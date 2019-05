HIPÓDROMO POLÍTICO

POR CARLOS CORTES

SUSANA PRIETO TERRAZAS, ¡ES UNA SINVERGÜENZA!: YEIDCKOL

Yeidckol Polevnsky vino a Tamaulipas con la espada desenvainada. Le dio duro y a la cabeza a su adversario número uno, a Alejandro Rojas Díaz Durán, a quien llamó “perro pantorrillero”, quizás por aquello de que “perro que ladra no muerde”. Ah, pero como jode, diría la Nana Goya.

Y en Matamoros, la número 1 de MORENA arremetió también contra la abogada Susana Prieto Terrazas, esta mujer que con un afán de beneficio económico personal fue a esa ciudad de Tamaulipas, a principio de año, a organizar a los trabajadores para presionar a las maquiladoras y buscar llevárselas a otras zonas del país, y quizás a los Estados Unidos, donde ella vive, por cierto.

En una de esos encuentros mediáticos, Susana habló por celular, con altavoz y ante la presencia de los medios de comunicación, con el Senador Ricardo Monreal Ávila, Coordinador de los Senadores Morenistas, y se andaba poniendo de acuerdo con él en el tema de como conducir el conflicto de las maquiladoras de Matamoros. En esa misma ocasión, Monreal ofreció una rueda de prensa en el Senado, el 28 de enero de 2019, y dijo que la voz de la llamada no fue él, que iba a denunciar los hechos ante la autoridad competente y a exigir castigo a los responsables y aclaración de los hechos. ¿Y al día de hoy sabe usted que ha pasado? Nada, absolutamente nada.

Pues este pasado fin de semana, le decía que la dirigente nacional de MORENA, acusó a Prieto Terrazas de deshonesta, que ha hecho mucho daño a las maquiladoras y a sus trabajadores, y dijo que hace falta un sindicato honesto y que vele por el bienestar de los trabajadores, y con la calidad moral suficiente para poder interrelacionarse con las autoridades y los organismos empresariales. Y basó su comentario, asegurando que quienes vienen de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, CANACINTRA, como ella, conocen del tema y lo han tenido que sufrir. Cabe recordar que Polevnsky se ha desempeñado en diversas comisiones y vicepresidencias del organismo empresarial de 1998 a 2011, siendo la primera mujer presidenta en dirigir la CANACINTRA en 2002.

Yeidckol Polevnsky aseguró que Susana Prieto Terrazas no tiene nada que ver con el Gobierno Federal, ni con MORENA, ni con Napoleón Gómez Urrutia, a quien se refirió como la antítesis de Susana Prieto Terrazas. Polevnsky acuso que Susana ni vive en nuestro país, como ya ha quedado totalmente confirmado, y busca “que las inversiones se vayan de México”. Vaya, por su opinión, Polevnsky no la puede ver ni en pintura porque sabe el daño que esta señora está generando en Tamaulipas y en México, además de ocultar sus verdaderos intereses en generar los conflictos laborales. ¿Intereses? Por supuesto el dinero y mucho.

Para que conozca Usted de cuerpo entero a esta fichita de Susana Prieto Terrazas, le comento que la forma en que opera ella y otros abogados abusivos y gandallas, a los que se les conoce en el argot popular como coyotes, es azuzar a los trabajadores para que se enrolen en supuestos movimientos sindicales, con tal de ejercer una presión mediática que obligue a las plantas a despedirlos y pagarles indemnizaciones, de las que ellos obtendrán un elevado porcentaje, como pago de honorarios. La negociación de los representantes legales no se realiza en los tribunales laborales, sino en la calle, por presiones, y atrayendo los reflectores de los medios masivos para lograr sus fines.

Le doy un dato para que usted norme su criterio con respecto a Susana, y con respecto a quienes, como ella, buscan y saben cómo obtener dinero fácil porque el perverso modelo les ha funcionado.

