T E C L A Z O S

Por Guadalupe E. González

SUSTITUIR A PRESUNTO ALCALDE LADRÓN, SERÍA SALUDABLE.

POR TENER etiquetado al Doctor XICOTENCATL GONZÁLEZ URESTI, “como un presunto ladrón” de siete suelas, en encuesta desarrollada, sobre si las familias victorenses, “le confiarían las llaves de su casa a alcalde”, la mayoría de los ciudadanos coincidieron que no, porque éste cínico sujeto, así como evidentemente, ha venido “saqueando el erario público del Gobierno Municipal de Victoria”, podría saquearles sus hogares y por esta razón, ningún jefe de hogar o ama de casa “se aventurarían a correr esa mala suerte”, porque el edil de esta capital, “por la serie de trapacerías financieras que ha consumado”, se ha ganado la mala reputación con la que ya se le identifica en el pueblo.

POR SU PARTE, la diputada Patricia Pimental Ramírez, dijo que en el marco de aprobación, el Presidente Municipal de Victoria González Uresti, de 100 ediles, “éste maligno malestar político”, ocupa el lugar número 96, cuya calificación, en mi punto de vista, “ubica a Xico, entre los peores alcaldes del país”, lo que, naturalmente, se ha ganado, gracias a las nefastas acciones ejercidas por “este sujeto de baja caterva moral”, al que poco o nada le importa que, la misma gente que creyó y confió en él, hablen pestes de su persona, que al fin y al cabo eso, “al contumaz presunto amante de lo ajeno”, le es ambiguo, ecuánime e indiferente.

INCLUSO a la Diputada Pimentel Ramírez, le pareció lamentable que ahora el sujeto de marras Dr. González Uresti, anuncie que va al extranjero, según él, a gestionar inversiones internacionales que pueda traer a ciudad Victoria, pero más que ello, ese viaje a Canadá, a Xico, le facilitara “obtener más beneficios del erario público, para su bolsillo”. Y si no pues el tiempo “es el que os dará la razón”.

PORQUE sépase y entiéndase que, un bandidazo “con charola” como se le identifica al alcalde victorense, a éste, lo que más le importa, es estar fraguando “como y de qué forma extraer más recursos del pueblo”, que es a lo que, Xico González, le ha estado pegando a conciencia, para su beneficio, haciendo uso hasta de personal de Tránsito, para “convertirlos en periodistas” como lo es el caso de Karina Menchaca Martínez, la que sin ser comunicadora, le presentó dos facturas con un monto superior a los 100 mil pesos, de cuyo tema ya dimos amplia cuenta en este espacio, detalle que a mi juicio, no se vale y lo malo es que hasta el momento, “no ha intervenido ninguna autoridad” para mandar citar ante los tribunales al presunto atracador, que abusa, aprovechándose del poder político, gracias a tener el sartén por el mango.

EN ESTE TURBULENTO escenario político, los escabrosos hechos financieros, sobre robos de dinero público, están muy palpables, y a pesar de que, “el alcalde González Uresti, hace y deshace con los dineros del pueblo”, lo triste y meramente lamentable es que, la mayoría de los síndicos y regidores, lejos de actuar en el marco legal, para evitar saqueos millonarios que ha ojos vistos consuma el Presidente Municipal de Victoria, los integrantes del cabildo, están convertidos en “toda una gama de servirles y agachones”. Porque a pesar de ver y saber cómo el edil de esta capital, indebidamente sustrae dinero de la Tesorería Municipal, ninguno de ellos, “frena el mal proceder” del contumaz presunto delincuente de cuello blanco.

PARA LA DIPUTADA Patricia Pimentel Ramírez, hay gastos excesivos en el Gobierno municipal de Victoria, los que dijo, deben investigarse y por ello, señaló que, habrá de solicitar en sesión solemne en el Congreso, que se emprenda una indagatoria financiera a través de la ASE, para que se transparenten los manejos financieros del truculento y hambriento Presidente Municipal de Victoria, por lo que de obrarse en tal sentido, podremos decirles que, “habrán de saltar cáscaras”, porque “tendrían que salir a la luz pública”, la serie de trapacerías financieras que de manera burda y sin vergüenza alguna, ha venido consumando el referido Presidente Municipal, al que la verdad, no le importa que, “el pueblo se entere o se dé cuenta que se está robando el dinero de ellos”, cuyo tema, por obviedad, tendrá que indagarse meticulosamente en la revisión de cuentas públicas en la LXIV Legislatura.

TAMBIÉN dijo la legisladora de MC Patricia Pimental que, “nosotros en la comisión el Congreso, tenemos que presionar”, para mencionar y porque no, señalar con índice de fuego, “todos los casos de corrupción” y concretamente el del Ayuntamiento de Ciudad Victoria, donde “de haber corrupción”, a esto, en el marco de la ley, deberá responder el alcalde Dr. Xicoténcatl González Uresti, el que de ser responsable de los saqueos millonarios que se citan, “tendrá que ser puesto en el lugar que merece. Y vaya que en esto, la Diputada albiazul tiene toda la razón del mundo, porque no se debe tolerar que funcionarios públicos como González, Uresti, se roben lo que no es de ellos.

