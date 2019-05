DIALOGANDO

Tamaulipas 2019.

Por Roberto Olvera Pérez.

Se acabaron las campañas. Prácticamente ayer domingo los candidatos a las diputaciones locales rumbo al Congreso del Estado, donde están en juego 22 de mayoría relativa y 14 de representación proporcional, las famosas “pluris”, con sus cierres de campaña finalizaron su proselitismo político en cada uno de los distritos electorales correspondientes a Tamaulipas, aunque todos sabemos que oficialmente y de acuerdo al calendario electoral del IETAM, dice que este próximo 29 de mayo, es el último día de campaña, pero como ya no hay más tiempo de medir fuerzas, mostrar musculo y que van ganando, ya que son días impropios para seguir su peregrinar rumbo al éxito, así que lo que se sume en estos días que restan ya es ganancia.

El día de la elección es este 2 de junio de 2019. Así que el que aprovechó, sudó la camiseta e hizo contacto directo con la gente ya pasó la prueba y los que de plano se echaron a la hueva, se desinflaron o no les interesó jugar en serio váyanse mejor a sus casas. También sabemos que los que más se movieron e hicieron la talacha bien fueron los del PAN, PRI y MORENA, aunque estos dos últimos institutos políticos en menor escala ya que la gente no les tiene confianza, sobre todo a los del PRI que se ven más débil y nos son confiables.

También ya hubo encuestas de quien va arriba, quien va abajo y quien empata, pero la realidad la única encuesta confiable y segura es el día de la elección, el voto directo en las urnas.

Y precisamente hablando de cierres de campaña, la que cerró fuerte ayer fue Nohemí Estrella Leal, que juega por la reelección y por el distrito 13 con cabecera en San Fernando. Lo hizo en su tierra natal Hidalgo, donde se notó que trae todo para ganar la elección de este próximo dos de junio, aunque por ahí se dice y se afirma que está en un empate técnico con la de MORENA y lo que vimos ayer dice lo contrario, o sea, el PAN va arriba en este distrito electoral, por lo que los analistas políticos dan por hecho que este partido azul seguirá siendo mayoría en el Congreso de Tamaulipas, donde “El Cambio Hacia Adelante” va en serio.

Por otra parte, ante las altas temperaturas que están rebasando los 40 grados centígrados en toda la entidad, el Subsecretario de Educación Media Superior y Superior en Tamaulipas, Efrén Manuel Tinoco Sánchez, dijo que la recomendación es suspender las actividades de educación física y substituirlas por temas de cultura que se realizan dentro del aula.

El funcionario estatal apuntó que los niños y los jóvenes deben de estar en un ambiente apto para el aprendizaje, sobre todo en esta región del país, donde sube mucho la temperatura en las estaciones de primavera y verano.

De igual manera dijo que las autoridades de educación declararon que arriba de 40 grados centígrados, no se puede exponer a los estudiantes al intenso calor, por eso la recomendación de realizar actividades dentro del salón de clases; aclarando que aun y cuando las escuelas tengan techumbre el calor es muy fuerte y eso puede afectar a los alumnos, por lo tanto, se recomienda no exponerlos ni tener actividad física, cambiándola por acciones dentro de las aulas, agregó.

NOTAS CORTAS

1.- La caída de Germán Martínez Cázares, Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), ya estaba cantado y anunciado por él mismo. Se dice que en el mes de enero de este año, el ex panista ya le había presentado la primer renuncia al Presidente de la República y no se la aceptó. Ahora según por “metiche” la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a cargo de Carlos Urzúa, lo obligaron a renunciar, pues no le gustó que otra persona ajena le manejara las finanzas del IMSS y todo el cuento fue que le imponían director administrativo para rendir informes y manejar el presupuesto de acuerdo a lo que le ordenaban en la Secretaría de Hacienda, aunque también hay que decir por qué no, la caída también se debió a que hacia compromisos con la espuria dirigencia nacional del SNTSS que lidera el michoacano nefasto Arturo Olivares Cerda, cosa que a Andrés Manuel López Obrador, no le gustó y le buscó otra salida, así anda el chisme allá por la ciudad del smog, donde por cierto, los disidentes de este instituto andan contentos porque ya tumbaron al primero y el siguiente es Arturito dicen.

2.- Por la crisis de los centros de salud que se está viviendo actualmente, donde la verdad: “no te enfermes porque no hay medicinas”, sobre todo en el ISSSTE, hasta los “viejitos”, esos de la tercera edad que utilizaban Turissste para salir de vacaciones a algunas partes del país, ya no podrán hacerlo, pues se canceló esta dependencia y tendrán que buscar otra opción si quieren salir de viaje, por ejemplo ahí está viajes Amadita, Montiel, Cepeda, Aldape, Sra. Lina, Robles o Ruben¨s, bueno éste último es muy caro por el paquete que ofrece pues trae diversión incluido, sólo por citar algunos.

3.- La Universidad del Norte de Tamaulipas (UNT), que preside el joven rector, el MBA. Francisco Chavira Martínez, quien motiva pensar en grande, con precisión, profundidad, claridad y honradez, para formar mejores profesionistas emprendedores, se engalana tener en sus instalaciones a la diputada local Martha Patricia Rubio Moncayo, Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y Secretaria de la Comisión de Cultura y las vocalías de las comisiones de Desarrollo Sustentable, de Educación, Salud y de la Familia en el Congreso del Estado, la cual invita a la conferencia “Equidad de Género” que se llevará a cabo en esta prestigiada Universidad que se distingue por su excelencia, dirigida a adolescentes y adultos, personal administrativo, estudiantes, periodistas funcionarios públicos, entre otros, impartida por la brillante y talentosa Profesora María Elena Salazar García, Coordinadora del Programa Equidad de Género de la Unidad Ejecutiva de la Secretaría de Educación de Tamaulipas (SET).

La cita es este martes 28 de mayo en punto de las 9:00 a.m., en el Auditorio de la UNT Plus, ubicada en calle Zeferino Fajardo y Blvd. López Mateos Esquina, en Ciudad Victoria. La entrada es gratis y es importante confirmar su asistencia.

Por hoy es todo, en la próxima seguiremos dialogando del acontecer político tamaulipeco. robertoolvera-mt@hotmail.com