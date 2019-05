            < Suplente de Monreal hizo añicos a Morena

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- A cuatro días de las elecciones Morena-Tamaulipas intentará reconstruir los destrozos que realizó hacia el interior del partido Alejandro Rojas Díaz Durán quien fue inhabilitado por tres años. La fragmentación del instituto político en Nuevo Laredo, Victoria, Mante y Madero principalmente donde están 9 de los 22 distritos requería de una operación cicatriz oportuna y ahora llega tarde.

Lo peor del caso es que Morena arriba a este momento crucial de la elección sin un líder moral o legal que propicie la reconciliación, de hecho si hubiera existido ese liderazgo Alejandro Rojas no hubiera causado tantos estropicios. Pero además hizo pedazos a los 2 dirigentes, al del partido y al Presidente del Consejo Político.

La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena dictaminó lo siguiente:

A) La destitución del C. Alejandro Rojas Díaz Durán de cualquier cargo que ostente dentro de la estructura organizativa de Morena, con fundamento en el Art. 64. B) La inhabilitación del susodicho para participar en los órganos de dirección y representación de Morena o para ser postulado por este Instituto Político, ya sea de manera directa, coalición o candidatura común a un cargo de elección popular, por el principio de mayoría relativa o representación proporcional.

Como Usted ve, le cerraron totalmente todas las puertas, es sin duda una medida disciplinaria que sentará un precedente. Es un acto muy importante en un partido que apenas empieza y encubó este movimiento a los 3 meses de iniciarse como Gobierno Federal.

El expediente lo conforman 93 cuartillas (hojas carta) donde más del 90 por ciento son versiones textuales de videos, entrevistas, impresiones de los periódicos El Universal, López Dóriga Digital, Político MX, la Neta noticias, SDP Noticias, a partir del 5 de marzo de2019, le siguen de fecha 15, 16 y 23 de marzo, luego las de abril y subsecuentes en mayo, donde le bajó dos rayitas a su discurso.

Firman el documento por la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia: Gabriela Rodríguez Ramírez, Héctor Díaz-Polanco, Adrián Arroyo Legaspi y Víctor Suárez Carrera, con fecha 27 de mayo de 2019 y expediente CNHJ-TAMS-186/19.

Aunque casi todo se refiere al caso Tamaulipas, hay una referencia al caso Baja California y también al de Puebla, pero el punto focal es el de esta entidad donde hizo circular los videos por Whats App y twitter.

2.- Ya hicimos referencia en el pasado reciente, que el Presidente de Morena en Tamaulipas, Enrique Torres Mendoza acompañó al senador suplente de Monreal y le abrió espacios, el último de ellos en Reynosa, el profesor no es hombre de mala fe, pero ingenuamente sucumbió ante el ofrecimiento de Rojas Díaz Durán de hacerlo diputado plurinominal, alentarlo en un proyecto que no tenía éxito.

No es casualidad que esta sentencia se derive unos días antes de los comicios, es un mensaje para los insubordinados, para aquellos que fragmentaron el partido. El problema es que no hay líder con calidad moral para convocar a la reconciliación, quizá le den la comisión a Américo Villarreal Anaya en un intento de última hora de sumar las partes en conflicto.

3.- No hay fecha que no se cumpla y hoy miércoles es el gran final de las campañas de proselitismo, 45 días en los que tomaron las calles los candidatos(as), tocaron puertas y algunos concedieron entrevistas a medios de comunicación para hacer llegar a los ciudadanos su propuesta. Ofrecieron el oro y el moro, y el próximo domingo veremos que tanto convencieron al electorado. Serán unas elecciones muy poco concurridas, las más bajas de la historia reciente, pero muy reveladoras en cuanto al ánimo y confianza del ciudadano en sus gobernantes, pueden confirmar aceptación o reprobación hacia los mandatarios federal y estatal, incluso su benevolencia para con el PRI.

Está tan desacreditada la política que en esta ocasión la mayor parte de las candidaturas son ocupadas por rostros nuevos, los partidos prefirieron jugársela con cartas desconocidas pero sin la más leve sospecha de corrupción.

De los que figurarán el próximo domingo en las boletas electorales son muy pocos los que tienen antecedentes en el servicio público y que hubieran manejado recursos financieros, en Victoria son excepciones los casos de Alejandro Etienne y Arturo Soto, los demás han tenido discretos desempeños sin manejo de presupuestos, por lo tanto no son objeto de la más mínima duda en honestidad.

No hay trayectorias que presumir, no hay carreras políticas, hoy les llaman candidatos ciudadanos, tienen formación profesional acreditada lo que les da un perfil para ser representantes populares con conocimiento en una o varias comisiones legislativas. Será definitivamente una horneada de diputados muy diferente, no sabemos si mejor o peor, pero diferente.

El problema no es la falta de formación política, sino la falta de compromiso con la sociedad que le entrega su voto en las urnas. El candidato ciudadano una vez que logra la investidura de diputado se convierte en uno más del rebaño, la cuestión es dilucidar a tiempo, antes de votar, si queremos quedarnos como estamos o abrirle la puerta a la transformación a base de tijeretazos.

Tamaulipas decidirá este domingo entre una y otra opción, la azul y la guinda. Mientras que el PRI tendrá buena captación de votos en los distritos 10 de Matamoros, 14 de Victoria, 20 de Madero, 21 y 22 de Tampico, pero bastante difícil que gane en alguna de ellas, pero aun así la lucha por obtener mayoría sólo se da entre el PAN y Morena. Los panistas con mucho trabajo realizado en campañas, con la sombra protectora de los 31 gobiernos municipales que conforman los distritos electorales, amén de la administración estatal y un trabajo permanente e intenso desde el 1º de octubre protagonizado por el DIF Tamaulipas en materia de asistencia social.

Los candidatos de Morena se protegen bajo la sombra del primer morenista del país, sus aciertos y sus errores, frecuentes en los últimos meses, es lo único que ofrecen como referencia, y no parece capital suficiente para impulsarlos en el ánimo del elector, eso sin contar la fragmentación hacia el interior que dejó Alejandro Rojas Díaz Durán quien los dejó sin dirigentes, los hizo añicos.