Y DE QUE “se tiene que actuar legalmente, contra el alcalde victorense Dr. Xico González, en eso no debe haber la menor duda”, porque no es justo que los recursos del pueblo, no se estén utilizando, en lo que debe hacerse para bienestar de las familias”. Y por esta causa, tendremos que solicitar en el Congreso, “la destitución del referido Presidente”, para que en su lugar, se nombre a un interno, “el que sin duda haría un mejor papel que Xico”, porque éste señor, “ya está exageradamente maleado”, todo por la ambición al dinero ajeno.

REPRUEBA DIPUTADO GERARDO PEÑA PRÁCTICAS QUE ATENTAN CONTRA LAS MUJERES

LA SEXAGÉSIMA Cuarta Legislatura de Tamaulipas, se une a las actividades para prevenir y concientizar sobre la violencia que sufren mujeres y niñas, en el marco del 25 de noviembre, fecha que conmemora el “Día internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres”.

AL EVENTO efectuado en el Gimnasio Multidisciplinario de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, asistieron las Diputadas María del Pilar Gómez Leal, Edna Rivera López, Olga Garza Rodríguez, Laura Patricia Pimentel Ramírez y Susana Juárez Rivera, así como los legisladores Gerardo Peña Flores y Félix Fernando García Aguiar, quienes como cada mes se unen al “Día Naranja”.

EN SU MENSAJE, el Presidente de la Junta de Coordinación Política, Diputado Gerardo Peña Flores, reprobó las prácticas que atentan contra la integridad de las mujeres y destacó que el Congreso del Estado, da certeza de que habrán de legislar con perspectiva de género.

“POR PRIMERA vez en la historia del Estado, la mayoría del Congreso está integrado por mujeres, alcanzado con 19 la paridad en este Poder, mismas que dan certeza de que se estará legislando con perspectiva de género”, señaló.

DESTACÓ QUE el Poder Legislativo, promoverá acciones que fortalezcan las políticas públicas relacionadas a este segmento social, “Estamos llevando el discurso a la realidad, actuamos siendo congruentes con palabras y hechos tangibles”, acotó el legislador.

SE CONTÓ CON la participación de la Filóloga Minerva Josefina Tavárez Mirabal, quien expuso el tema “Violencia política contra las mujeres”, puntualizando los obstáculos que han restringido la participación de este grupo de la población, entre otros aspectos que exigen garantizarles efectivamente el goce y ejercicio de sus derechos.

ESTE EVENTO, asistió la Presidenta del Tribunal Electoral de Tamaulipas, Blanca Hernández Rojas; la Presidenta del Instituto Electoral de Tamaulipas, María de los Ángeles Quintero Rentería; el Secretario de Bienestar Social, Rómulo Garza Martínez; el Alcalde de Victoria, Xicoténcatl González Uresti.

ASIMISMO, la Directora del Instituto de la Mujer Tamaulipeca, María Elena Figueroa Smith; la Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, Olivia Lemus Martínez; la Subsecretaria de Legalidad y Servicios Gubernamentales, Gloria Elena Garza Jiménez, entre otras servidoras públicas y funcionarios del Gobierno Estatal y Municipal.

ENTREGA AÍDA FÉRES DE NADER PAQUETES NUTRICIONALES A GRUPOS VULNERABLES

CERCA DE dos mil paquetes nutricionales del programa “Canasta Básica Familiar” del Sistema DIF Tamaulipas son distribuidos en Tampico, entre los diferentes grupos vulnerables por parte del organismo municipal que preside la Dra. Aída Féres de Nader.

ESTE APOYO social está dirigido principalmente a los adultos mayores, personas con discapacidad y familias que habitan en condición de vulnerabilidad social.

LA PRESIDENTA del Sistema DIF Tampico señaló que un total de 1,970 despensas son distribuidas a igual número de beneficiarios con el propósito de proporcionar seguridad alimentaria y elevar la calidad nutricional de los grupos más desprotegidos de la sociedad.

“ESTAMOS entregando estos paquetes a las personas beneficiarias que forman parte del padrón, en las oficinas del Sistema DIF de la zona centro, en un horario de ocho de la mañana a tres de la tarde, por lo que hacemos un llamado a las y los beneficiarios de este programa a que acudan por su despensa”, indicó.

FERES DE NADER reconoció el interés de la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, Mariana Gómez de García Cabeza de Vaca por favorecer el desarrollo y bienestar de los sectores más vulnerables de la sociedad, a través de una alimentación sana y con alto valor nutricional.

