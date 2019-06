Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza.

Suárez, rector y académico.

Desde que existe en la Universidad Autónoma de Tamaulipas el Sindicato Único de Trabajadores Académicos, SUTAUAT, las relaciones laborales mejorar del cielo a la tierra.

Cuándo no existía, es decir, hace más de 15 años, todos los acuerdos salían a través del Sindicato Único de Trabajadores de la UAT, SUTUAT, por tanto eran conocido algunos desacuerdos, porque el trabajador académico, sentía que, en función de su preparación profesional, debería de considerarse un aumento de salarios y prestaciones en otro tono.

Para beneficio de la operatividad y cumplimiento de metas en la Universidad pública de la entidad, académicos y autoridades rectorales hablan el mismo idioma y se identifican con necesidades y soluciones, ya que, en la mayoría de los casos, quienes la hacen de patrones en esta relación en la que hay de por medio un contrato colectivo de trabajo, fueron trabajadores académicos y saben de la importancia que tiene escuchar a los líderes sindicales y buscar soluciones inmediatas.

Es el caso de la firma del nuevo contrato colectivo de trabajo para este año, mediante el cual se estableció un aumento salarial del 3.35 por ciento con retroactivo al mes de enero, que se llevó a cabo en el salón Ejecutivo del Centro de Gestión del Conocimiento del Centro Universitario de Victoria.

Plasmaron su firma para la vigencia de los acuerdos, el Rector, ingeniero José Andrés Suárez Fernández y el secretario General del SUTAUAT, Luis Gerardo Galván Velasco.

El líder de los universitarios reconoció la dedicación de los académicos de la UAT, porque existe un avance satisfactorio en los indicadores académicos, porque abonan directo a la calidad educativa.

Además, hay que decirlo, el Rector está del lado de los maestros, porque lo fue y porque la Universidad tiene en ellos una gran fortaleza, de ahí que, cuándo habla de estar abierto al diálogo con ellos para atender sus propuestas laborales, confirma su vocación de académico, factor que fue reconocido por la dirigencia sindical.

Los otros.

Por fin, el Congreso del Estado resolvió la aprobación de la minuta enviada por el Congreso de la Unión para promulgación del a Reforma Educativa.

Sucedió a toro pasado, porque el documento remitido por la Legislatura Federal, tardó en llegar, cosa que no sucedió en otras entidades del país, porque la aprobación por 18 Congresos Estatales, sucedió de inmediato, para que la promulgación de la otra Reforma, sucediera el 15 de mayo, fecha en la cual se celebró el Día del Maestro.

Los diputados que lidera en Tamaulipas Glafiro Salinas Mendiola, se sacaron la espina, por eso, aunque su acción no contó cómo era siempre, porque sin la aprobación del Congreso Local, la Reforma Educativa fue promulgada por el Gobierno de la República.

Tampoco importará mucho que en semanas próximas, la Comisión de Justicia que tiene a su cargo la Diputada Teresa Aguilar Gutiérrez, resuelva sobre el documento que el pleno Legislativo requiere para la designación del Fiscal Especial para Delitos Electorales, ya que, en el proceso que culminó con la aprobación de los resultados en los Consejos Distritales Electoral, no hubo delitos que perseguir y, en lo dicho con anterioridad, en la Fiscalía General del Estado, quedó en el rumbo de economías el sueldo que asignarían a ese Fiscal.

Dio la impresión de que, los Diputados locales ya sabían que no habría delitos electorales, por ello, no tuvieron ni prisa ni necesidad de sustituir al licenciado Rodolfo Jáuregui Rosas. Es más, hasta podrían invitarle de nuevo, al fin y al cabo el origen ya no interesa, porque no tendrá en sus manos expedientes electorales que analizar.

Los 22 consejos Distritales en base al procedimiento establecido en el Artículo 116, Fracción IV, inciso l de la Ley Electoral del Estado de Tamaulipas sesionaron para determinar la validez de la elección del pasado dos de junio y, una vez que lo hicieron, entregaron las constancias de mayoría los candidatos que resultaron ganadores.

Es por ello que, este jueves ya los 21 candidatos tenían en sus manos el documento que los acredita como Diputados Electos y por tanto, en espera de que se llegue el primero de octubre para sentarse en la curul que les corresponde.

Como siempre que hay cambio de Legislatura, la actividad de los electos inicia desde el mes de septiembre, porque deben de acudir a reuniones de trabajo, las primeras para conocerse y las subsecuentes para enrolarse en los preparativos de arranque, que incluye decidir quiénes serán los responsables de liderar el Congreso del Estado a partir de octubre venidero y además establecer un grupo de trabajo para la transición, que, contra lo esperado, será sin líos, porque el PAN mantiene la mayoría alcanzada desde la elección del 2016.

Por cierto, ya hay quienes dicen que diputados electos como Edmundo marón Manzur, Francisco Javier Garza de Coss, Héctor Escobar Salazar y Arturo Soto Alemán, se mantendrán replegados, para dejar toda la cancha libre a Gerardo Peña Flores, quien ocupará al oficina en la que despacha ahora el Diputado de Nuevo Laredo, Salinas Mendiola, como presidente de la Junta de Coordinación Política del Poder Legislativo.

También estarán con él, María Elena Figueroa Smith, que quiso ser Senadora y no logró imponerse a los candidatos de Regeneración Nacional en la elección del año pasado.

En el seno de los Consejos Distritales de los cuatro mil 664 paquetes electorales, se abrieron para su recuento dos mil 481, es decir, el 53 por ciento, ya que, estaba de por medio la credibilidad que la ciudadanía otorgó a los resultados preliminares y jamás puso en duda el conteo que llevaron a cabo los funcionaros de casilla que tenían esa encomienda y que apoyaron a los presidentes de mesas directivas.

La Senadora de Tampico, Mercedes Guillén Vicente, debió estar de manteles largos esta semana, porque el miércoles cinco de junio fue su cumpleaños.