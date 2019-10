DE PRIMERA……… LA DAMA DE LA NOTICIA

SE LE ACABO YA EL PRESUPUESTO A MARIO LÓPEZ PARA PRENSA

PIDEN A TRAVÉS DEL INAI A AMLO UN EXAMEN PSICOLÓGICO

SUSPENDEN ELECCIONES EN MORENA PARA EVITAR SIMULACIONES

Sera por las barbaridades que dice y hace o porque nuestro Presidente de la Republica anda enfermito de gripe, pero lo que solicito un ciudadano mexicano ante el INAI, (informe detallado de su estado de salud) es la evolución que se tiene en la política y la libertad con la que se pueden desempeñar los mexicanos, pedir cuentas a los funcionarios, a los políticos y demás que ostentan poder pero que además se les paga de parte de los impuestos ciudadanos.

Es preocupante el estado de salud de AMLO, pero más lo que pasa por su mente, será por eso que se le están pidiendo al Presidente a través del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, un informe detallado de su estado de salud mental.

El (Presidente), dijo estar al cien sin embargo los mexicanos están preocupados, muchos, por su salud mental ya que el país no anda tan derecho como debería, aunque no ha pasado jamás pero por lo menos la situación a pesar de los males no era tan mala como ahora donde los problemas no solo se han recrudecido sino se han intensificado y salido otros que no había.

El Presidente de México, está en su derecho de defenderse, pero también está en la obligación de hacer lo que corresponde de acuerdo a las instituciones como es el INAI, así que seguramente no saldrá ningún problema considerando que estos asuntos tienen que ver más con cuestiones de índole políticas con algo grado de certeza.

Las instituciones se han ido abriendo a la ciudadanía y este es un buen momento para tomar la petición con seriedad y quizá en otro tiempo se hubiera tomado de otra manera, sin embargo AMLO es una persona abierta no solo a cumplir sino a respetar como él dice lo que dice la ley o los reglamentos.

Aquí lo importante es, que pasaría ¡! Si en el examen saliera con algún desequilibrio mental nuestro Presidente de la Republica; eso sería lo más grave, no lo que todos mediáticamente sabemos pasara.

Es un buen ensayo, es una buena forma de hacer las cosas y eso habla de la apertura y de los gobiernos y la participación ciudadana.

En dicho documento se solicita constancia médica y psiquiátrica del presidente de la República.

Algo colateral a lo que hablamos tiene que ver con la visita que hiciera CUAUTHEMOC CARDENAS a la ciudad de Monterrey, Nuevo León, donde dijo que desconoce a ciencia cierta el significado de la 4T del Presidente ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR.

Ante la falta de un proyecto de país, mucha gente tampoco sabe el real significado de la Cuarta Transformación. Sin embargo algunos ciudadanos todavía piensan que la 4 T, significa Terminar, Terminar, Terminar y Terminar, con todo lo establecido en México, ya sean cosas buenas o malas.

Aun cuando los canales de televisión convencionales, incluso los grandes mostros televisivos se han venido sus bonos a la baja como es el caso de televisa quien anuncio una baja de un 64 por ciento, muchos empresarios y otros comunicadores le siguen apostando a este formato aunque más innovador y más actual a las necesidades de las redes sociales.

La apertura de un nuevo canal de televisión genera esperanza de empleos para quienes se apasionan por la comunicación, el marketing, las noticias y las relaciones publicas, sin embargo siguen siendo retos que tendrán que vencer con contenidos diferentes y novedosos ya que los formatos que hoy ofrecen no llaman la atención ni de los niños quienes a a través de su ipad encuentran diversidad de juegos y demás que llaman su atención.

Grupo Radio Centro (GRC) estrenará el próximo 31 de octubre a las 22:00 horas su canal de televisión abierta La Octava, en la Ciudad de México por el 8.1, y le dará un giro a la empresa.

Es el canal de televisión por el cual el Grupo pagó 426 millones de pesos y que tenía la obligación de entrar al aire a más tardar en marzo de 2020.

Será la bandera principal que permitirá darle un giro a la empresa a convertirse en multiplataforma, incluso con un servicio de video por streaming

Aseguró que no llegan a improvisar en la televisión, por lo que Jorge Mettey, quien ha trabajado en Univisión, Mundo Fox, Azteca América, será director ejecutivo del canal.

Los que andaban muy alborotados ya con que iban a tener el poder de MORENA en Matamoros ya se aplacaron, la cosa ahora es como van a regresar el dinero los que ya recibieron para el voto de delegados, o se los van a pedir o lo van a guardar para la próxima o salieron ganando y la próxima pedirán más, lo cierto es que el tema llego a nivel nacional y se desprendió desde allá y mejor optaron por aplacar a las hienas que nunca llenan.

MARIO DELGADO, quien es líder de los diputados de Morena, quien además aspira a ser el dirigente nacional, dijo que bueno que se pospone la fecha para el 2020, con lo cual se garantizaría la participación de todos los militantes y evitar riesgos de simulaciones, en pocas palabras de dedazo, compadrazgo, amiguismo, claro que así será pero darle largas hace más creíble el procedimiento.

La encuesta era una jalada la verdad, ya que solo hubiera provocado la presencia de arribistas de otros partidos para escabullirse en el partido como sucedió con las elecciones pasados, en las cuales salieron votados personajes que eran de otros partidos.

Y como ya se le termino el presupuesto de medios al alcalde, MIGUEL GARAY anda cortando este último convenio a ciertos medios con los que no comulga es decir que no son de su sequito de amigos y al calor del enojo ya se la andan haciendo de guato y hablan mal de este y del alcalde en los cafés, en las redes, con los compadres etc., bien dicen que cría cuervos y te sacaran los ojos, pos no que la borre es puro corazón.

En fin así es esto, cada quien por su dientes que por sus parientes, pero el Director de Comunicación se está fajando los pantalones y ya dijo que quien se salga del guacal se queda, es más ,sin recibir nada el resto de los dos años que restan.

