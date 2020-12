Opinión pública

Sueldos de funcionarios para el 2021

Por Felipe Martínez Chávez

Cd. Victoria, Tamaulipas.- Pues bien, ya tenemos la relación de sueldos que se dejarán pagar los funcionarios estatales para el ejercicio 2021. La novedad es que ganarán lo mismo que en el 2020.

Esto no es mucha preocupación para ellos, considerando que ganan más que los integrantes del gabinete federal, y más que el Presidente López Obrador.

Según el presupuesto de egresos aprobado en comisiones del Poder Legislativo estatal, el Gobernador ganará en “greña” 168 mil 672 varos cada 30 días, cantidad que representa siete mil 500 más que los 161 mil que tiene asignados el jefe federal, también sin la quita de impuestos.

Como en Tamaulipas nos manejamos en la abundancia, los 14 secretarios del gabinete ganan 153 mil 600 pesos mensuales, mientras que sus homólogos federales, como Doña Olga Sánchez Cordero, reciben 110 mil 900. Hay una diferencia de 43 mil.

Los subsecretarios cuerudos cobran y cobrarán en el 21´ casi los 94 mil, también por encima de los federales.

Ni se diga de directores generales. En nuestra tierra ya se les asignaron 101 mil 330 a los 88 jefes con esa categoría, algo que no estamos enterados si lo desquitan o no.

El gobierno de Tamaulipas tiene 396 directores de área. Ingresarán a sus carteras en el 2021 casi 73 mil pesos mensuales; 103 subdirectores son de a 49 mil y 1,226 jefes de departamento de a 31 mil.

Aquí lo raro es que a estos los últimos, el eslabón más delgado de la estructura burocrática, se les bajará la compensación en cinco mil pesillos.

Le dimos una primera “ojeada” al presupuesto de 212 páginas y hay datos que vale la pena comentar.

Por ejemplo en el sector educativo, entre 2020 y 2021 habrá una reducción de siete mil 700 plazas. La SET se quedará con 78 mil 138 elementos, pagados por las dos nóminas, estatal y federal. Como que el sistema ya se dio cuenta que sobra la mitad de quienes cobran.

No puede decirse que hay menos presupuesto. Entre un año y otro la disponibilidad subirá en cuatro mil 73 millones de pesos, provenientes en su mayor parte de las participaciones federales.

El renglón de obras públicas el presupuesto se reduce en 250 millones de pesos, para quedar en dos mil 707. El año venidero habrá muy poca inversión.

Lo que se dispara en casi el 60 por ciento es el pago de la deuda, de mil 589 millones a dos mil 510. Es que los préstamos aumentan cada año y el estado debe responder a como de lugar.

Aumenta los presupuestos para el área política y se reducen los apoyos sociales, cultura y deporte.

La secretaría General de Gobierno gastará 420 millones más para quedarse en mil 770, en tanto que la cartera de Bienestar Social reduce de 784 a 500 millones anuales.

No se entiende por qué, pero también baja drásticamente el presupuesto para recreación, cultura y manifestaciones del arte. Se reduce de 342 a 282 millones. Alguien debería explicarlo ¿es porque en pandemia las juventudes no hacen deporte? ¿porque no hay eventos?.

Hay otros renglones que se verán castigados como es el sector agropecuario, silvicultura caza y pesca, cuya disposición bajará en un 65 por ciento en comparación con el presente 2020.

Otra quita más, esta de 320 millones, es al apoyo a organismos públicos descentralizados estatales.

Esto solo es un panorama del presupuesto que deberá quedar “palomeado” por los diputados este martes, momentos antes de clausurar el periodo ordinario de sesiones. La legislatura entra en descanso, o de receso como oficialmente se maneja.

Por cierto los señores diputados son de los más castigados en el presupuesto, si bien son los que autorizan el reparto del pastelillo.

Según el dato, tendrán el mismo ingreso que el presente año: 65 mil 50 de compe y dietas, muy lejos del Auditor Superior al que le asignaron 128 mil varos. Lo anterior a pesar de que hay una reforma legislativa que dice que nadie puede ganar más que el jefe inmediato superior.

Coordinados por Gerardo Peña Flores, los diputados trabajaron el fin de semana para desahogar infinidad de iniciativas pendientes. Tienen prácticamente una semana en actividad constante. El martes entra en funciones la Comisión Permanente. El pleno regresa el 15 de enero.

La novedad en futurismo político es que el fin de semana estuvo por ciudad Victoria el jefe de Radio, Televisión y Cinematografía, Rodolfo González Valderrama. Publicó en redes que fue a comer a los “tacos de la estación” del ferrocarril previo a diversas actividades.

Al respecto, el síndico Luis Torre Aliyán, uno de los aspirantes a la presidencia capitalina, difundió –con foto de por medio- haber acompañado a Rodolfo a varias actividades, en tanto que Eduardo Gattas Báez, otro “suspirante”, comentó que el funcionario federal “nos acompañó en gira de trabajo por la capital”.

Lo que sí es cierto es que Valderrama ya es el único paisano en el equipo de colaboradores –aunque no en primera línea- del Presidente López Obrador, luego de la salida de Héctor Martín Garza González.

La verdad es que el ex administrativo de Gobernación no se ha ido, ahora recorre los municipios promocionando a la 4T y al Presidente. El fin dijo haber estado en Camargo, Reynosa y Río Bravo. Tres días antes en Soto las Marina, Aldama y Tampico.