DE PRIMERA……. LA DAMA DE LA NOTICIA

POR ARABELA GARCIA…….

AMLO DEJARA DE TRANSMITIR LAS MAÑANERAS EN LOS ESTADOS EN ELECCIONES

SURGE EN MATAMOROS EL PERRO PANTORRILERO

PODRÍA DESPARECER EL PRD

Después de cinco meses ininterrumpidamente que ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR, se aventó día tras día las mañaneras, dijo “Estoy de acuerdo en que no se transmitan las conferencias en donde hay elecciones, ya que la comisión de quejas del Instituto Nacional Electoral considera que las conferencias del presidente pueden ser propaganda gubernamental que afecte los resultados de los comicios que se llevaran a cabo el próximo domingo en seis estados.

Estas transmisiones han sido suspendidas desde este miércoles en las redes sociales de la Presidencia así como en los canales públicos y privados de televisión, y en las estaciones de radio de los seis estados donde habrá elecciones el próximo domingo.

La suspensión de esta será a partir de este miércoles y hasta el próximo 2 de junio.

La Comisión tomó esta decisión de manera unánime tras la queja presentada por el PAN en la que se considera a la difusión de las conferencias como un acto de “propaganda gubernamental que podría incidir indebidamente” en los comicios de Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas.

Inicialmente esta medida se pensaba aplicar solo para los canales públicos como el 11, 14 y 22, pero los integrantes de la Comisión “determinaron ampliar la medida a todos los medios de comunicación social, incluyendo internet y notificar a todas las concesionarias de radio y televisión sobre el criterio de las pautas mandatadas por el INE

El INE aclaró que cualquier medio podrá retomar las conferencias pero no pueden reproducirlas de manera íntegra y/o de forma ininterrumpida en las entidades de elecciones.

Las mañaneras se han convertido en una plataforma de comunicación del gobierno federal para dirigirse a los mexicanos y conocer de viva voz las acciones que emanan de este en relación a propuestas, leyes y demás agenda del gobierno.

Sin lugar a dudas no siempre han sido del agrado de los mexicanos los mensajes del gobierno federal, pero lo bueno o malo para algunos y otros no, siempre ha sido dicho en las mañaneras.

Todo indica que en Matamoros también surgió ya el perro pantorrillero, eso lo descifro un compañero periodista durante una reunión de café en la que se trató el tema del transporte entre otros, todo haciendo referencia a la columna que escribiera GUADALUPE GONZALEZ, ´ Teclazos´, en la que textualmente escribió

EL RECONOCIDO “merolico de barrio” ALEJANDRO ROJAS DÍAZ DURÁN, a su muy peculiar estilo de “comadre de mercado”, ayer subió a las redes sociales un nuevo video, para llamarse ofendido porque la dirigente nacional de MORENA, YEIDCKOL POLEVNSAKY, con gran valor moral, lo tildó de Perro pantorrillero”, con quien dijo “no confrontaría, ni lo tomaría en cuenta” porque simplemente “no se aprovecharía de un enemigo tan pequeño”, cuyo señalamiento fue candente y preciso, porque “el ayudante del Senador RICARDO MONREAL ”, mal hace “al usurpar funciones partidistas” y eso, desde el punto de vista jurídico, “es un delito que lo podría llevar a cárcel”, de cuya acción penal, no podría salvarse, ni siendo “lacayo de Monreal” y eso, ténganlo por seguro.

También se le atribuyo el adjetivo calificativo de perro pantorrillero, porque nada más muerde la pantorrilla y no hace nada más. Entonces, ese es un perro pantorrillero”, refiriéndose a ALEJANDRO ROJAS DIAZ DURAN, quien por cierto le tira a todos a ver a quien le pega.

El caso es similar o igual para el tema del transporte, exactamente de los taxistas en Matamoros, con MARIO LOPEZ HERNANDEZ, alcalde de Matamoros, quien sobre el tema solo dijo quién era el culpable, pero no hizo nada sobre el particular para resolverlo.

Entonces podría ser el perro pantorrillero del gobernador FRANCISCO GARCIA CABEZA DE VACA, por andar enviando a medios a golpear el tema pero solo eso, al final quedo calladito, calladito.

A menos de 96 horas de llevarse a cabo el proceso electoral para la renovación del Congreso en Tamaulipas, todas las autoridades correspondientes se mantienen reunidas para ofrecer a la ciudadanía, seguridad y también paz a todos los tamaulipecos, los que vayan y los que no acudan a emitir su voto, aunque se espera que quien tenga mayoría de edad ejerza el derecho de participar para que luego no anden con que no les cumplen.

Las campañas quedaran sin efecto a las doce de la noche de este miércoles aunque las redes siguen sin regularse por lo que cualquier particular podrá hablar de su candidato como mejor le parezca, así que a esperar quienes serán los y las ganadoras.

La bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD) podría reducirse hasta a tres legisladores en el Senado de la República.

Pudieran llegar a ser tres en una consideración aventurada, aunque no les queda más que seguir haciendo la chamba a reserva de que se sumen después algún legislador o legisladora, lo anterior después de la salida de LEONOR LOZOYA, quien se integró a la bancada del Partido Verde Ecologista.

El exjefe de gobierno de la Ciudad de México descartó que el chapulineo de los legisladores perredistas sea parte de un complot del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), pese a que antes de la renuncia de la legisladora potosina, ISRAEL ZAMORA, también los cambió por el Partido Verde.

La tarea del PRD, es buscar mecanismos para que no continúe disminuyendo la fuerza de este en los congresos y con ello la desaparición de dicho partido, sobre todo en los estados donde se renovaran los Congresos en las próximas elecciones en seis estados del país.

Sugerencias y comentarios arabelgarcia01@hotmail.com