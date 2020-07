EN CONCRETO

Por: Ángel A. Guerra

Su resto, por Trump

Las intervenciones discursivas del Presidente LÓPEZ OBRADOR durante su estancia en Washington, no dejan duda de su apuesta por DONALDO TRUMP.

El mensaje del Presidente mexicano pronunciado en la Casa Blanca, salpicado de citas históricas con guiños para los republicanos, intentó convertirse en “línea” para la comunidad latina, pero particularmente para los 30 millones de mexicoamericanos que decidirán en las urnas la orientación de su voto en la elección presidencial, pues los abundantes elogios de AMLO hacia su homólogo norteamericano, no llevaban otra intención que abonar a su campaña.

Naturalmente que el aspirante demócrata JOE BIDEN, quien supera a TRUMP en las encuestas rumbo a la elección, recordó que su adversario presidencial “lanzó su campaña en 2016 llamando violadores a los mexicanos”, y lo acusó de “haber esparcido el racismo contra nuestra comunidad latina”.

Sin embargo, BIDEN tuvo la precaución de no aludir la alianza factual AMLO-TRUMP en la carrera presidencial de su país, sino que flexibilizó su posicionamiento y lejos de lanzarse contra la intromisión de México en la política de Estados Unidos, mostró prudencia y visión de futuro:

“Necesitamos trabajar en asociación con México. Necesitamos restablecer la dignidad y humanidad de nuestro sistema migratorio. Eso es lo que haré como presidente”, respondió ante la elusión del tema en la agenda de los Presidentes.

Pero, la Apuesta-Total de México por TRUMP, quedó casada.

Ahora, lo peor que le pudiera suceder a México después de un terremoto y una pandemia bajo el gobierno de LÓPEZ OBRADOR, es que “el gallo” del Presidente deje las plumas en el palenque, con lo cual hasta el carnal MARCELO saldría ‘bailando’.

En México, por cierto, la aprehensión en Miami del ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE, el mismo día de la visita, pareció “un regalo” de TRUMP, en respuesta a los servicios de AMLO.

¡NO!, AL BLOQUEO

Desde otro tópico, le comparto que el Gobierno Municipal de Reynosa, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico y del Empleo, reconoció el derecho de los productores del campo a demandar una solución a los problemas que están enfrentando en el marco de la competencia internacional, ante las desventajas en el precio de sus granos, sin embargo se pronunció porque esta solicitud no afecte el comercio exterior.

Esta actividad, «es prácticamente el único movimiento económico que con sus acciones asociadas mantiene funcionando la ciudad, por lo que las operaciones de comercio exterior no tienen por qué ser afectadas por las demandas de los productores del campo, independientemente de lo justas que puedan ser», destacó el Ingeniero LEONEL CANTÚ ROBLES, titular de la Secretaría.

Cientos de agricultores de la región protestan en el acceso al puente internacional Reynosa-Pharr, y solicitan a las autoridades federales el apoyo necesario para la venta del sorgo y tener mayor capacidad de competencia ante el mercado texano.

El Secretario, CANTÚ ROBLES, advirtió que, «demandamos que al margen del conflicto agrario se garantice:

– Primero: El derecho de todos y el bien común.

– Segundo: Que la afectación de las actividades de comercio exterior no resolverá el problema, por el contrario, creará uno donde no lo hay.

– Tercero: Que se ponga fin al bloqueo a la brevedad posible.

DESBLOQUEAN

Como consecuencia, el Gobierno Municipal atendió en modo de urgencia la contingencia generada en el acceso al puente internacional Reynosa-Pharr, bloqueado debido a la protesta de productores agrícolas de esta región.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad, acudieron este jueves 9 de julio al cruce internacional, y desahogan el tráfico vehicular en el acceso a la mencionada vía de comunicación que une a Reynosa, Tamaulipas, con la ciudad de Pharr, en Texas.

Por tratarse del transporte de perecederos y productos de la industria maquiladora, actividades de necesidad permanente, el Municipio tomó la determinación de actuar para facilitar el movimiento comercial en el puente internacional, uno de los más importantes de Tamaulipas.

