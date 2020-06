            < T. Aliyán y Ramos en la cancha electoral 2021

PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

1.- En temas de competencia electoral, el que está despertando comentarios favorables en las colonias populares y ejidos de Victoria es Luis Torre Aliyán, en virtud de que en sus visitas no llega con las manos vacías, está entregando despensas lo cual en tiempos del COVID-19 adquiere un mayor aprecio en las clases populares donde escasean los recursos económicos.

En la semana que acaba de concluir estuvo en la colonia La Peregrina y durante la entrega de los apoyos alimentarios, anunció que aunque termine la contingencia sanitaria, continuará donando la totalidad de su ingreso como Síndico 2º por lo que resta de la actual administración municipal.

Torre Aliyán es una de las cartas victorenses de las que puede echar mano el PAN en el próximo proceso electoral, donde también figura como opción el actual diputado federal, Mario Alberto Ramos Tamez, que por algo fue incorporado a las siglas albiazules, Usted lo recordará como militante de Movimiento Ciudadano aunque fue candidato por la alianza “Tamaulipas al Frente” (PAN-MC-PRD).

Los candidatos de Acción Nacional en Victoria, para la alcaldía y diputaciones, las dos locales y la federal, tienen que tener características excepcionales de honestidad y capacidad de servicio, virtudes de las que adoleció la administración de Xicoténcatl González Uresti.

Xico deja “un mugrero” cuyas finanzas siguen sin transparentarse y quien le suceda sea del partido que sea, tendrá que dar su versión de “cómo dejó la casa el inquilino anterior”. Pero por lo pronto el PAN tiene que ser muy escrupuloso en la selección de su candidato para poder dar la batalla en un escenario tan incómodo producto de la mala gestión actual.

Otro panista que andaba muy “movido” y que su corazón latía por el edificio del 17 Hidalgo, es Fernando Campos Martínez, quien desde la Dirección General del ITACE estuvo jugando el balón en la cancha futurista desde que llegó al instituto, la cuestión es que una auditoría practicada recientemente a su administración, advierte inconsistencias que anuncian un cambio de ruta que lo deja fuera de la cancha electoral.

El tema es que el PAN tiene que cuidar escrupulosamente la elección de sus candidatos, las posturas que asumieron incluso frente a la gestión de Xico, y en ese sentido tanto Luis Torre como Mario Alberto Ramos, en más de una ocasión expresaron desacuerdo con el desempeño del alcalde victorense.

Por lo que se refiere a Torre Aliyán, quien aun no reconoce abiertamente sus aspiraciones de figurar en la boleta electoral de 2021, en alguna de las opciones que estarán en juego, es claro que está construyendo un camino de acercamiento con las bases sociales victorenses. Colaboradores cercanos al joven abogado, nos detallan que ha visitado casi un centenar de colonias, incluyendo algunos ejidos y entregado alrededor de siete mil despensas a familias en condición de vulnerabilidad por la pandemia. Esta labor la viene realizando desde hace tres meses.

Ojalá que todos los aspirantes a un puesto de elección popular realizaran una labor similar, sería una gran ayuda en estos momentos y sobre todo se evitarán, que llegado el momento cuando pidan el voto la gente les diga y ¿Dónde estaba Usted durante la pandemia?

Usted dirá que no todos tienen la facilidad de Luis Torre, de tener el ingreso que le genera su despacho de abogado y por ello puede prescindir del ingreso institucional como representante popular, pero por ahí a de haber algún diputado federal, o diputado local con aspiraciones mínimas de reelección, que bien pueden hacerse presente con alguna forma de ayuda en estos tiempos de tanta necesidad.

El apunte final es para la diputada por el XIV Distrito local, María del Pilar Gómez Leal, la que desde que arribó al Congreso fue la primera anotada para ser candidata a la alcaldía de Victoria, pero hoy es más importante para el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca tener elementos leales en la próxima legislatura, que en las presidencias municipales.

Aunque no es el caso, cualquier gobernador puede ejercer plenamente el poder con alcaldes de oposición, en el número que sea, no pasarán de sainetes verbales, pero no puede en ningún caso gobernar con un Congreso local de oposición, no en estos tiempos. Es muy importante tener cuando menos 2 figuras leales y cercanas, y con capacidad para presidir la Junta de Coordinación Política. Y en este caso una de esas figuras es Pilar Gómez, que puede ir por la reelección y ser una eventual sucesora de Gerardo Peña Flores, cuyo futuro aún no está bien delineado.

