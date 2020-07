T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SUB-SRIO. DE SALUD, ABUSA DEL PODER Y QUIERE SER ALCALDE DE ALDAMA.

X.-ALEJANDRO GARCÍA, “UTILIZA PARA SU BENEFICIO” CLÍNICA INTEXISTENTE. Y “CUENTA CON OTROS PECADILLOS”.

ALGO QUE me parece inconcebible e imperdonable, es que nefastos funcionarios del sector salud, como el Sub secretario Dr. Alejandro García Barrientos, “al amparo del poder”, hacen uso y gala de contumaces atrocidades, para obtener beneficios económicos, cuyos actos ilícitos evidentes, desde hace tiempo, “venían siendo un secreto a voces” en el municipio de Aldama, Tamaulipas, donde “el muy sinvergüenza del galeno”, para la siguiente ronda electoral, pretende ser candidato a Presidente Municipal de ese importante núcleo población, “muy a pesar de ser puestas al descubierto”, toda una gama de actos ilícitos que, el referido profesional de la medicina, ha venido ejerciendo, repito, para su provecho personal.

EN ESTE escenario, el Dr. García Barrientos, valido de la posición de sub secretario de Salud en el Estado, por su afán de ser alcalde en su pueblo, DESDE EL AÑO PASADO, empezó a fraguar como hacer dinero, para alistarse y llegado el momento, contar con los recursos necesarios, para instrumentar una sólida estructura electoral y, naturalmente, tener conque sufragar los gastos de la tarea proselitista, sin importarle a este mercenario doctor, “afectar la imagen del partido” que le ha dado la oportunidad de estar donde actualmente opera, como Sub secretario de salud.

HAY QUE hacer hincapié en este flageo de tangible corrupción, para señalar que, con marcado cinismo, el Sub secretario de Prevención y Promoción a la Salud Dr. Alejandro García Barrientos, aprovechando sus alcances políticos, obró por registrar y legalizar “La Clínica de Especialidades Aldama”, la que tiene bajo el mismo techo de un hotel de su propiedad, ubicada en la zona centro de Aldama, Tamaulipas, en cuya clínica, no se cuenta con los equipos quirúrgicos indispensables, ni con las adecuadas herramientas, para la hospitalización de pacientes.

Y LO ESENCIALMENTE inadmisible es que, el presunto saqueador de recursos públicos Dr. Alejandro García Barrientos, allá en Aldama, Tamaulipas, “se hace pasar como un hombre honorable al servicio del pueblo”, pero en la cruda realidad, “este presunto amante de lo ajeno”, ha venido operando para el bien propio y el de su familia, cuyo actuar de este “potencial bandido con charola”, en mi punto de vista lacera al sector salud, porque individuos como este galeno, lejos de instrumentar acciones que redunden en bien de las familias que menos tienen, buscan el dinero ajeno para su bienestar “a través de la premeditación, la alevosía y la ventaja”.

Y LO PEOR es que, funcionarios deshonestos como el Doctor aldámense Alejandro García Barrientos, más que responder con atingencia y perseverancia, pero sobre todo “con honestidad y transparencia en su trabajo”, se van azarosamente por la fácil, agandallándose el dinero que no es de ellos, utilizando “el poder político” para obrar en plan perverso y mercenario y, a través de actos ilícitos, “amasar fortuna y reunir fondos” para campañas políticas, como la que éste presunto ladrón, ya ha venido urdiendo, por su propósito de proyectar ser Presidente Municipal del pueblo del que, ya se ha venido sirviendo.

ESTE TIPO de acciones indignantes que, redunden en perjuicio del sector salud del Estado, “no se dejarán a la deriva”, porque funcionarios deshonestos y oportunistas como el Dr. Alejandro García Barrientos, “no merecen más” seguir en espacios públicos como al que aquí hacemos referencia. Y además, les diré que, servidores como el señalado “sujeto de baja caterva moral”, no solo decepcionan a la población, sino que, “TRACIONAN LA CONFIANZA” de quien les tiende la mano y les da el trabajo o la representación pública, para que hagan un papel decoroso.

SIN EMBARGO, por el afán perverso de escalar a nuevos espacios como el ser Presidente Municipal de Aldama, Tamaulipas, orilla a este tipo de gandallas como el Dr. Alejandro García Barrientos, a incurrir en ilegalidades como las señaladas, de “usar en papeles hacendarios” una clínica de especialidades inexistente, como todo mundo en aquel pueblo, ya tenía conocimiento de “las trapacerías consumadas” por el galeno mal agradecido, el que, aparte de traicionar a sus superiores, también afecta al partido por el que seguramente, buscará ser abanderado, para ir por alcaldía de aquella pujante comunidad aldámense.

Y SI el Doctor García Barrientos, fuese candidato a alcalde en Aldama, cualquier otro candidato a la misma posición, aun con menor peso político, lo superaría irremediablemente, porque si el mercenario galeno, como Sub secretario de Prevención y Promoción a la Salud, no ha cumplido, les comento que éste, sin recato alguno, ha venido traicionando la confianza de quien lo ayudó para estar en esa posición pública y por ello, les diré que, “potenciales delincuentes de cuello blanco” como el señalado sujeto de marras, no merecerán más estar en nuevas posiciones de servicio, donde sin lugar a dudas, seguirán consumando actos de corrupción y por supuesto, amasando fortuna a costillas de la confianza que se les tributa. Y “como el que traiciona una vez, traiciona dos y más veces”, eso, hay se lo dejaremos de tarea, para en el siguiente espacio, abundar “sobre otros pecadillos” del mercenario galeno, cuyo tema, la verdad, ya ha venido causando, “enorme revuelo político” en el municipio de Aldama, Tamaulipas.

