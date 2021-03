[email protected]

POR RUBEN DUEÑAS ARIZMENDI

SUSPENDE JUEZ REFORMA A LA LEY ELECTRICA DE AMLO

Como que los jueces federales están empezando en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a despertar y cobrar conciencia de la responsabilidad histórica que implica el ejercicio de su función. Tal es el caso específico del juez segundo de Distrito en Materia Administrativa, Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones de la Ciudad de México.

Este señor juez federal de todos nuestros respetos y admiración, cuyo nombre se lo guardaron, tuvo la osadía o el atrevimiento de suspender la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica que aplicará de manera general al sector eléctrico, la que fuera aprobada por el Congreso de la Unión tras el impulso del mandatario nacional.

La empresa Parque Solar Orejana promovió un amparo aceptado por el juez que mencionamos, con el objetivo de no dar una ventaja competitiva a la compañía quejosa, el juez precisó que la suspensión debe tener efectos generales sobre la reforma eléctrica, cuyo decreto se publicó en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo.

Expuso el juez que “de otorgar una medida cautelar con efectos particulares, es decir, solamente para la quejosa, este Juzgado de Distrito no solo estaría otorgándole una ventaja competitiva frente a los demás participantes de la industria eléctrica sino que, además, podría ocasionar distorsiones en dicho mercado, afectando la competencia y el desarrollo del sector, que es precisamente uno de los efectos adversos que ésta medida cautelar busca evitar”.

La suspensión beneficiará tanto a Parque Solar Orejana como al resto de los participantes del mercado eléctrico mayorista y particulares que desarrollan alguna actividad regulada en el sector eléctrico o que están en trámites para ingresar a dicho sector, así como a quienes se ubican en el régimen transitorio de la Ley de la Industria Eléctrica antes de la reforma.

El próximo 18 de marzo se decidirá si se mantiene o no la suspensión de manera definitiva y el 27 de abril se realizará la audiencia constitucional.

El ex candidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya, dijo festejar el fallo del juez que suspendió, por ahora, la reforma eléctrica que promovió el presidente Andrés Manuel López Obrador.

El panista queretano que va por las energías limpias y económicas, dijo que “¡un juez federal suspendió provisionalmente la #Ley Combustoleo promovida por AMLO y aprobada ciegamente por MORENA!”. No se ha ganado la guerra, pero hay que celebrar el triunfo en ésta primera batalla. Por las energías limpias y económicas, la lucha sigue”, …..posteó Anaya.

Por su parte la México International Chamber of Commerce (ICC México), señaló que el miércoles éste organismo apuntó durante la rueda de prensa que sería el Poder Judicial el encargado de determinar la prosperidad o muerte de la reforma a la LIE.

“Hoy el Poder Judicial ha reaccionado en sentido positivo y cumplido las expectativas al otorgar dos suspensiones provisionales con efectos generales en contra de ésta reforma”, apuntó la Cámara.

Establecen que la reforma podría producir daños irreparables al medio ambiente e impedir que México cumpla sus múltiples compromisos internacionales en el combate al cambio climático, ya que desincentiva la producción de energías limpias y fomenta la operación de centrales convencionales.

Hacen hincapié en que juez en comento precisó que sus razonamientos son de índole estrictamente jurídico y que no están basados en apreciaciones ideológicas o subjetivas. La ICC valora la gran labor de nuestro Poder Judicial y la defensa, con bases sólidas, del Estado de Derecho en nuestro país.

Por mucho tiempo México fue un país de trasiego de drogas y productor en baja escala, pero no consumidor de drogas; eso comenzó cuando los narcos grandes cambiaron de domicilio y se vinieron a vivir a nuestro país, lo que según nosotros sucedió en la década de los 70’s.

Entonces los narcos anduviéron reclutando jóvenes en las colonias, al menos de Nuevo Laredo, ofreciéndoles buena paga por sus servicios y dada la jodencia muchos aceptaron, pero, pero, pero, en la segunda etapa empezaron a inducir a los muchachos a fumar marihuana y consumir otras drogas, ya que era más fácil su manejo. Dice una sentencia al hombre agárralo por sus vicios y será tu esclavo.

Lo que hizo la Cámara de Diputados fue nada más legalizar algo que ya existía en México desde hace más de 50 años, pero lo más chistoso del caso es que los legisladores de hoy consideraron el uso lúdico o recreativo de la marihuana como un derecho de los mexicanos.

Aún no se ha definido la suerte de Félix Salgado Macedonio; según la senadora con licencia y secretaria general del CEN de MORENA, todavía falta que se reúnan los integrantes de la Comisión Nacional de Elecciones, de la cual forma parte, para conocer los resultados de la encuesta y al aspirante mejor posicionado para convertirse en candidato de su partido a la gubernatura de Guerrero. Es el gallo de AMLO, simplemente no puede perder, apuéstele, no lo soportaría el Dios de los nacos.

Dicen que el pleito por la candidatura de MORENA para contender por la alcaldía de Ciudad Victoria va a ser entre el beisbolista Ismael Valdez y el empresario Eduardo Gattas, lo que nos recuerda que tampoco el ex secretario de la SEP, Esteban Moctezuma Barragán, que funge ahora como embajador de México en Estados Unidos, tiene ninguna experiencia como diplomático.

Nos reportan que la UAT inició las actividades del curso en línea “Plan de Vida y Carrera”, que se imparte a estudiantes de diferentes carreras, con el propósito de adentrar a los jóvenes en metodologías de planeación, que sean de beneficio para su vida personal y profesional.

En el arranque de las actividades a través de la plataforma Zoom, se contó con la presencia del Secretario de Vinculación de la UAT, Ing. Gabriel Vigueras Tenorio, así como del director de Desarrollo Profesional, Mtro. Marcos Antonio Moreno Castellanos.

Se destacó el objetivo institucional del rector Ing. José Andrés Suárez Fernández, de ofrecer a los jóvenes herramientas académicas, que complementen su formación y les ayuden a desarrollarse de mejor manera en su vida profesional y personal.

E-mail [email protected] [email protected]