Estados Unidos y la estrella latina, Jennifer López, que realizará un número especial.

Por cierto la Cámara de Estados Unidos votó a favor de llevar a cabo un juicio político contra el aún presidente Donald Trump, con esto, se convierte en el primer mandatario norteamericano acusado por segunda ocasión.

Si otra cosa no sucede Donald Trump, quien termina su mandato mañana miércoles 20 de enero, pasará a la historia como el único presidente hasta ahora, en enfrentar dos juicios políticos durante su mandato.

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) al cierre del período 2020-3 entregó a la sociedad una nueva generación de egresados de las carreras que imparte la Facultad de Ingeniería “Arturo Narro Siller” (FIANS) del centro universitario de la zona sur del estado.

La celebración del evento académico se llevó a cabo en la modalidad virtual por medio de un video presentado en la página oficial de Facebook de ésta institución, con un mensaje del rector de la UAT, Ing. José Andrés Suárez Fernández.

En éste marco concluyeron sus estudios los integrantes de la Generación 2020-3 de las carreras de Ingeniería Civil y de Sistemas, Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en Sistemas de Mercadotecnia y la carrera de Ingeniería Geomática.

En su mensaje el rector, ingeniero y master en ciencias, felicitó a los jóvenes por superarse y culminar con éxito sus estudios, en un contexto educativo en el que durante el último año ha sido de grandes retos ante la contingencia sanitaria por el COVID-19.

“Hicimos un plan estratégico académico para que ustedes pudieran salir en el tiempo previsto”, dijo el rector tras de reconocer el empeño de los estudiantes que concluyeron su formación a través de la tecnología. También felicitó al equipo de trabajo que encabeza el director de la FIANS, Dr. Ricardo Tobías Jaramillo, así como a los docentes, cuya labor fortalece el prestigio de la institución. Y vamos por más.

E-mail [email protected] [email protected]