En el periodo enero-noviembre de 2015, plantas maquiladoras asentadas en Ciudad Juárez, pagaron 48.4 millones de pesos por indemnizaciones a 3 mil 670 trabajadores, que interpusieron demandas laborales por diversos motivos, entre ellos, los argumentos más recurrentes fueron exigencia de mejores salarios, formación de sindicatos y cese a hostigamiento laboral. El 72 por ciento de los pagos a trabajadores -algo así como 35.3 millones de pesos- se hicieron sin pasar por juicios.

Y claro que quienes salieron ganando en estos episodios laborales fueron los abogados, quienes cobraron comisiones de entre 20 y 33 por ciento a sus representados.

Jesús José Díaz Monarrez, secretario general de la Federación Regional de Trabajadores del Norte, filial de la CTM en Chihuahua, señaló directamente que en la planta Foxconn Scientific Atlanta, la abogada Susana Prieto Terrazas se llevó 3 millones de pesos y fracción, de lo que les cobró a los obreros que “representó”.

De acuerdo con el expresidente de la Barra y Colegio de Abogados de Ciudad Juárez, Jesús Eduardo Mariscal Ojeda, lo que hacen los litigantes es un abuso, porque la manifestación de los obreros no surge de una inconformidad generalizada, que vaya creciendo de planta en planta, sino de una “estrategia para cobrar comisiones” por parte de los “litigantes”. Mariscal Ojeda opinó que no se vale incitar a los trabajadores para que se manifiesten “de una manera arbitraria e ilegal”, porque “se pone en riesgo la cultura de la legalidad”. “Tienen que respetar la ley, como abogados tienen que guiar a los trabajadores para que en el marco de la ley se manifiesten, no en las calles, esto no es cosa de manifestarse en las calles”, expresó.

Y para terminar de pintar a Susana de cuerpo entero, le diré que en Ciudad Juárez, son tres los abogados que encabezan la lista de expedientes laborales ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, pero solo una destaca además, por su presencia mediática. Adivinó: se trata de Susana Prieto Terrazas, quien radica en El Paso Texas y de enero a noviembre del año 2018 llevaba mil 317 casos ante la autoridad laboral, lo cual por sí mismo representa más del 10 por ciento del total de casos atendidos en esa instancia, que hoy detenta ella solita. ¿Se imagina a cuanto ascienden sus haberes por este lucrativo negocio?

Yeidckol Polevnsky ratificó en Matamoros que esta “sinvergüenza” ni siquiera vive en México, vive en los Estados Unidos. Y también se le descubrió, afortunadamente, su modus operandi: incita a los trabajadores de las maquiladoras para que paren las actividades de las factorías, llama a los medios de comunicación para acusar abusos, mal trato e incumplimiento del contrato colectivo y después de sienta con los directivos para ofrecerse como una mediadora, a cambió, atinó Usted querido lector, a cambio de una jugosa cantidad de dinero, normalmente en dólares. Por eso esta señora Susana se mueve por la frontera de México, como pez en el agua.

Y hoy los tamaulipecos y los mexicanos esperan gustosos que a esta señora la autoridad federal le aplique el 33 y la mandé para su casa en El Paso, porque ya vino a desestabilizar a Ciudad Juárez, ya estuvo haciendo lo mismo en Matamoros y muchos están en espera de verla en no mucho tiempo en otra ciudad de la frontera.

Y la pregunta que nos hacemos los ciudadanos de a pie: ¿Hasta cuándo le van a permitir impunemente enriquecerse a costillas de los trabajadores mexicanos? ¿Por qué la autoridad federal teniendo información de quien es esta sinvergüenza le han permitido operar y desestabilizar la economía de México? ¿Tendrá cómplices desde las esferas más altas del poder, quienes son, y porque no los han desenmascarado? Urge pues que el Gobierno federal actúe contra estos abusivos con permiso para dejar bien claro quién manda en México. Los mexicanos ya estamos hartos de corrupción e impunidad. Y sí, Susana Prieto Terrazas ¡es una sinvergüenza!

Gracias por recibirnos. Sus comentarios son bien recibidos en nuestro correo electrónico hipodromo.politico@gmail.com. Y también estamos en twitter @CarlosCortesMX