AMLO, DESINTERÉS

A propósito, el Vicepresidente Nacional de Fronteras de la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio, JULIO CÉSAR ALMANZA ARMAS, declaró que es necesario y urgente que el presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR voltee a Tamaulipas y atienda con urgencia los Campesinos y productores del campo, ya que la falta de apoyo federal a una de las regiones de cultivo más amplias e importantes de Mexico repercutirá a nivel nacional en la producción de grano.

Además, expresó que el Gobierno Federal ha mantenido apatía y desinterés a sus demandas de apoyo que son legitimas; dejando una de las actividades más productivas y necesarias para el país a la total deriva a ser Tamaulipas líder nacional en producción de sorgo y algodón.

Es esta la quinta ocasión en la cual campesinos realizan un bloqueo para exigir el apoyo del programa Producción para el Bienestar, antes PROAGRO, sea hasta por 30 hectáreas y no de 20; y dos, que el subsidio para el seguro agrícola sea del 40 por ciento y no del 24 por ciento como se está proponiendo.

RESTRINGEN CRUCE

En contraparte, en Nuevo Laredo nuevamente este fin de semana continuará el cierre parcial en los Puentes Internacionales 1 y 2, con la finalidad de disminuir la movilidad entre Nuevo Laredo y Laredo, Texas para contener los contagios de Covid-19, informó el presidente municipal ENRIQUE RIVAS.

El alcalde indicó que personal de la Comisión Estatal para la Protección de Riesgos Sanitarios (COEPRIS), con apoyo del municipio reforzarán el filtro sanitario ubicado en Bravo y Pedro J. Méndez.

“Acordamos que este viernes, sábado y domingo se va intensificar el operativo en el filtro ubicado afuera de los puentes, pues continúa el cierre temporal a viajes no esenciales, será un dispositivo duro”, señaló.

El operativo se llevará a cabo con la colaboración del Personal de Protección Civil y Bomberos, Guardia Municipal y Tránsito y Vialidad.

RIVAS CUÉLLAR comentó que este tipo de medidas causa molestia a los visitantes, incluso creen que es con la finalidad de hostigar, pero el objetivo es bajar la movilidad en la ciudad para evitar sigan los contagios en aumento y colapse el sistema de salud.

En este contexto, el edil recordó a las y los neolaredenses que por decreto del Gobierno del Estado, continúa la restricción de movilidad ciudadana, de lunes a domingo, de 10 de la noche a 5 de la mañana, salvo por cuestiones consideradas emergentes o de actividad primordial.

[-Por cierto, Nuevo Laredo registró uno de los días con más muertes por Covid-19 desde que inició la pandemia en marzo, por lo que el alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR urgió a la ciudadanía a cumplir con más rigor la prevención higiénica, el ¡quédate en casa! y así evitar que la velocidad de contagios cause más decesos y sature los hospitales.

La Secretaría de Salud de Tamaulipas confirmó la noche del miércoles 10 defunciones más en esta frontera [8 hombres y 2 mujeres], para un total de 74; y 7 nuevos casos positivos, que subieron a 891 esta cifra].

CONGRESO HONRA A VÍCTIMAS

En el marco de los trabajos legislativos de esta semana, la Diputación Permanente del Congreso del Estado, a solicitud del Diputado GERARDO PEÑA FLORES, otorgaron un minuto de silencio por las personas fallecidas a consecuencia del COVID-19.

El presidente de este órgano legislativo, PEÑA FLORES, manifestó que es justo recordar y honrar a las víctimas que ha dejado la pandemia en México y principalmente en el Estado de Tamaulipas.

“Nuestro más sentido pésame a familiares de las y los fallecidos durante esta pandemia, en lo particular, desde luego, a las de aquí de nuestro Estado tamaulipeco”, destacó el legislador.

Resaltó que es terrible la situación de contingencia sanitaria que se vive, pues a la fecha, muchas personas han perdido familiares, amistades o compañeras y compañeros de trabajo a quienes siempre se les recordará con aprecio y gratitud.

PROTECCIÓN A EMPLEADOS

Mientras que en Matamoros, integrantes del Cabildo aprobaron por unanimidad la propuesta presentada por el alcalde MARIO ALBERTO LÓPEZ HERNÁNDEZ, consistente en cinco puntos principales relacionados con el trabajo presencial de los empleados municipales y sus medidas de prevención para evitar el contagio del COVID-19.