¿Por qué dos elementos?, porque nadie tiene la vida comprada, porque hay infinidad de cuestiones que pueden cambiar el rumbo de una trayectoria. Estamos a casi un año del 6 junio en que se celebren los comicios, algunas de las cartas ya están sobre la mesa, pero la suerte aún no está echada

2.- La bancada de diputados federales del Partido Acción Nacional están trabajando en la elaboración de un plan de inversión pública para el próximo presupuesto de egresos, el propósito es impulsar un incremento sustancial en inversión, no la tienen fácil ante las medidas de austeridad del Gobierno Federal, pero sobre todo por el racero que utiliza para favorecer a ciertos proyectos y cancelar o paralizar otros.

Aun así los legisladores panistas harán su intento con todas las previsiones que les genera la postura que proviene de Palacio Nacional y tomando en cuenta las necesidades y demandas de los diferentes estados del país gobernados o no por el albiazul, dada su representación popular.

También están elaborando una propuesta de legislaciones en materia de control presupuestario, y que además permita limitar el número de adjudicaciones directas que han propiciado un auge en licitaciones a modo.

Acción Nacional gobierna aproximadamente una tercera parte de los estados y una cuarta parte de los municipios del país, para ser precisos son 10 entidades donde hondea la banda albiazul de 31 estados y 466 municipios de los 2,043, con esa representación y compromiso es que busca alternativas para evitar la parálisis económica y el estancamiento en el desarrollo urbano y social.

3.- Por otra parte la reunión interestatal de gobernadores que semanalmente vienen efectuando, se ha venido fortaleciendo con una mayor participación de los mandatarios, basta comparar la del pasado 30 de abril celebrada en Tampico con la de este viernes en Miramar, Cd. Madero. En la anterior hubo 5 participantes y ahora ya son 9 los que están identificados con la agenda de gestoría ante la Federación, defensa de sus derechos fiscales y sobre todo unificación e intercambio de criterios y colaboración, en el tema del COVID-19, integrando una ruta conjunta de actuación ante la pandemia.

Sobre todo se observa un bloque de gobernadores sólidos en sus propósitos y decididos en su actuación, frente a un gobierno que hasta ahora ha dado muestras de centralismo y de reducir recursos no sólo financieros, no sólo dinero, sino en obras de interés público.

En esta ocasión el frente de mandatarios estatales decidió enviar una tercera solicitud de audiencia al Presidente de la República para tratar el tema de la pandemia, y también anunciaron un acuerdo para unir estrategias y acciones para aprovechar sus respectivas ventajas en el marco de la próxima entrada en vigor del T-MEC.

4.- Las acciones realizadas en el último año de ejercicio rectoral y plasmadas en el 2º Informe rendido por el Ingeniero José Andrés Suárez Fernández, dejó la certeza de que la máxima Casa de Estudios de Tamaulipas está en buenas manos, que desde su esfera de influencia está dispuesta a dar lo mejor cuando se trata de colaborar con el Gobierno del Estado en diversos proyectos de desarrollo en beneficio de la entidad.

En materia de ciencia e investigación siempre dispuestos los universitarios a contribuir en la transformación de la sociedad, en aportar conocimiento científico en apoyo de proyectos del sector público o privado, siempre encaminado a propiciar el bienestar de los tamaulipecos.

La UAT es una institución de calidad, esforzada en el proyecto de formar capital humano para incorporarlo a los sectores productivos de la entidad, y en esa consideración, es que ha tenido el apoyo del Gobierno del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca y fue ocasión para reconocerlo públicamente por el rector Suárez. A su vez el mandatario hizo patente su felicitación por los resultados obtenidos, asimismo reiteró el apoyo de su gobierno a la universidad.

En el 2o informe de la actual gestión rectoral, queda constancia de que la institución se esfuerza por cubrir la mayor parte del territorio tamaulipeco con el servicio de educación en línea, dado que la enseñanza presencial se imparte en ocho puntos geográficos donde se imparten 185 programas académicos y satisface las necesidades de educación de 40 mil 500 estudiantes de bachillerato, licenciaturas, carreras de técnico superior universitario y posgrado.

El rector Suárez Fernández anunció la forma de un convenio con el municipio de Xicoténcatl, Tamaulipas, para instalar una Unidad de Educación Superior, dentro del programa de Unidades de Educación Permanente de la UAT.