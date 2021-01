LAS AGENDAS

Suelta IETAM a aspirantes en busca de apoyos

Por Leticia Santoyo

Agenda política: Definirán partidos este mes candidatos; independientes van por apoyo. Enero será crucial en la política, pues no solo solo el inicio de las pre campañas para los aspirantes a un cargo de elección popular, es decir, la postulación a presidente municipal a diputado local o una diputación federal, sino que este mes tendrán que quedar definidas las candidaturas. Mientras que los 29 aspirantes independiente tienen pasar la “prueba de fuego” al recolectar las firmas de adhesión o apoyo, según el IETAM solo deben conseguir las firmas del 3 por ciento de la lista nominal de electores.

En el caso de Victoria, tenemos el mayor número de aspirantes independientes con cuatro: tres hombres y una mujer buscan afanosamente que cerca de 7 mil personas no solo les den el “sí”, si que les otorguen una copia de su credencial de elector y que no apoyen a otro candidato independiente. Hasta ahora el que más activo anda no solo en tierra, sino es sus redes sociales es el Dr. Alejandro Caraveo Real, pero también andan por el mismo rumbo Rogelio Sánchez Hinojosa, Mónica Margot De León Sánchez y Marggid Antonio Rodríguez Avendaño.

Van tres por Matamoros: César Augusto García Galván, Hortensia Narváez Fuentes y Raúl César González García (hermano de la ex diputada, Mónica González García). Por la vía independiente van dos por Tampico, dos por Río Bravo y dos por Llera, ellos son: José Guadalupe González Briones, Alfredo Santiago Lara, Patricio Garza Tapia, Elisa Patricia Quintanilla Arcos y David Alexandro Manríquez Gómez, respectivamente.

Además de Víctor Manuel Vergara Martínez, por Nuevo Laredo; Hiram Peña Gómez, por Mier; Miguel Rodríguez Salazar, Madero; Arnoldo Javier Rodríguez González, por González; Carlos Lara Macías, por Ocampo; José Luis Gallardo Flores por Jaumave y José Muñoz Porras, por Guëmez.

Además de los 21 aspirantes a alcaldes por la vía independiente, también 8 más aspiran a diputaciones locales.

Agenda de medios: ¿Regresarán a clases presenciales en enero? Primero, las vacunas. Aunque el Gobierno federal prevé que en marzo podrían estar vacunados un alto porcentaje del personal de salud, los adultos mayores y parte de la población vulnerable, el regreso a las aulas de clases es una posibilidad distante, debido a que este sector de la población aún no está en el esquema básico contemplado en el primer trimestre del 2021.

La probabilidad es que no solo educación básica, sino la media y la superior tengan que sacrificar otro semestre, debido a que se debe definir el momento para vacunar a niños y jóvenes para enfrentar los contagios por coronavirus, por lo pronto, lo más responsable es el trabajo en casa.

Por lo pronto, en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, regresará el personal administrativo el 11, para atender las inscripciones y aunque no es oficial, seguirán operando el trabajo de las oficinas por guardias escalonadas. No hay datos formales, pero, solo habría que preguntar cuantos docentes han fallecido por covid 19 durante esta pandemia, y con ello, imaginar el escenario de regresar a clases de manera presencial.

Agenda ciudadana: Prevé CANACO “cuesta de enero”, más pesada que otros años. Definitivamente entra el año con una crisis económica histórica, pues a pesar del incremento salarial, está previsto también una escalada de precios de la canasta básica, de los servicios y hasta en los impuestos, además para gravar la situación de miles de familias hay una proyección estimada de más cierre de negocios, empresas e industrias que traerán como consecuencia natural más desempleo.

A nivel nacional el presidente de los comercios denominados papelerías anunció -a penas estos días- que como consecuencia de la ausencia de alumnos en las escuelas han cerrado poco más de 20 mil papelerías y de no concretarse el regreso a clases, la quiebra será inminente. Por lo pronto el líder de la CANACO en Victoria, consideró complicado el arranque del año para los comercios locales por las restricciones derivas por la pandemia, mientras que el rumor del cierre de la empresa Kemet ha puesto a temblar no solo a los trabajadores, sino a la misma autoridad puesto que no hay mucho que ofrecer localmente para todos los desempleados.