La citada propuesta la presentó el Presidente Municipal en el marco de la trigésima octava sesión extraordinaria de Cabildo, realizada por vía zoom. Los puntos presentados para contener la propagación del coronavirus son los siguientes:

1.- Las actividades estrictamente esenciales deberán continuar, tales como limpieza pública, alumbrado, espacios públicos, obras públicas y seguridad pública.

2.-Las áreas de recaudación por ser necesarias e indispensables para el desempeño municipal, deberán instaurar guardias con el mínimo de personal necesario para llevar a cabo dicha función.

3.-En el área de recursos humanos en lo concerniente a preparación y programación de nómina, deberán establecer guardias necesarias

4.-Se instruye a los secretarios de la administración pública municipal, determinen las áreas de sus respectivas competencias para continuar con los servicios esenciales estableciendo guardias y roles, procurando el trabajo presencial de la menor cantidad de personas posibles.

5.-con la finalidad de proteger la salud, se recomienda que las personas que sean enviadas a los domicilios estén atentas de las instrucciones de sus superiores jerárquicos y observen estricto resguardo domiciliario.

El acuerdo aprobado por unanimidad tiene vigencia a partir de hoy y hasta el 17 de julio del año en curso; una vez que se reintegren a sus funciones deberán continuar con los protocolos necesarios para seguir protegiendo su salud y evitar posibles contagios.

[-Entreparéntesis: La pandemia del COVID-19 registró este miércoles 236 casos positivos y 20 nuevas defunciones, señaló la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA al informar que la cifra oficial asciende a 8,974 positivos, de los cuales 4,551 se han recuperado y 599 pacientes han fallecido-].

Mientras que en Tampico, luego de un abandono y deterioro de más de dos décadas, la cubierta metálica ubicada en el espacio recreativo de las calles Filipinas, Luxemburgo y Jordania de la colonia Borreguera, fue rehabilitada en su totalidad por el Ayuntamiento, mediante una inversión cercana al millón de pesos.

Al hacer entrega de esta nueva obra, el Presidente Municipal CHUCHO NADER señaló que su administración continúa cumpliendo puntualmente los compromisos contraídos con los vecinos de este sector, y añadió que la modernización de este espacio permitirá la integración de las familias y la comunidad en entornos más seguros y funcionales.

«Esta techumbre fue construida cuando el Presidente Municipal de Tampico era nuestro amigo ARTURO ELIZONDO y por más de 20 años estuvo abandonada, lo que originó su deterioro y abandono; por lo que el día de hoy nos da mucho gusto reinaugurar este espacio que simboliza la unidad de todos los vecinos y la oportunidad de seguir recuperando las zonas de convivencia que son patrimonio de todos los tampiqueños», señaló.

CHUCHO NADER aseguró que su administración continuará atendiendo y resolviendo las principales demandas de la población a través de una política de contacto permanente con la ciudadanía y mediante el manejo eficiente y transparente de los recursos.

Antes de que se me pase, le comparto que el secretario de Turismo de Tamaulipas, FERNANDO OLIVERA ROCHA, participó difundiendo el trabajo realizado a favor de la industria local, en el foro virtual “Turismo y Bienestar”, convocado por la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (INAFED),

Dentro del panel “Desarrollo y Turismo Local”, OLIVERA ROCHA destacó las acciones responsables emprendidas por el gobernador, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, durante la pandemia del Covid-19 así como el trabajo realizado para capacitar e impulsar el fortalecimiento empresarial en el estado, y el reforzamiento de las cadenas productivas locales.

Más adelante puntualizó el desarrollo de la política de protocolos de higiene en Tamaulipas, tomando como base los emitidos por las autoridades federales de salud y turismo, logrando la constancia local “SaniTam Pro”. Obteniendo después la homologación internacional de estos protocolos y los emitidos por la COEPRIS, convirtiéndose en el sexto destino nacional en lograr el sello Safe Travels, otorgado por la WTTC.

PRI 2021, CUESTA ARRIBA

La acumulación de casos de corrupción atribuida a ex gobernadores y ex funcionarios del PRI, pondrá muy cuesta arriba las campañas de sus candidatos a gobernadores, diputados federales, presidentes municipales y diputados locales en 2021, pues la “aprehensión” en Miami, Florida, del ex gobernador de Chihuahua, CÉSAR DUARTE, vinculado al saqueo de recursos públicos para financiar campañas, desnudará a quienes encabezaron gobiernos tricolores durante décadas.

