David Ed Castellanos Terán

Súper operativo culichi

¡Qué maravilla! Cuando parecía que la historia del operativo fallido contra Ovidio “El Ratón” Guzmán López, ya había concluido, no, en la mañanera salieron los principales responsables. ¿así va a ser siempre que se dé la captura o escapatoria de algún objetivo primario?

Luego de que este miércoles la Cuarta Transformación decidió utilizar la muy bien posicionada conferencia de prensa matutina para compartir el video de cómo fue la captura de uno de los hijos de Guzmán Loera, y hasta presentó un informe minuto a minuto de los hechos; ahora sí que el análisis del antropólogo social, David Dorantes, quedó más que certificado.

“Quitando todo el sesgo”, referente a la violencia, seguridad e inseguridad de ese día en Culiacán, Sinaloa, según el especialista en mención la captura de Ovidio se trató meramente de un acto populista y electorero con fines políticos de cara a la contienda electoral de 2021, en donde hasta antes de ese jueves 17 de octubre, Morena, el partido del presidente no tenía la más mínima posibilidad de ganar en una entidad perfectamente dominada por el gobernador más popular de todo México, y el único mandatario estatal bienquerido emanado del Partido Revolucionario Institucional (PRI), claro, me refiero a Quirino Ordaz Coppel.

David Dorantes, en su análisis publicado una semana después del operativo al que ilusamente la mayoría consideró como fallido, y donde según las Fuerzas Federales habían quedado de rodillas ante el dominante cártel de los Guzmán, con un presidente de México disminuido, nada de eso, Dorantes le dio en el clavo, como si fuera un infiltrado en la 4T, husmeando sus estrategias en materia de política y seguridad. El antropólogo social descubrió las verdaderas intenciones de Morena.

“La decisión de Andrés Manuel López y Alfonso Durazo Montaño del por qué liberan al Chapito aunque se convirtieron en la burla nacional e internacional; sin embargo no son la burla en Culiacán, por decir lo menos. Habría que comprender el comportamiento de los ‘culichis’ que están satisfechos o hasta felices por tener de regreso a Ovidio, para algunos significa que habrá tranquilidad porque no se reestructurará el grupo delictivo y para otros porque es su modo de vida”. Obviamente que David Dorantes no dice todos los sinaloenses son allegados a la delincuencia, no sea que comiencen los malos entendidos, el meollo del asunto es cómo el intelecto y sagacidad del presidente, le permite jugar al derrotado con una intención, derrotar al único priísta de buen ver.

Continúa: “Irán a elecciones el 30 de septiembre de 2021, donde antes de la captura de Ovidio Guzmán tenía difíciles –asumiría que nulas- posibilidades de ganar el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), ahora se les abre el camino tanto a Rubén Rocha, como a Tatiana Clouthier.

El impacto social que presenta la liberación permeando de forma positiva en Sinaloa, alcanzando a Sonora donde gobierna el PRI, además de Nayarit donde gobierna el PAN. Recorriendo todo el territorio nayarita, realizando un estudio que hicimos en mayo de este año, arrojó que tenía alto posicionamiento -pero más inclinado a negativo- Miguel Ángel Navarro Quintero aspirante de MORENA para la gubernatura, hoy las condiciones se vuelcan a su favor desde el norte de la entidad donde tiene mucha influencia el humor sinaloense, desde ahí hay que observar al priista Efraín “El Gallo” Arellano, quien sabe negociar muy bien con el movimiento lopezobradorista y con el PRI. ¿Será que liberan al Chapito para ganar las elecciones de Sinaloa para MORENA?

¡Después de lo de este miércoles… tocayo, yo creo que sí!