Así, el caso del ex director de PEMEX EMILIO LOZOYA AUSTIN, y las indagatorias que se siguen sobre el escandaloso uso de facturas falsas por 2 mil millones de pesos en el gobierno de EGIDIO TORRE, dejarán sin discurso en Tamaulipas a los aspirantes priistas a las 43 alcaldías, las 36 diputaciones locales y las 9 federales, pues si antes era difícil encontrar “gallos” para esos cargos de elección popular, ahora esa tarea le resultará poco menos que imposible al dirigente estatal EDGAR MELHEM.

En efecto: si EDGAR asumió por integridad política y ética partidista el reto sacar adelante al PRI, la realidad es que recibió la dirigencia estatal en bancarrota, pues a pesar de que durante décadas el partido ‘engendró’ muchos millonarios, ninguno –por no decir ‘pocos’– han sacado la cartera para refaccionar al órgano que les permitió asegurar su futuro económico y el de su parentela.

Bajo este escenario y aunque EDGAR se aplique al 100 a su partido: ¿con qué cara van sus candidatos a solicitar el voto ciudadano, si arrastran tras de sí el saqueo provocado a la hacienda pública por la pandilla egidista?

Las indagatorias de la Unidad de Inteligencia Financiera nos hablan de egresos escandalosos por facturas apócrifas, pero, ¿y la asignación sospechosa de elevadísimos contrato de obra pública a los amigos y compadres de EGIDIO TORRE?

Todo eso, más la larguísima lista de involucrados en el affaire del ex gobernador de Chihuahua, encabezada por el ex presidente ENRIQUE PEÑA NIETO –y en cuyas indagatorias se presume el nombre de EGIDIO–, ‘salpicará’ de lodo a los candidatos el 2021, de modo que el partido fundado por PLUTARCO ELÍAS CALLES el 4 de marzo del 1929, va en picada libre… otra vez, directo al sótano de la política nacional.

MORENA, ¿LA OPCIÓN?

… Y Morena se coloca a la cabeza de los favoritos, pues como partido en el gobierno le tocará profundizar las indagatorias contra CÉSAR DUARTE, EMILIO LOZOYA y EGIDIO TORRE, para sacar ‘raja’ de cada uno de ellos y así garantizar otra vez mayoría en la Cámara baja del Congreso de la Unión.

Por cierto, una vez que DONALD TRUMP y LÓPEZ OBRADOR quedaron “como amigos” tras la visita a Washington, seguramente el presidente vecino “le echará la mano” al nuestro cuando requiera alguna investigación especial para capturar mexicanos prófugos escondidos en su territorio, o bien, cuando México requiera servicios de inteligencia especializados para combatir al narco, léase Cartel de Jalisco Nueva Generación.

… [Eso, si TRUMP gana en noviembre su reelección], pues si resulta lo contrario ¡hasta el carnal MARCELO ‘bailará’ en México con sus aspiraciones presidenciales!, en cuyo caso RICARDO MONREAL, quien ya alzó la mano desde el Senado, quedaría en posición de “tirador”.

PAN, EL ‘GANÓN’

Y fíjese usted qué paradójico: pese a que el panista JAVIER CORRAL fue quien inició a perseguir la liebre, fue LÓPEZ OBRADOR quien la alcanzó, así que la ‘raja’ política de la investigación contra DUARTE beneficiará directamente el 2021 a los candidatos de Morena.

¡Claro!, porque TRUMP capturó a DUARTE en Miami y lo entregó en charola de plata al gobierno de AMLO, para que aquí lo ‘cocinen’ a fuego lento y lo sirvan en pequeñas porciones a la Opinión Pública, de modo que las indagatorias contra DUARTE; las del ex director de PEMEX, EMILIO LOZOYA, y el proceso contra la pandilla de EGIDIO en Tamaulipas, sean el motor que movilice la conciencia ciudadana para votar por Morena el 2021.

Y si las pesquisas conducen hacia PEÑA NIETO…¡chuza!

De este modo, Morena garantiza desde ahora su nueva mayoría en la LXV legislatura y le ahorra dolores de cabeza al Presidente durante el resto de su gobierno.

… Y da un paso más hacia su permanencia en la Presidencia de la república.

[Pero en rigor, Acción Nacional debería ser el beneficiario directo de la aprehensión y enjuiciamiento de JAVIER DUARTE].

Lo dicho: unos corretean la liebre, y otros la alcanzan.

En otro tema, con finalidad de capacitar a los integrantes de los comités de beneficiarios del programa Salud y Bienestar Comunitario, que implementan el DIF Nacional y el DIF Tamaulipas en 29 comunidades rurales de la entidad, se llevó a cabo una videoconferencia con personal del órgano de Contraloría Gubernamental.

En Tamaulipas se benefician más de mil familias de comunidades rurales, con diferentes cursos y talleres que tiene como finalidad de fomentar la participación social, desarrollar capacidades e implementar proyectos comunitarios que permitan fortalecer la salud y el bienestar de la comunidad.

Entre los cursos y talleres destacan: el taller de fortalecimiento, liderazgo y organización comunitaria, técnicas de estilismo, cuidado de nuestro entorno y salud comunitaria, taller desarrollando la creatividad para obtener dinero con tu tiempo libre, comunidades saludables.

Curso de prevención de accidentes y emergencias en la comunidad, estrategia financiera para la inversión en el futuro de espacios recreativos de la comunidad, rescatando la cultura alimentaria de la comunidad, vendiendo a través de las redes sociales, alternativas para la producción de alimentos y el bienestar comunitario, taller de autoempleo: Diseño de joyería artesanal, Corte y confección, elaboración y métodos de conservas tradicionales, curso de habilidades básicas para la administración y gestión de proyectos, cuidado del medio ambiente y sustentabilidad

Estas acciones son parte de los lineamientos de Programas Federales de Desarrollo Social, los cuales indican que se debe ofrecer capacitación continua a los Comités para que estén facultados y puedan dar seguimiento a las diferentes estrategias aplicadas a mejorar la calidad de vida de las familias.

Aquí un paréntesis para mencionar que con el fin de proteger la salud de sus agremiados y contribuir con las acciones de prevención contra el COVID-19 y otras enfermedades, se llevó a cabo la sanitización del edificio que alberga la Sección 30 del SNTE, en donde se atiende a los maestros aún en esta temporada vacacional y de baja movilidad social, cumpliendo con las disposiciones de la Secretaria de Salud.

El Secretario General de la Sección 30 del SNTE, destacó que en coordinación con las autoridades de salud se llevó a cabo esta actividad en donde se pretende aplicar las medidas de prevención y evitar contagios entre los trabajadores de la educación que acuden a diario a la organización sindical a realizar distintos trámites.

JOSÉ RIGOBERTO GUEVARA VÁZQUEZ, aseguró que por instrucciones del Mtro. ALFONSO CEPEDA SALAS, las distintas secciones del país, además de los distintos órganos de gobierno sindical, deberán permanecer activos para garantizar una atención adecuada a las demandas de los trabajadores de la educación.

Por último, las estrategias de intervención que se están instrumentando para enfrentar la realidad durante y post Covid-19, están sustentadas en la resiliencia, que es la capacidad de las personas y sus comunidades para recuperarse ante eventos severamente estresantes.

Así lo destacó el catedrático e investigador de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) Dr. LUIS HUMBERTO GARZA VÁZQUEZ, al exponer en videoconferencia virtual el tema “Adaptación al Cambio, nueva Normalidad”, dentro del ciclo de ponencias “ActualizaT”, que organizó la casa de estudios a través las Unidades de Educación Permanente.

En su exposición abordó los escenarios actuales en la realidad durante y post Covid-19; los factores de protección que permitan ayudar a las personas y comunidades a la adaptación al cambio en la realidad post Covid-19; y propuestas para el bienestar social.

Mencionó que las condiciones de vulnerabilidad se reflejan en las esferas bio-psico-social del ser humano, los espacios vitales y los estados de ánimo.

Apuntó el objetivo de fomentar la resiliencia de las personas que se encuentran en situaciones vulnerables y reducir su exposición y vulnerabilidad a los fenómenos extremos relacionados como el clima y otras crisis, desastres económicos, sociales y ambientales.

Por hoy es todo, nos leemos mañana.